LeBron James vor weiteren Meilensteinen +++ VAR-Kommunikation soll transparenter werden

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

VAR-Kommunikation soll transparenter werden

Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) prüfen mehr Transparenz für Zuschauer bei Entscheiden durch den Videobeweis. Bei der nächsten Sitzung des Gremiums am 29. Februar in Belfast gehe es unter anderem um die Kommunikation beim Videobeweis, sagte IFAB-Geschäftsführer Lukas Brud in einem Interview des Magazins «11Freunde». «Vielleicht könnte einmal eine Option sein, dass die Entscheidungsfindung zwischen Videoschiedsrichtern und Schiris auf dem Platz öffentlich zugänglich wird», so Brud.

Weitere Themen an der nächsten Sitzung seien der Umgang mit Kopfverletzungen und das Verhalten von Spielern gegenüber den Schiedsrichtern. (zap/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

LeBron James vor weiteren Meilensteinen

LeBron James steht vor zwei weiteren Meilensteinen seiner Basketball-Karriere. Der Star der Los Angeles Lakers liegt in der ewigen Skorerliste der NBA mit nun 33'626 Karriere-Punkten nur noch 17 Zähler hinter dem drittplatzierten Kobe Bryant und wird am 16. Februar in Chicago zum 16. Mal als Starter in ein Allstar Game gehen.

In der Nacht auf Freitag verbuchte James beim 128:113-Erfolg der Lakers bei den Brooklyn Nets mit 27 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists sein zehntes Triple-Double der Saison. Zuvor war er zusammen mit Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks mit den meisten Stimmen zum Captain des Allstar-Teams gewählt worden. James avanciert damit zum ersten 16-maligen Allstar-Starter in der NBA. (zap/sda/dpa)

LeBron James (27 PTS, 12 REB, 10 AST) recorded his 3rd triple-double since turning 35 years old. The only player in @NBAHistory with more triple-doubles at age 35 or older is Jason Kidd (who had 8). pic.twitter.com/vYM0MNbwwa — NBA.com/Stats (@nbastats) January 24, 2020

Bronze für Jan Scherrer an den X-Games

Jan Scherrer gewinnt an den X-Games in Aspen Bronze in der Superpipe. Der 25-jährige Toggenburger wurde Dritter hinter dem Australier Scotty James und dem Japaner Yuto Totsuka.

Für Scherrer ist es die erste Medaille am prestigeträchtigen Freestyle-Event. 2016 war er Sechster geworden. (zap/sda)

Jan Scherrer 🇨🇭 ❌ #XGames Aspen 2020

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Monster Energy Men’s Snowboard SuperPipe pic.twitter.com/6lTjqAy2uF — X Games (@XGames) January 24, 2020

Liverpool setzt Siegeszug fort

Liverpool setzt seinen Siegeszug in der Premier League fort. Im 23. Meisterschaftsspiel feierte der unangefochtene Leader bei den Wolverhampton Wanderers mit 2:1 den 22. Sieg.

Captain Jordan Henderson avancierte für die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp mit einem Tor und einem Assist zum Matchwinner. In der 8. Minute sorgte der 29-Jährige nach einem Corner per Kopf für den perfekten Einstand der Gäste, sechs Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit leitete er mit seinem Pass auf Roberto Firmino die Entscheidung ein. Dank dem knappen Sieg liegen die Reds bei einem Spiel weniger bereits 16 Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City.

Die Leistung der Wolves hätte gegen den noch ungeschlagenen Leader der Premier League eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Besonders nach der Pause zeigte sich das Team des Portugiesen Nuno Espirito Santo mit dem vermeintlich übermächtigen Gegner auf Augenhöhe. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Raul Jimenez in der 51. Minute stand das Heimteam gar näher am Führungstreffer.

Während Xherdan Shaqiri, um den sich hartnäckige Wechselgerüchte ranken, bei Liverpool aufgrund einer leichten Wadenverletzung nicht im Aufgebot stand, kam mit Takumi Minamino ein weiterer potenzieller Konkurrent des Schweizer Internationalen zu seinem Debüt für die Reds. Der 25-jährige Japaner, der in der Winterpause von Red Bull Salzburg nach England wechselte, kam nach 33 Minuten für den verletzten Sadio Mané zum Einsatz. (sda/jaw)

Servette - ZSC: Lions gewinnen Spektakelspiel

Die ZSC Lions haben in der National League ein verrücktes Spiel gegen Genève-Servette auswärts 9:6 gewonnen. Der Genfer Eric Fehr und ZSC-Stürmer Denis Hollenstein erzielten je drei Treffer.

