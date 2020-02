Sport

Sport-News

Sport-News: Liverpool im Achtelfinal des FA-Cup



Sport-News

Liverpool dank Eigentor im Achtelfinal ++ Frölunda holt sich zum vierten Mal die Krone

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Klopps Liverpool-Poker-Spiel ging auf

Liverpool traf am Dienstag in der vierten Runde des FA-Cup auf den Drittligisten Shrewsbury. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp pokerte und gab seiner ersten Mannschaft frei. Stattdessen setzte er auf die U23 Mannschaft – und ihr gelang der wichtige Sieg.

Das Nachwuchsteam, gespickt mit Teenagern, gewann das Spiel jedoch nur dank der Hilfe von Shrewsbury: Ein Eigentor von Ro-Shaun Williams in der 75. Minute führte zum entscheidenden 1:0 für Liverpool.

Die Mannschaft von Klopp steht damit im Achtelfinale des FA-Cup, wo sie auf Chelsea trifft. (mim)

Frölunda zum vierten Mal Champions-League-Sieger

Die Eishockeyaner des Göteborger Klubs Frölunda Indians sind zum vierten Mal in fünf Jahren die Gewinner der Champions League. Die Schweden gewannen den Final bei Mountfield Hradec Kralove 3:1.

Die Basis zur erfolgreichen Titelverteidigung legten die Schweden mit einem Zwischenspurt am Ende des ersten Drittels. Durch ein Powerplay-Tor der Tschechen früh in Rückstand geraten, erzielten sie innerhalb von weniger als drei Minuten drei Tore. In den weiteren Drittel fielen keine Tore mehr.

Bild: AP

Schon 2016 hatten die Indians, noch als Frölunda HC, den Final als Auswärtsmannschaft gewonnen, damals gegen Oulun Kärpät in Finnland.Seit der Wiederaufnahme der Champions League in der Saison 2014/15 stellt Schwedens Eishockey nunmehr zum fünften Mal den Sieger. Die Finnen aus Jyväskylä durchbrachen die schwedische Serie vor zwei Jahren. Die ZSC Lions waren vor elf Jahren die ersten Gewinner der Champions League, bevor die «Königsklasse» hauptsächlich wegen wirtschaftlicher Probleme fünf Jahre lang aussetzte.

Das tschechische Eishockey wartet weiterhin auf den Sieg am grossen internationalen Klubwettbewerb. Vor drei Jahren scheiterte auch Sparta Prag im Final an Frölunda. Damals fand der Final in Göteborg statt. (sar/sda)

Barças Dembélé schwer verletzt

Kaum von einer Verletzung genesen, hat sich Barcelonas französischer Stürmer Ousmane Dembélé bereits wieder gravierend verletzt. Der 22-Jährige erlitt einen Muskelriss im rechten Oberschenkel.

Dembélé, der in der laufenden Meisterschaft erst neun Spiele bestreiten konnte, wird dem FC Barcelona für den Rest der Saison fehlen. Die Teilnahme an der EM-Endrunde ist ebenfalls stark in Frage gestellt. Er bestritt sein bislang letztes Länderspiel im November 2018. (pre/sda)

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2020

Streit und Seger in der Hall of Fame

Mark Streit und Mathias Seger wird eine grosse Ehre zuteil. Die beiden zurückgetretenen Verteidiger wurden in die Hall of Fame des internationalen Eishockey-Verbandes IIHF aufgenommen.

Der ehemalige Spieler des HC Davos und der ZSC Lions bestritt ab 2005 insgesamt 786 Spiele in der NHL für die Montreal Canadiens, die New York Islanders, die Philadelphia Flyers und die Pittsburgh Penguins, mit denen er 2017 den Stanley Cup gewann. In der NHL brachte er es auf 449 Skorerpunkte. Die IIHF beschreibt Streit als (bis heute) besten Schweizer Spieler aller Zeiten und als «wahren Superstar».

