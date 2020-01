Sport

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Lazio wegen rassistischer Fans sanktioniert

Lazio Rom ist ein weiteres Mal für das rassistische Verhalten seiner Fans bestraft worden. Der Klub aus der italienischen Hauptstadt wurde von der Serie A mit einer Busse von 20'000 Euro belegt, nachdem Fans der Römer am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen Brescia den gegnerischen Stürmer Mario Balotelli mit rassistischen Beleidigungen eingedeckt hatten.

Die Partie in Brescia wurde nach gut einer halben Stunde kurz unterbrochen, nachdem Balotelli den Schiedsrichter auf die Rufe hingewiesen hatte. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art: Erst im November war es im Spiel von Brescia bei Hellas Verona zu Fan-Entgleisungen gegen den italienischen Spieler mit ghanaischen Wurzeln gekommen. (pre/sda)

Nadal und Djokovic beim ATP Cup im Viertelfinal

Rafael Nadal mit Spanien und Novak Djokovic mit Serbien haben beim ATP Cup die Viertelfinals erreicht. Die beiden Teamleader trugen zum Abschluss der Vorrunde die entscheidenden Punkte zum jeweils dritten Sieg im dritten Spiel ihres Mannschaften bei. Nadal setzte sich gegen den Japaner Yoshihito Nishioka 7:6 (7:4), 6:4 durch, Djokovic schlug den Chilenen Cristian Garin 6:3, 6:3. Beide sind beim erstmals durchgeführten Teamevent im Einzel noch ungeschlagen.

Im Viertelfinal trifft Spanien am Freitag auf Belgien, Serbien misst sich gleichentags mit Kanada. Bereits am Donnerstag ermitteln Gastgeber Australien und Grossbritannien sowie Argentinien und Russland die ersten zwei Halbfinalisten. (pre/sda)

Schwerer Unfall bei Proben für Feier der Olympischen Jugendspiele

Kurz vor dem Start der Olympischen Jugendspiele in Lausanne überschattet ein schwerer Unfall den Event. Bei den Proben zur Eröffnungsfeier ist eine 35-jährige russische Eiskunstläuferin schwer verunfallt. Bei einer Flugnummer stürzte die Frau aus fünf Metern Höhe auf die Eisfläche. Wie die Polizei mitteilte, sei sie lebensgefährlich verletzt worden.

Noch ist nicht klar, ob die Russin angeseilt war. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Veranstalter planen dennoch, die Eröffnungsfeier am Donnerstagabend wie geplant durchzuführen. Beim den Jugendspielen in Lausanne nehmen rund 1880 Sportler zwischen 15 und 18 Jahren teil. (abu/sda)

BBC Sport - Lausanne 2020: Skater left in life-threatening condition following fall in rehearsals https://t.co/z5U7eiSnFh — Anna Thompson (@BBCAnnaT) January 8, 2020

Zwei Spielsperren gegen Stalberg

Der schwedische Stürmer Viktor Stalberg von Fribourg-Gottéron wird wegen eines sogenannt «späten Checks» gegen Anthony Huguenin von den SCL Tigers in der Partie vom 5. Januar für zwei Spiele gesperrt und mit 4000 Franken gebüsst. Während der Partie war Stalberg bereits mit einem Restausschluss bestraft worden. (abu/sda)

L'attaquant étranger du @FrGotteron Viktor Stalberg est suspendu pour deux matchs et écope d’une amende de CHF 4’000.- pour cette charge tardive sur le défenseur des @hopplangnou Anthony Huguenin lors du match de dimanche. pic.twitter.com/639kyLayLT — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) January 8, 2020

Federer spielt für guten Zweck

Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams werden fünf Tage vor Beginn des Australian Open (ab 20. Januar) Benefiz-Spiele wegen der Folgen der verheerenden Buschbrände austragen.

Auch Naomi Osaka, die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki, der Australier Nick Kyrgios und der Grieche Stefanos Tsitsipas werden für eine Dauer von total zweieinhalb Stunden für den guten Zweck antreten. Dies gab Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, bekannt.

Seit Beginn der grossen Brände sind in Australien 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Häuser sind zerstört. Mehr als zehn Millionen Hektar brannten nieder. Hunderte Millionen Tiere sind nach vorsichtigen Schätzungen von Wissenschaftlern allein im Bundesstaat New South Wales an der Südostküste getötet worden. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

Walser verletzt – Abplanalp weiter bei Gottéron

Samuel Walser (Bild) steht Fribourg-Gottéron bis zu vier Wochen nicht zur Verfügung. Der Stürmer verletzte sich im letzten Meisterschaftsspiel gegen die SCL Tigers. Die Art der Verletzung gab Fribourg nicht bekannt.

Daneben meldete Fribourg-Gottéron, dass Marc Abplanalp (35) seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert hat. Der Verteidiger wird im kommenden Herbst seine 16. Saison für die Freiburger in Angriff nehmen. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Bacsinszky verzichtet auf Australian Open

Timea Bacsinszky (WTA 137) wird die am 14. Januar beginnende Qualifikation der Frauen für das Australian Open in Melbourne nicht bestreiten. Dies erklärte ihr Agent gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die 30-jährige Waadtländerin hat seit Mitte September letzten Jahres kein Turnier mehr bestritten. «Da sie nicht direkt im Hauptfeld antreten können wird, verzichtet Timea auf die Reise», begründete ihr Agent Alexandre Ahr.