Die beiden Teams boten den 5505 Zuschauern ein offensives Spektakel, was auch vielen Fehlern geschuldet war. 15 Treffer in einem Spiel der höchsten Schweizer Liga hatte es zuletzt am 5. Dezember 2009 gegeben, als Fribourg-Gottèron die ZSC Lions 10:5 bezwang. Die Gäste schlossen dank dem Sieg punktemässig zu Leader Zug auf, haben jedoch drei Begegnungen mehr ausgetragen. Drei Zähler dahinter folgt Servette.

Zunächst lagen die Genfer viermal vorne, bis zum Ausgleich der Lions dauerte es aber nie länger als 6:54 Minuten. Drei der ersten vier Tore des Heimteams erzielte Fehr, der in den vorangegangenen 14 Partien bloss einmal getroffen hatte. Es war das erste Mal, dass der Kanadier in der National League mehr als einmal erfolgreich war.

Nach dem 3:4 (27.) gingen die Gäste mit einem Doppelschlag von Denis Hollenstein innert 93 Sekunden erstmals in Führung (34.). Zuvor hatte sich beim ZSC schon der Amerikaner Garrett Roe als Doppel-Torschütze ausgezeichnet. Im letzten Drittel glichen dann die Genfer dank Tommy Wingels (45.) und Daniel Winnik (49.) zweimal aus.

Auf das im Powerplay erzielte 7:6 von Hollenstein (56.) wussten die Genfer dann keine Antwort mehr. Stattdessen gelang Fredrik Pettersson 106 Sekunden später das 8:6. Für den Schlusspunkt zeichnete in der 59. Minute Maxim Noreau mit einem Schuss ins leere Gehäuse verantwortlich. Der kanadische Verteidiger traf ebenfalls doppelt.

Im Head-to-Head in dieser Saison steht es nun 2:2. In den ersten drei Duellen waren bloss acht Tore gefallen. Nun kehrten die Lions ausgerechnet gegen die heimstärkste Mannschaft der Liga nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück. (jaw/sda)

Am Schluss e klari Sach für eus 😂🙈🙉🙊🤪



Ernschthaft: 9 mal topfed, aber auch 6 mal alt usgseh. Am Schluss wieder e Willensleischtig zu wichtige 3 Pünkt i däm Spitzekampf zGenf!



Hollestei Hattrick 🏒🏒🏒

Roe & Noreau Doppelpack 🏒🏒

Sigrist, Pettersson 🏒



Mir sind Züri 🦁 pic.twitter.com/Em8S13oKrk — ZSC Lions (@zsclions) January 23, 2020

Bö schlägt Fourcade

Der Einzelwettkampf über 20 km auf der Pokljuka geht an Johannes Tingnes Bö (links). Bei seiner Rückkehr in den Weltcup siegte der fehlerfreie Norweger vor seinem Dauerrivalen Martin Fourcade aus Frankreich (rechts). Die Differenz machte der Schiessstand aus: Während beide nahezu gleich schnell liefen, schoss Bö insgesamt elf Sekunden schneller. Die Schweizer verpassten die Top 20. (ram)

Bild: EPA

Odermatt gibt in Kitzbühel sein Comeback

Marco Odermatt kehrt nach einem Monat Zwangspause in den Weltcup zurück. Der Nidwaldner bestreitet am Freitag in Kitzbühel den Super-G. Odermatt hatte sich einen Tag vor Heiligabend im Riesenslalom in Alta Badia ohne zu stürzen einen Riss des Aussenmeniskus im rechten Knie zugezogen. Das Rennen hatte er auf Platz 5 beendet.