Mathias Seger wurde nicht zuletzt dank seiner Langlebigkeit in die Ruhmeshalle aufgenommen. Segers 16 WM-Teilnahmen zwischen 1998 und 2014 sind ein IIHF-Rekord. In dieser Zeit verpasste er die WM nur 2007. Mit 106 WM-Spielen ist er die Nummer 7 in der ewigen Liste .«Segi» beendete die Karriere mit 40 Jahren – nach der Saison 2017/18 und nach seinem sechsten Meistertitel mit den ZSC Lions. (pre/sda)

» Hier gibt's alle Mitglider der IIHF Hall of Fame.

The next Player Inductee to join the IIHF Hall of Fame is a true legend that inspired many of today’s Swiss ice hockey stars. Congratulations Mark Streit on joining the Class of 2020! Stay tuned as we announce the inductees! Story: https://t.co/r7o5N8Mutg @SwissIceHockey pic.twitter.com/EMxSBOlQRz — IIHF (@IIHFHockey) February 4, 2020

Perisic fehlt den Bayern wochenlang

Bayern München muss mehrere Wochen auf Stürmer Ivan Perisic verzichten. Der 31-jährige Kroate erlitt im Training einen Bruch des Aussenknöchels und muss operiert werden. Perisic könne erst in vier Wochen wieder mit dem Aufbautraining beginnen, hiess es von Seiten des Klubs. Damit fehlt Perisic den Bayern in den Achtelfinals der Champions League gegen Chelsea mindestens im Hinspiel (25. Februar). (pre/sda)

ℹ️ Hansi #Flick: "Der Knöchel muss verschraubt werden. Es wird ungefähr vier Wochen dauern, bis die Verletzung verheilt ist. Danach wird er wieder ins Aufbautraining einsteigen."



🔗 https://t.co/RfKOZnY1Lk#ComeBackStronger — FC Bayern München (@FCBayern) February 4, 2020

Laaksonen scheitert in Montpellier in der Startrunde

Henri Laaksonen (ATP 112) ist das Comeback auf der ATP-Stufe misslungen. Bei seinem ersten Auftritt bei einem ATP-Turnier seit den Swiss Indoors in Basel vom letzten Oktober verlor der 27-jährige Schaffhauser in Montpellier gegen den in der Weltrangliste um 58 Positionen besser klassierten Kasachen Alexander Bublik 7:6, 1:6, 6:7.

Die Niederlage war durchaus ärgerlich: Laaksonen vergab im dritten Satz eine 4:2-Führung und war beim Stande von 5:4 zwei Punkte vom Sieg entfernt. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Schwedischer Verteidiger für Kloten

Der EHC Kloten verpflichtet im Hinblick auf die in zwei Wochen beginnenden Playoffs in der Swiss League einen weiteren Ausländer.

Aus der zweithöchsten schwedischen Liga stösst der grossgewachsene Verteidiger Per Svensson bis zum Saisonende zu den ambitionierten Zürchern. Der 31-jährige Schwede spielte während den letzten acht Jahren für Almtuna IS und fungierte dort zuletzt als Captain.

Mit einem Punktgewinn aus den verbleibenden zwei Spielen der Qualifikation wäre Kloten Platz 1 nicht mehr zu nehmen. In den Playoff-Viertelfinals trifft das Team von Trainer Per Hanberg entweder auf den letztjährigen Qualifikationssieger La Chaux-de-Fonds oder auf den Kantonsrivalen GCK Lions. (zap/sda)

Super Bowl zog wieder mehr TV-Zuschauer an

Erstmals seit fünf Jahren sind die TV-Zuschauerzahlen in den USA beim Super Bowl wieder gestiegen.

Den Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers sahen beim Sender Fox nach vorläufigen Angaben des Analyseunternehmens Nielsen durchschnittlich 99,9 Millionen Menschen. Im vorigen Jahr waren es rund 98 Millionen gewesen.

Seit dem Höchstwert von 2015, als 114,4 Millionen Menschen den Sieg der New England Patriots gegen die Seattle Seahawks sahen, waren die Einschaltquoten stetig gesunken. Der Super Bowl ist traditionell das Ereignis mit den meisten TV-Zuschauern in den USA. (aeg/sda)

Bild: AP

Lausanne verpflichtet Franko-Kanadier als Emmerton-Ersatz

Der Lausanne HC verpflichtet als Ersatz für den verletzten Cory Emmerton den Franko-Kanadier Alexandre Grenier.

