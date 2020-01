Sport

Sport-News: Kevin Fiala verliert mit den Minnesota Wild



Fiala verliert mit Minnesota +++ Vierte Niederlage in Serie für Rockets

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Vierte Niederlage in Serie für Rockets

Clint Capela und Thabo Sefolosha verloren mit den Houston Rockets in der NBA zum vierten Mal hintereinander. Die Texaner unterlagen zu Hause den Oklahoma City Thunder 107:112. Es war eine ärgerliche Niederlage. Zwar missriet der Start und gerieten die Rockets 10:20 in Rückstand. Dennoch entschieden sie die ersten drei Viertel allesamt für sich.

Vor den letzten zwölf Minuten führten sie 87:71. Nach dem 100:85 brachen sie aber ein. Capela verzeichnete zwölf Punkte und sieben Rebounds, Sefolosha kam auf fünf Punkte und vier Rebounds. Houston nutzte selbst ein Triple-Double von Russell Westbrook (32 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists) nichts. (zap/sda)

Bild: AP

Fiala verliert mit Minnesota

Nach zwei Siegen verlor Kevin Fiala in der NHL mit den Minnesota Wild gegen die Florida Panthers vor heimischem Publikum 4:5. Der 23-jährige Ostschweizer blieb ohne Skorerpunkt und verliess das Eis mit einer Minus-1-Bilanz. Bei Florida war Denis Malgin, der zwei Tage zuvor zum vierten Mal in dieser Saison getroffen hatte, einmal mehr überzählig.

Das 5:4 der Panthers erzielte Noel Acciari 4,8 Sekunden vor dem Ende mit einem Ablenker. Keith Yandle steuerte ein Tor und drei Assists zum fünften Sieg in Folge bei. Bei den Wild zeichnete sich Luke Kunin als Doppel-Torschütze aus. (zap/sda)

Unerwartete Niederlage von Atalanta Bergamo

In dem auf dem Papier einfachsten Spiel, dem Heimspiel gegen das Schlusslicht, gibt Atalanta Bergamo in der 20. Runde der Serie A drei Punkte ab. Atalanta verliert gegen SPAL Ferrara 1:2.

Der Champions-League-Achtelfinalist, bei dem Remo Freuler in der Pause ausgewechselt wurde, ging nach 16 Minuten durch ein Absatztrick-Tor des Slowenen Josip Ilicic in Führung. Ferrara benötigte früh der zweiten Halbzeit nur sechs Minuten für die Wende. Durch die Niederlage hat sich Atalanta im Kampf um den 4. Platz von der AS Roma um drei Punkte distanzieren lassen.

Für SPAL war es der vierte Saisonsieg in der Meisterschaft. Einen davon errang die Mannschaft Mitte September mit einem 2:1 daheim gegen den heutigen Titelanwärter Lazio Rom. Auch damals lag Ferrara in der Pause zurück. (sda)

Über eine Million sahen Feuz' Siegesfahrt

Die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Wengen bescherte dem Schweizer Fernehen SRF hervorragende Einschaltquoten. Bis zu 1,033 Millionen TV-Zuschauer sahen, wie Beat Feuz zu seinem dritten Sieg am Lauberhorn fuhr. Dies entsprach einem Marktanteil von 85,1 Prozent. Vor einem Jahr verfolgten in der Spitze 998'000 Zuschauer (Marktanteil 88,6 Prozent) die Wengener Abfahrt.

Mit 880'000 Zuschauern im Durchschnitt war der Klassiker im Jahr 2019 die meistgesehene TV-Sendung der Schweiz. Die Durchschnittszahlen für die Abfahrt vom vergangenen Samstag sind noch nicht bekannt. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Längere Pause für Marcus Rashford

Manchester United muss rund sechs Wochen auf Stürmer Marcus Rashford verzichten. Der englische Internationale erlitt letzte Woche im Cupspiel gegen die Wolverhampton Wanderers (1:0) eine Verletzung am Rücken. Mit 14 Toren ist der 22-jährige Rashford in der laufenden Premier-League-Saison bislang der treffsicherste Spieler beim Rekordmeister. (zap/sda)

Bild: EPA

Lionel Messi erlöst Trainer Setién

Im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Quique Setién müht sich der FC Barcelona mit einem 1:0-Heimsieg gegen Granada ab.

