Motorradfahrer bei Rallye Dakar tödlich verunglückt + Mölgg und Theaux mit Kreuzbandrissen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Julien Wanders stellt in Valencia einen Europarekord auf

Julien Wanders stellt beim Strassenlauf in Valencia einen Europarekord über 10 km auf.

Der 23-jährige Genfer legte die Distanz in 27:13 zurück und verbesserte damit seine bisherige, im Dezember 2018 in der Nähe von Paris aufgestellte Bestmarke um beeindruckende zwölf Sekunden.

In Valencia waren nur die beiden Kenianer Rhonex Kipruto und Benard Kimeli schneller. Der 20-jährige Kipruto verbesserte in 26:24 den 10-km-Weltrekord von Joshua Cheptegei und knackte bei Halbzeit auch noch den Weltrekord über 5 km (13:18). Auch die Kenianerin Sheila Chepkirui stellte in 29:42 einen neue Bestmarke auf. (zap/sda)

Mölgg und Theaux mit Kreuzbandrissen

Manfred Mölgg (Bild) droht das Karriereende. Der Italiener verletzt sich beim Riesenslalom in Adelboden. Der 37 Jahre alte Südtiroler zog sich am Samstag gemäss den italienischen Teamärzten einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu und muss die Saison beenden.

Ob Mölgg weiterfährt, ist noch offen. 2021 finden die Weltmeisterschaften im italienischen Cortina d'Ampezzo statt.

Auch der französische Speed-Spezialist Adrien Théaux fällt für den Rest der Saison aus. Der 35-Jährige zog sich im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Der Sieger von bisher drei Weltcuprennen werde in Lyon operiert, gab der französische Ski-Verband bekannt. (zap/sda/dpa)

Portugiesischer Motorradfahrer bei Rallye Dakar tödlich verunglückt

Der portugiesische Motorradpilot Paulo Gonçalves verunglückt bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien tödlich. Der 40-Jährige kommt in Folge eines Sturzes ums Leben.

Wie die Veranstalter informierten, geschah das Unglück auf der siebten Etappe von Riad nach Wadi al-Dawasir nach 276 Kilometern. «Die gesamte Dakar-Karawane spricht den Freunden und Verwandten ihr aufrichtiges Beileid aus», hiess es in einem offiziellen Tweet.

Nachdem um 10.08 Uhr (Ortszeit) ein Notruf bei den Veranstaltern eingegangen war, erreichte ein Helikopter den Fahrer, der nach einem Herzstillstand bewusstlos war, nur acht Minuten später. Nach Wiederbelebungsversuchen vor Ort wurde Gonçalves in ein nahes Spital gebracht. Dort konnte er nur noch für tot erklärt werden.

Gonçalves absolvierte sein Dakar-Debüt bereits 2006 und war schon zum 13. Mal bei der Rallye dabei. Viermal kam er dabei unter die Top 10. Bei der diesjährigen Auflage hatte er nach sechs Etappen auf Rang 46 gelegen. (zap/sda/dpa)

Inter duselt sich zum Remis

Im Kampf um die Tabellenführung setzte es für Inter Mailand einen Dämpfer ab. Die Mailänder mussten sich zuhause gegen das ohne Remo Freuler angetretene Atalanta Bergamo mit einem 1:1 begnügen und verpassten es, Juventus vor dessen Gastspiel bei der AS Roma unter Druck zu setzen.

Lautaro Martinez traf bereits nach vier Minuten für Inter, am Ende konnte sich die Mannschaft von Trainer Antonio Conte aber glücklich schätzen, nicht als Verlierer vom Platz gegangen zu sein. Goalie Samir Handanovic parierte in der 88. Minute einen Foulpenalty von Luis Muriel.

Inter Mailand - Atalanta Bergamo 1:1 (1:0)

Tore: 4. Martinez 1:0. 75. Gosens 1:1. -

Bemerkungen: Atalanta ohne Freuler (Ersatz). 88. Handanovic (Inter) hält Foulpenalty von Muriel. (sda)(zap/sda)

Kloten verliert nach 12 Siegen wieder

In der Eishockey-Meisterschaft in der Swiss League verpasste der EHC Kloten die Vorentscheidung in der Qualifikation. Die Klotener verloren das Heimspiel gegen Ajoie mit 2:3 nach Verlängerung.

Für den souveränen Leader war es die erste Niederlage nach zwölf Siegen hintereinander. Vor 5160 Zuschauern brachten Thibaut Frossard und Mathias Joggi die Ajoulots in den ersten 26 Minuten 2:0 in Führung. Joel Aeby (und nicht Stammgoalie Tim Wolf) brachte die Klotener Stürmer zum Verzweifeln (22 Paraden), ehe Dominic Forget und Romano Lemm im Schlussabschnitt innerhalb von 71 Sekunden doch noch der Ausgleich gelang. Devin Muller erzielte für Ajoie in der Verlängerung das Siegtor.

