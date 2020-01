Sport

Sport-News: Mauro Caviezel fährt im 1. Lauberhorn-Training die Bestzeit



Caviezel fährt Bestzeit im 1. Lauberhorn-Training +++ Drittligist feiert Traumlos Real

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Caviezel mit Bestzeit im 1. Lauberhorn-Training

Mauro Caviezel hat bei seiner Rückkehr im ersten Abfahrtstraining in Wengen gleich die Bestzeit aufgestellt. Der 31-jährige Bündner, der wegen einer Unterschenkelverletzung auf die Weltcup-Rennen in Bormio hatte verzichten müssen, überstand den Belastungstest am Lauberhorn ohne Schmerzen. Er war um einen Zehntel schneller als der Amerikaner Ryan Cochran-Siegle. Als Dritter folgte der Südtiroler Dominik Paris.

Die nächstbesten Schweizer hinter Caviezel waren der ehemalige Lauberhornsieger Carlo Janka, der als Achter gut eine Sekunde verlor, und der letztjährige Zehnte Gilles Roulin als 16. (1,29 Sekunden zurück). Gleich hinter dem Zürcher folgte Beat Feuz (17.). Der zweifache Lauberhornsieger und Vorjahres-Zweite forcierte nicht und büsste auf die Spitze knapp 1,5 Sekunden ein. «Die Strecke ist wunderbar. Meine Fahrt war okay», so Feuz danach.

Deutlich höher war der Rückstand von Vincent Kriechmayr. Der letztjährige Lauberhornsieger aus Österreich erwischte die Brüggli-Passage nicht nach Wunsch und verlor als 51. fast vier Sekunden. (pre/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Drittligist feiert das grosse Los

In den Sechzehntelfinals des spanischen Cups muss Real Madrid nach Salamanca. Der dortige Drittligist Unionistas, erst 2013 von Fans gegründet, hat das grosse Los gezogen – und das entsprechend gefeiert. Verdient hat sich der Klub das Duell mit dem grössten Klub im Land dank einem Sieg im Penaltyschiessen über Deportivo La Coruña.

Die Partie findet bereits in der nächsten Woche statt, ebenso wie jene des FC Barcelona. Die Katalanen bekommen es mit dem Team von der Balearen-Insel Ibiza zu tun. (ram)

📽️ VÍDEO | ¡¡¡La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

OKC-Guard knackt Shaq-Rekord

Der bei Oklahoma City Thunder engagierte Guard Shai Gilgeous-Alexander hat in der NBA einen Rekord aufgestellt, den der legendäre Shaquille O'Neal innegehabt hatte. Beim 117:104 der Thunder bei den Minnesota Timberwolves brachte es der 21-Jährige auf 20 Punkte, 20 Rebounds und 10 Assists. Gilgeous-Alexander ist jetzt der jüngste Spieler der NBA-Geschichte, dem ein «Triple-Double» mit 20 Rebounds gelungen ist – noch jünger, als es O'Neal bei seinem Rekord 1993 war. (ram/sda)

Ecuador will mit Cruyff an die WM

Jordi Cruyff übernimmt den Posten als Nationalcoach in Ecuador. Der 45-jährige Niederländer, Sohn des legendären Johan Cruyff, soll die Südamerikaner an die WM 2022 in Katar führen.

Der frühere Mittelfeldspieler stieg 2009 ins Trainermetier ein. Er hatte seither Anstellungen bei Klubs in Malta, Zypern, Israel und China. In Ecuador tritt Cruyff die Nachfolge von Hernan Dario Gomez an. Der Kolumbianer wurde entlassen, nachdem er mit der Mannschaft an der Copa America in der Gruppenphase gescheitert war. Die WM-Qualifikation beginnt Ecuador am 26. März mit dem Auswärtsspiel gegen Argentinien. (ram/sda/afp)

Bild: EPA/EFE

Barça erstmals der Krösus

Der FC Barcelona ist gemäss einer Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte erstmals der umsatzstärkste Fussballklub der Welt. Spaniens Meister generierte in der Saison 2018/19 einen Umsatz von 840,8 Millionen Euro, was einer Steigerung von 150 Mio. im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Katalanen verdrängten Erzrivale Real Madrid (757,3 Mio.) von der Spitze des Rankings.