Lionel Messi traf in der 76. Minute nach einem prächtigen Durchspiel mit Arturo Vidal. Der Chilene servierte dem Argentinier den Ball mit einem Absatzpass auf den Fuss. Bis dorthin hatte Messi alle drei nennenswerten Torchancen des Spiels gehabt.

Sieben Minuten vor dem Gegentor hatte Granada einen Spieler wegen einer Gelb-roten Karte verloren. Barça machte sich die Überzahl zunutze. Nach dem Erfolg bleibt Barcelona vor dem punktgleichen Real Madrid Leader.

Ende September hatte Barcelona auswärts gegen den Mittelfeldklub Granada eine von bislang drei Niederlagen in der Meisterschaft erlitten. (sda/jaw)

Saisonende für Aline Danioth

Die 21-jährige Aline Danioth erlitt in Sestriere am rechten Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Läsionen des Innen- wie auch des Aussenmeniskus. Die Operation ist für Montag geplant.

Bild: EPA

Für Aline Danioth, die heuer bei Weltcup-Slaloms zweimal unter die ersten acht gefahren ist, ist die Saison damit vorzeitig beendet. Das teilte Swiss Ski am Sonntagabend mit.

Aline Danioth stürzte am Sonntagmittag beim Weltcup-Parallel-Riesenslalom in Sestriere in ihrem Achtelfinal-Lauf folgenschwer, sodass sie mit der Rega in die Schweiz zurückgeflogen werden musste. (jaw/fmü/az)

Lehmann schiesst West Ham zum Sieg

Die Schweizer Internationale Alisha Lehmann avancierte in der Premier League der Frauen für West Ham United zur Spielerin der Partie. Die 20-jährige Bernerin erzielte beim 2:1-Heimsieg über Tabellennachbar Brighton beide Tore für den Tabellen-Achten aus London. Nachdem die Gäste in der 23. Minute in Führung gegangen waren, drehte die Schweizer Stürmerin die Partie mit ihrer Doublette (79./83.) innerhalb von vier Minuten kurz vor Schluss. (ram/sda)

Ammann verfehlt die Top 20

Simon Ammann musste sich in Titisee-Neustadt bei seiner Rückkehr in den Weltcup mit den Plätzen 27 und 25 begnügen. Der Toggenburger hatte nach der Vierschanzentournee pausiert. Aber auch beim Wiedereinstieg wollte ihm der Durchbruch nicht gelingen.

Der Pole Dawid Kubacki holte derweil am Wochenende in Titisee-Neustadt mit zwei Siegen zum Doppelschlag aus. Der Triumphator der Vierschanzentournee stand beim achten Wettkampf in Serie auf dem Podest. (ram/sda)

Bild: EPA

Fourcade siegt weiter

Martin Fourcade feierte in der Verfolgung von Ruhpolding den vierten Sieg in Serie. Der Franzose hat in Abwesenheit von Johannes Thingnes Bö – der Norweger opferte zwei Weltcup-Wochenenden dem Vaterschaftsurlaub – zu alter Stärke zurückgefunden. In Ruhpolding gab Fourcade in Sprint, Staffel und Verfolgung 40 Schuss ab und traf immer.

Die Verfolgung der Frauen ging an Tiril Eckhoff. Die Norwegerin feierte im elften Rennen der Saison ihren sechsten Sieg. Die Schweizer Biathleten zerrissen in beiden Bewerben keine Stricke. (ram/sda)

Bild: AP