Die Verletzung erforderte eine Operation. Dank optimalem Heilungsverlauf kann Odermatt zu diesem frühestmöglichen Termin auf die Rennpiste zurückkehren. Den letzten Schliff für seinen Wiedereinstieg holte sich Odermatt in den vergangenen Tagen in den Trainings auf der Reiteralm bei Schladming. Im Super-G gehört Odermatt zu den drei Siegern in diesem Winter. Anfang Dezember feierte er in Beaver Creek, Colorado, seinen ersten Weltcup-Sieg. (pre/sda)

Bild: AP

Weber bester Schweizer im Kitz-Abschlusstraining

Die Schweizer gehörten im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Kitzbühel nicht zu den schnellsten zehn. Bestklassierter war überraschend Ralph Weber. Auch wenn es sich nur um eine Trainingsfahrt handelte: Weber bestätigte mit seiner Leistung den Aufwärtstrend, den er in Wengen gezeigt hatte. Im Berner Oberland hatte der Ostschweizer, der die vergangene Saison wegen einer Schulterverletzung früh hatte abbrechen müssen, als Zehnter überzeugt und dabei seine ersten Weltcup-Punkte in der Abfahrt seit drei Jahren geholt. Auf die Bestzeit des Franzosen Johan Clarey im Abschlusstraining auf der Streif büsste Weber 1,17 Sekunden ein.

Gut zwei Zehntel langsamer als Weber war Beat Feuz. Der Emmentaler sprach nach seinem 15. Rang von einem Training nach Plan. Will heissen: In einzelnen Passagen hielt er sich wie gewohnt zurück. Carlo Janka, tags zuvor Vierter, nun Neunzehnter, machte keine grossen Unterschiede in seinen beiden Fahrten aus. Veränderungen beim Material brachten für den Bündner allerdings nicht den erhofften Effekt. (pre/sda)

» Hier geht's zu den kompletten Trainingsresultaten.

Bild: EPA

Hählen Schnellste im Bansko-Training

Joana Hählen stellt im einzigen Training zu den beiden Weltcup-Abfahrten der Frauen in Bansko am Freitag und Samstag die Bestzeit auf. Ähnlich schnell wie die 28-jährige Bernerin bewältigten nur die Italienerin Federica Brignone und die Österreicherin Tamara Tippler den Kurs, wobei Tippler ein Tor ausliess. Mikaela Shiffrin und Sofia Goggia büssten als Vierte und Fünfte bereits mehr als eine Sekunde ein.

Zweitbeste Schweizerin war, mit Torfehler, Lara Gut-Behrami auf Platz 12, gefolgt von der Disziplinen-Leaderin Corinne Suter im 14. Rang. Michelle Gisin ging es als 28. direkt hinter Priska Nufer noch verhalten an, ebenso wie Jasmine Flury (39.), die erst jetzt in die Saison startet. Die Bündnerin hatte sich Anfang Dezember vor der ersten Abfahrt in Lake Louise am rechten Knie verletzt. (pre/sda)

Bild: EPA

Eli Manning tritt zurück

Nach 16 Jahren und zwei Super Bowls beendet Eli Manning seine Karriere in der NFL. Der 39-jährige Quarterback hatte die New York Giants 2008 und 2012 zum Titel geführt. «16 Jahre lang hat Eli Manning auf und neben dem Feld bestimmt, was ein New York Giant ist», teilte Präsident John Mara mit. «Er hat uns mit Würde und Verlässlichkeit repräsentiert. Wir freuen uns, ihn in naher Zukunft in unseren Ehrenrat aufzunehmen.» (pre/sda)

Eli Manning announces retirement.#ThankYouEli — New York Giants (@Giants) January 22, 2020

Capelas Rockets siegen wieder

Nach vier Niederlagen finden die Houston Rockets in der NBA zum Siegen zurück. Das Team von Clint Capela und Thabo Sefolosha gewann gegen die ersatzgeschwächten Denver Nuggets 121:105. Mann des Spiels war Russell Westbrook mit 28 Punkten, 16 Rebounds und 8 Assists. Capela verbuchte 14 Punkte, 11 Rebounds und 2 Vorlagen. Sefolosha, der ohne Punkte blieb, musste sich mit drei Minuten Einsatzzeit begnügen. Denver muss derzeit unter anderem ohne Jamal Murray und Paul Millsap auskommen.

Bei den New Orleans Pelicans gab Zion Williamson, der Nummer-1-Draft von 2019, beim 117:121 gegen die San Antonio Spurs seinen verspäteten NBA-Einstand. Der 19-Jährige, der bislang wegen einer Knieverletzung gefehlt hatte, wusste dabei durchaus zu überzeugen. Mit 17 Punkten verhalf er den Pelicans im letzten Viertel fast noch zu einer erfolgreichen Wende. Insgesamt kam Williamson auf 22 Punkte, wobei er alle seine vier Dreipunkte-Würfe im Korb unterbrachte. (pre/sda)

Juve schlägt Roma

Im Viertelfinal des Coppa Italia traf Juventus Turin auf die AS Roma. Nach Toren von Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur und Leonardo Bonucci ging Juve nach der ersten Halbzeit mit 3:0 in Führung.