Manchester United (711,5) ist wie im Vorjahr Dritter, gefolgt von Bayern München (660,1) und Paris Saint-Germain (635,9). Champions-League-Sieger Liverpool (604,7) liegt gemäss der 23. Ausgabe der Studie auf dem 7. Platz. Die 20 umsatzstärksten Vereine der Welt erwirtschafteten in der Vorsaison eine Rekordsumme von 9,56 Milliarden Euro. Barças Steigerung erklärte Deloitte mit einer neuen Strategie des Klubs im Merchandising. (ram/sda)

💰 For the first time ever, Barça tops Deloitte’s Football Money League. 840.8M euros for the 2018/19 season [fcb] pic.twitter.com/WCR7oRuK63 — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) January 14, 2020

Australian Open – Qualifikationsspiele wegen Rauchs verschoben

Die Qualifikationsspiele sowie Trainingseinheiten im Rahmen der Australian Open sind aufgrund der schlechten Luftqualität vorübergehend unterbrochen worden. Der Rauch der in Australien wütenden Buschbrände hüllte den Austragungsort Melbourne am Dienstag in dichten, grauen Dunst. Tennis Australia erklärte, dass sich die Bedingungen vor Ort verbesserten und ständig überwacht würden. «Weitere Entscheide werden anhand von Daten vor Ort und in enger Abstimmung mit unserem medizinischen Team, dem Bureau of Meteorology und Wissenschaftlern der EPA getroffen», hiess es.

Die Umweltschutzbehörde (EPA) hielt die Bewohner der Stadt dazu an, nicht ins Freie zu gehen und Fenster geschlossen zu halten. Die Turnierveranstalter gaben vergangene Woche bekannt, dass das Turnier im «unwahrscheinlichen Fall extremer Rauchbedingungen» auf die drei überdachten Stadien und acht Hallenplätze des Melbourne Parks beschränkt würde. (mim/sda/reu)

Bild: EPA

Neymar und Mbappé liebäugeln mit Olympia

An den Olympischen Spielen in Tokio könnten zwei der grössten Fussballstars mit von der Partie sein - zum Leidwesen von Paris Saint-Germain. Nach Frankreichs Stürmer Kylian Mbappé hat auch der brasilianische Offensivkünstler Neymar sein Interesse an einer Teilnahme angemeldet.

Auf die Frage, ob er an der Copa America (12. Juni bis 12. Juli) oder den Olympischen Spielen (22. Juli bis 8. August) dabei sein werde, antwortete der teuerste Fussballer der Welt nach dem 3:3 von PSG gegen die AS Monaco am Sonntag: «Ich würde gerne beides spielen. Aber das wird schwierig. Ich muss schauen und mit dem Klub sprechen, aber ich möchte der brasilianischen Mannschaft helfen.» (pre/sda)

Bild: EPA

Lausanne lässt Junland ziehen

Jonas Junland verlässt Lausanne per sofort. Wie der National-League-Klub aus der Romandie mitteilte, wurde der Vertrag mit dem in Ungnade gefallenen 32-jährigen schwedischen Verteidiger in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Er soll vor einer Rückkehr in seine Heimat stehen und sich Linköping anschliessen.

Junland war im Sommer 2016 zu den Waadtländern gestossen und gehörte bis zur letzten Saison zu den tragenden Säulen im Team. In dieser Spielzeit fand er den Tritt aber nicht mehr richtig (13 Skorerpunkte in 18 Spielen). Seit dem 17. Dezember setzte ihn Trainer Ville Peltonen nicht mehr ein, und letzte Woche verpflichtete Lausanne mit Philipp Holm einen neuen schwedischen Verteidiger. (pre/sda)

Le LHC et Jonas Junland mettent un terme à leur collaboration 👉 https://t.co/Uc14T7j4Yw pic.twitter.com/iGCUr2qOsw — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) January 13, 2020

Italien an der EM wohl ohne Zaniolo

Italien muss die EM im Sommer ohne seinen Jungstar Nicolo Zaniolo planen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler von der AS Roma erlitt am Sonntagabend bei der Heimniederlage gegen Juventus Turin (1:2) einen Kreuzbandriss und dürfte die am 12. Juni beginnende Endrunde verpassen. Italien ist am 17. Juni in Rom der zweite Gruppengegner der Schweiz.

Zaniolo gilt als grosse Hoffnung für die Zukunft in der Squadra Azzurra. Er debütierte im März letzten Jahres für die Nationalmannschaft und erzielte in fünf Spielen zwei Tore. (sda/dpa)

Bild: EPA