Bacsinszky wird damit ihre 130 Punkte für ihren Sechzehntelfinal-Vorstoss vom Vorjahr in der Weltrangliste einbüssen. Das dürfte sie im WTA-Ranking nach dem Grand-Slam-Turnier rund 50 Plätze kosten. Als einzige Schweizerinnen werden bei den Frauen demzufolge Stefanie Vögele (WTA 117) und Conny Perrin (WTA 205) die Qualifikation in Melbourne bestreiten. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Gelson Fernandes fällt lange aus, auch Edimilson Fernandes verletzt

Pech für Gelson und Edimilson Fernandes. Die beiden Schweizer Bundesliga-Profis von Eintracht Frankfurt und Mainz verletzen sich in der Vorbereitung auf die Rückrunde und fallen länger aus.

Gelson Fernandes (33) erlitt im Trainingslager von Eintracht Frankfurt in Florida einen Sehnenriss im Hüftbeuger und musste nach Deutschland zurückkehren, wo weitere Untersuchungen den Befund bestätigten. Der 33-jährige Mittelfeldspieler und ehemalige Schweizer Internationale wird am Mittwoch in München operiert und fällt drei bis vier Monate aus.

Edimilson Fernandes (23), der Cousin von Gelson, zog sich im Trainingslager von Mainz in Andalusien eine Meniskusverletzung im Knie zu. Wie lange der Schweizer Internationale und potentielle EM-Teilnehmer ausfallen wird, ist offen. (sda)

Bild: AP

Wawrinka sicher in den Viertelfinals

Stan Wawrinka gelang der Saisonauftakt nach Mass. Beim ATP-Turnier in Doha zog der topgesetzte Waadtländer nach einem Freilos durch einen 6:3, 6:4-Sieg gegen den Franzosen Jérémy Chardy (ATP 54) in die Viertelfinals ein. Dort trifft Wawrinka auf den Slowenen Aljaz Bedene (ATP 58). Im ersten Satz reichte dem 34-jährigen Lausanner ein frühes Break zum Satzgewinn, den zweiten wendete er nach einem 0:3-Rückstand mit fünf Games in Folge. (pre/sda)

Verstappens weiter im Red Bull

Max Verstappen bleibt längerfristig Fahrer des Formel-1-Teams Red Bull. Der Niederländer hat seinen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023 verlängert. Verstappen fährt seit der Saison 2016 für die erste Equipe der «Roten Bullen». In jenem Jahr war er vom Schwesterteam Toro Rosso zu Red Bull gestossen. Bei seinem Debüt für feierte er gleich seinen ersten Sieg – und machte sich damit zum jüngsten Gewinner in der Formel 1.

Verstappen gewann bisher acht Formel-1-Rennen. Die vergangene Saison schloss er hinter dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf WM-Platz 3 ab. «Unser Ziel ist es natürlich, um den WM-Titel zu kämpfen», betonte Verstappen. (ram/sda)

Bild: AP

Drei Spielsperren gegen Oejdemark

Victor Oejdemark vom HC Lausanne wurde von der National League wegen eines Checks gegen den Kopf des Bielers Mike Künzle im Meisterschaftsspiel vom 3. Januar für drei Partien gesperrt und mit 2100 Franken gebüsst. Künzle hatte beim 5:4-Sieg für Lausanne nach Penaltyschiessen seinen ersten Hattrick in der National League und für Biel erzielt und auch im Penaltyschiessen getroffen. (ram/sda)

👉3 Spielsperren für Victor Oejdemark für diesen Check gegen den Kopf von Mike Kuenzle im Spiel vom letzten Freitag. pic.twitter.com/B75GPGskwU — MySportsCH (@MySports_CH) January 7, 2020

Fernandes verletzt abgereist

Eintracht Frankfurt muss auf Gelson Fernandes verzichten. Der 33-jährige Schweizer Ex-Nationalspieler hat sich eine Sehnenverletzung im Hüftbeuger zugezogen und ist vorzeitig aus dem Trainingslager in Florida abgereist. Weitere Untersuchungen in Deutschland sollen Aufschluss über die Schwere der Verletzung und die Ausfalldauer geben. (ram/sda/dpa)

Lausanne holt Verteidiger Holm

Der HC Lausanne verpflichtet den 28-jährigen Verteidiger Philipp Holm aus der NHL-Organisation der Chicago Blackhawks bis zum Saisonende. Holm war 2017 Weltmeister mit Schweden. In der laufenden Saison bestritt er 30 AHL-Spiele für Rockford, für das er vier Tore und elf Assists erzielte. Davor war Holm in der KHL bei Nischni Nowgorod. (ram/sda)

Erstrunden-Out von Bencic

Die topgesetzte Belinda Bencic verlor beim WTA-Turnier in Shenzhen gegen die Russin Anna Blinkowa ihre Auftakt-Partie. Die Weltnummer 8 aus der Ostschweiz verlor in drei Sätzen 6:3, 3:6, 3:6. Die Halbfinalistin der WTA-Finals spielte erstmals gegen die 21-jährige Blinkowa, die in der Weltrangliste aktuell auf Position 58 geführt wird. (ram/sda)

Bild: AP