In der 50. Minute konnte Roma schliesslich noch ein Tor für sich verbuchen – es wurde jedoch als Eigengoal vom Juve-Torhüter Gianluigi Buffon gewertet, weil der Schuss von Cengiz Under von der Latte via Buffons Rücken den Weg ins Netz fand. Das Spiel endete somit 3:1 für Juve. (mim)

Burnley gelingt Sieg gegen ManUnited

Manchester United erlebt eine weitere Enttäuschung, diesmal mit einer 0:2-Niederlage gegen Burnley im eigenen Stadion. Die Statistiken sprachen Bände: 24:5 Schüsse und 7:2 Torschüsse, sowie 73 Prozent Ballbesitz für ManUnited. Trotzdem gewinnt Burnley das Spiel dank grandioser Effizienz. Chris Wood und Jay Rodriguez gelingt jeweils ein Tor für die Gäste. Die United liegt nunmehr sechs Punkte hinter dem viertplatzierten Chelsea.

Das drittplatzierte Leicester City kehrte nach zwei Niederlagen zum Erfolg zurück. Die «Foxes» siegten daheim gegen West Ham United 4:1. Bei West Ham verbrachte Albian Ajeti einmal mehr die ganzen 90 Minuten auf der Bank. Etwas besser hatte es der kürzlich nach zweimonatiger Verletzungspause genesene Josip Drmic. Bei der 1:2-Niederlage von Schlusslicht Norwich in London gegen Tottenham Hotspur wurde Drmic in der 86. Minute eingewechselt. (mim/sda)

Froomes Comeback naht

Der britische Radprofi Chris Froome kehrt laut eigenen Angaben Ende Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Renngeschehen zurück. Die Rundfahrt ist Froomes erste Rennen nach seinem schweren Sturz im Juni 2019. Anfang Januar hatte der vierfache Tour-de-France-Sieger ein Trainingslager auf Mallorca noch vorzeitig abbrechen müssen.

Der 34-Jährige erlitt beim Sturz Brüche am Oberschenkel, an der Hüfte, am Ellbogen, an den Rippen und im Nackenbereich. Ursprünglich wollte Froome im letzten Oktober bei einem Kriterium in Saitama zurückkehren, seinen Start sagte er aber kurzfristig ab. Anfang November wurde er in Frankreich erneut operiert. (ram/sda/apa)

Good news! I’ll be back racing at the @uae_tour 🚴🏻‍♂️💨😁 pic.twitter.com/nR8lfw5YNr — Chris Froome (@chrisfroome) January 22, 2020

NFL Draft im Brunnen des Bellagio

Mit Beginn der neuen NFL-Saison ziehen die Oakland Raiders um und neu als Las Vegas Raiders an. Da passt es, dass auch der Draft im Sommer in der Stadt des Glücksspiels ist.

Nun sind Details dazu bekannt gegeben worden. Das Verteilen der besten Nachwuchstalente findet auf einem Floss in der Mitte des berühmten Springbrunnens vor dem Bellagio-Hotel statt. Die gezogenen Spieler werden mit Booten dorthin gebracht. (ram)

Because Vegas.



The Red Carpet Stage for the 2020 NFL Draft will be on the lake of the Bellagio fountains, and players will arrive via boat.



(Pics via @ClarkCountyNV) pic.twitter.com/5JLyu7AHi5 — NBC Sports (@NBCSports) January 21, 2020

Dominik Paris fällt nach Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus

Für Dominik Paris ist die Weltcup-Saison vorzeitig zu Ende. Der 30-jährige Italiener zieht sich im Training in Kitzbühel bei einem Sturz einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Paris hatte sich in den letzten Wochen in blendender Form präsentiert. In Bormio gewann er Ende Dezember beide Abfahrten und in Wengen musste er sich am letzten Wochenende nur Beat Feuz geschlagen geben. Auch im Abfahrts-Weltcup ist Paris mit 16 Punkten Rückstand der erste Verfolger von Feuz. In Kitzbühel hat Paris 2013, 2017 und 2019 die Abfahrt und 2015 den Super-G gewonnen. (jaw/sda)