Der Rückstand von Cupfinalist Ajoie (3.) auf Leader Kloten beträgt trotz des Auswärtssieges noch zehn Punkte. Der EHC Olten kann aber am Sonntag mit einem Auswärtssieg in Zug bis auf fünf Punkte an Kloten heran rücken. Der amtierende Swiss-League-Meister Langenthal qualifizierte sich mit einem 2:0 in Visp als sechstes Team sicher für die Playoffs. (zap/sda)

Barça mehrere Wochen ohne Suarez

Luis Suarez wird dem FC Barcelona mehrere Wochen fehlen. Der 32-jährige Stürmer aus Uruguay unterzieht sich am Sonntag wegen einer Verletzung am Aussenmeniskus im rechten Knie einer Operation. Nach Schätzung spanischer Medien ist mit einer Zwangspause von vier bis sechs Wochen zu rechnen.

Suarez traf in dieser Saison in 23 Pflichtspielen 14 Mal. Wegen des Eingriffs müssen die Katalanen um den Einsatz von Suarez im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Napoli am 25. Februar bangen. Wenige Tage später, am 1. März, steht in der Liga ausserdem das Gastspiel bei Real Madrid auf dem Programm. (zap/sda/dpa)

Milan gewinnt, Ibrahimovic trifft

Nach drei sieg- und torlosen Spielen trifft und gewinnt die AC Milan wieder. Auswärts bei Cagliari treffen erst Rafael Leao und anschliessend Rückkehrer Zlatan Ibrahimovic zum 2:0-Sieg. Dank den drei Punkten verbessert sich Milan vorerst auf Rang 8. Der Schweizer Ricardo Rodriguez war einmal mehr nicht im Aufgebot.

Lazio Rom befindet sich weiter im Hoch. Die Römer bauten ihre Siegesserie in der Liga mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Napoli auf zehn Spiele aus und stellten damit einen Klubrekord auf. Torschützenleader Ciro Immobile erzielte in der 82. Minute sein 20. Tor im 18. Spiel. (zap/sda)

Cagliari - AC Milan 0:2 (0:0)

Tore: 46. Leão 0:1. 64. Ibrahimovic 0:2. -

Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (nicht im Aufgebot).

Erster Podestplatz für Bobfahrer Michael Vogt

Der 22-jährige Schwyzer Michael Vogt fuhr beim Weltcup im französischen La Plagne erstmals in seiner noch jungen Jahren aufs Podest. Vogt und Anschieber Sandro Michel belegten im Zweierbob 34 Hundertstel hinter Sieger Francesco Friedrich aus Deutschland den 3. Platz. (zap/sda)

Dario Caviezel in Scuol auf dem Podest

Am Weltcup-Parallel-Riesenslalom der Snowboarder in Scuol schaffte es der 24-jährige Bündner Dario Caviezel als Dritter aufs Podest. Caviezel qualifizierte sich auf dem 4. Platz als einziger Schweizer für die K.o.-Phase. Dort besiegte er in den Achtelfinals den Amerikaner Robert Burns und in den Viertelfinals den Chinesen Sun Huan souverän, ehe er im Halbfinal gegen den Russen Andrej Sobolew stürzte.

Schon vor einem Jahr hatte es Dario Caviezel in Scuol als Dritter aufs Podest geschafft. Besser klassierte er sich im Weltcup erst zweimal: im Januar 2019 in Bad Gastein und Moskau jeweils als Zweiter.

Bei den Frauen schied die 27-jährige Julie Zogg, Weltmeisterin im Parallelslalom, als beste Schweizerin in den Viertelfinals aus (6. Schlussrang), nachdem sie den Achtelfinal gegen die 32-jährige Patrizia Kummer, die Olympiasiegerin von Sotschi, um acht Hundertstel gewonnen hatte. (zap/sda)

Schweizer Frauenstaffel diesmal knapp neben dem Podest

Die Schweizer Frauenstaffel verpasste beim Biathlon-Weltcup in Oberhof erstmals in dieser Saison das Podest. Mit dem 5. Platz holten sie aber zum dritten Mal ein Spitzenresultat.

Elisa, Selina und Aita Gasparin sowie Schlussläuferin Lena Häcki bestätigten auch im frühlingshaften Kurort in Thüringen, dass sie mittlerweile zur absoluten Weltspitze gehören. Sie mussten sich lediglich Seriensieger Norwegen, das im dritten Staffelrennen des Winters zum dritten Mal triumphierte, Schweden, Frankreich und Deutschland geschlagen geben – und es wäre durchaus noch mehr möglich gewesen.

Nach fünf von acht Schiessen verliess Aita Gasparin den Schiessstand als Leaderin mit 40 Sekunden Vorsprung. Stehend versagten der jüngsten der Gasparin-Schwestern dann aber die Nerven. Trotz drei Nachladern liess sie eine Scheibe stehen und musste in die Strafrunde. Zuvor hatten Elisa und Selina Gasparin das Schweizer Team nahezu perfekt lanciert. (zap/sda)