Der 28-jährige Grenier stösst vom DEL-Klub Iserlohn Roosters mit einem Vertrag bis Saisonende zum Tabellenfünften der National League. Der physisch starke Stürmer bestritt diese Saison für den Klub aus Nordrhein-Westfalen 32 Spiele und sammelte dabei 23 Skorerpunkte.

Grenier unterschrieb mit Iserlohn am Montag einen Vertrag für die nächste Saison. Der Kontrakt hat nach wie vor Gültigkeit, er enthält jedoch eine Ausstiegsklausel für die NHL und die National League. Cory Emmerton wird nach einem Bruch des linken Ellbogens in dieser Saison nicht mehr für die Lausanner auflaufen können. (sda)

Shiffrin legt nach Tod ihres Vaters Weltcup-Pause ein

Mikaela Shiffrin lässt wegen des unerwarteten Todes ihres Vaters die nächsten Weltcuprennen aus. Dies gibt der amerikanische Skiverband bekannt. Die 24-Jährige werde vorerst in ihrem Heimatort Vail in Colorado bleiben. «Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr in den Weltcup ist derzeit offen», hiess es weiter.

Jeff Shiffrin war am Sonntag im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben. Noch am selben Tag flogen Mikaela und ihre Mutter Eileen, die ihre Tochter bei den Rennen stets begleitet, in die USA. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Am kommenden Wochenende stehen für die alpinen Frauen in Garmisch-Partenkirchen eine Abfahrt und ein Super-G an. Eine Woche später bestreiten die Technikerinnen in Maribor einen Riesenslalom und einen Slalom.

Shiffrin, die den Gesamtweltcup nach 22 von 39 Rennen mit einem Vorsprung von 270 Punkten auf die Italienerin Federica Brignone souverän anführt, hat in dieser Saisons schon Siege in allen vier Disziplinen vorzuweisen. (zap/sda/dpa)

Napoli wieder mit Aufwärtstrend

Napoli scheint sein Tief vorerst überwunden zu haben. Nach einem 4:2-Sieg beim abstiegsbedrohten Sampdoria Genua liegt das Team von Coach Gennaro Gattuso noch zwei Punkte hinter einem Europa-League-Platz.

Um ein Haar hätten die Süditaliener zum Abschluss der 22. Runde der Serie A aber auf ärgerliche Weise zwei Punkte abgegeben. Sie verspielten eine frühe 2:0-Führung, ehe der eingewechselte Deutsche Diego Demme - in seinem erst dritten Spiel für Napoli - acht Minuten vor Schluss einen Abpraller zum Siegtor nützte. In der Nachspielzeit erhöhte Dries Mertens noch auf 4:2.

Inklusive dem Sieg im Cup gegen Lazio feierte Napoli den dritten Sieg hintereinander, nachdem es zuvor drei Meisterschaftsspiele in Folge verloren hatte. (sda)

Bild: EPA

Bencic erstmals in den Top 5

Belinda Bencic wird in der Weltrangliste erstmals in den Top 5 geführt. Die 22-jährige Ostschweizerin rückte trotz ihrer Niederlage gegen Anett Kontaveit in der 3. Runde des Australian Open zwei Positionen nach vorne. Besser war Bencic zuvor noch nie klassiert. Angeführt wird das WTA-Ranking weiterhin souverän von der Australierin Ashleigh Barty. Den grössten Sprung in den vorderen Ranglistenpositionen machte Sofia Kenin. Die Amerikanerin, die in Melbourne erstmals an einem Grand-Slam-Turnier triumphierte, verbesserte sich von Platz 15 auf 8. Kenin ist damit erstmals in den Top 10 klassiert.

Bei den Männern löste Novak Djokovic dank seinem achten Sieg am Australian nach drei Monaten Open Rafael Nadal an der Spitze der ATP-Weltrangliste wieder ab. Dominic Thiem, der auch seinen dritten Grand-Slam-Final verlor, ist neu die Nummer 4. Der Österreicher bleibt aber knapp hinter Roger Federer rangiert. Stan Wawrinka verbesserte sich dank seinem Viertelfinal-Vorstoss in Down Under um zwei Positionen auf Platz 13. (pre/sda)

Bild: EPA

Abonniere unseren Newsletter