Bild: KEYSTONE

Sperre gegen Stocker reduziert

Das Rekursgericht der Swiss Football League hat den Rekurs des FC Basel gegen die Sperre von Valentin Stocker teilweise gutgeheissen. Statt vier muss der Stürmer nur drei Mal aussetzen. Er fehlt allerdings in den Spitzenspielen gegen die Young Boys am kommenden Sonntag in Bern sowie eine Woche später zuhause gegen St. Gallen trotzdem. Eine Sperre hat Stocker bereits vor der Winterpause verbüsst.

Stocker hatte am 23. November bei der 0:2-Niederlage auswärts gegen Servette nach dem Schlusspfiff den Schiedsrichter beleidigt. (pre/sda)

Video: SRF

Zwei Sperren für Sprunger

Julien Sprunger, Captain von Fribourg-Gottéron, wird wegen eines Checks gegen den Kopf des Berner Verteidigers Yanik Burren im Meisterschaftsspiel vom Samstag (2:3 n.V.) für zwei Spiele gesperrt und mit 4000 Franken gebüsst. (ram/sda)

Ouverture d'une procédure ordinaire contre Julien Sprunger du @FrGotteron pour cette charge contre la tête de Yanik Burren du @scbern_news hier soir. pic.twitter.com/mcNEsHBVoh — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) January 19, 2020

FIFA verpflichtet sich zu Nachhaltigkeit für WM 2022

Die FIFA hat sich für die WM 2022 in Katar zu einer Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet. Demnach soll sichergestellt werden, dass die Menschen unter ordentlichen Arbeitsbedingungen an den Sportstätten arbeiten und Zugang zu Medikamenten haben. Die Arbeitsbedingungen an den Baustellen der WM-Stadien stehen immer wieder in der Kritik. Unter anderem hatte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert, die Arbeiter dürften sich nicht frei bewegen und würden zur Arbeit gezwungen.

Ausserdem will die FIFA das Turnier für Menschen mit Behinderung zugänglicher machen und dafür sorgen, dass auch Fans mit geringem Einkommen daran teilnehmen können. Zum Schutz der Umwelt sollen Luftverschmutzung und Müllaufkommen durch die Sportstätten gering gehalten und der Ausstoss von Treibhausgasen ausgeglichen werden. (zap/sda/apa/dpa)

Bild: EPA/QATAR 2022 WORLD CUP BID

Otso Rantakari ersetzt beim EHC Biel den verletzten Anssi Salmela

Der EHC Biel leiht vom HC Davos bis mindestens am 31. Januar den finnischen Verteidiger Otso Rantakari aus.

Damit reagieren die Seeländer auf den Ausfall von dessen Landsmann Anssi Salmela, der am Freitag im Heimspiel gegen Genève-Servette einen Bruch des Wangenknochens erlitten hat und sich am Mittwoch einer Operation unterziehen muss. (zap/sda)

Der HC Davos leiht @Rantakari52 per sofort an den @ehcbiel aus.

Ab dem 1.02. bis zur Transferdeadline am 15. 02. hat der HCD die Möglichkeit, den Verteidiger bei Bedarf wieder zurückzubeordern. Gründe und Details auf https://t.co/Zl5mjS1n1r.#HCD pic.twitter.com/GuDqRaTBP4 — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) January 21, 2020

Vierte Niederlage in Serie für Rockets

Clint Capela und Thabo Sefolosha verloren mit den Houston Rockets in der NBA zum vierten Mal hintereinander. Die Texaner unterlagen zu Hause den Oklahoma City Thunder 107:112. Es war eine ärgerliche Niederlage. Zwar missriet der Start und gerieten die Rockets 10:20 in Rückstand. Dennoch entschieden sie die ersten drei Viertel allesamt für sich.

Vor den letzten zwölf Minuten führten sie 87:71. Nach dem 100:85 brachen sie aber ein. Capela verzeichnete zwölf Punkte und sieben Rebounds, Sefolosha kam auf fünf Punkte und vier Rebounds. Houston nutzte selbst ein Triple-Double von Russell Westbrook (32 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists) nichts. (zap/sda)

Bild: AP

