Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Auch zweites Abfahrtstraining gestrichen

Wegen der aktuellen Wettersituation musste auch das zweite Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen in Rosa Chutor abgesagt worden. Bereits am Mittwoch hatte das Training nicht durchgeführt werden können. Für Freitag ist ein weiteres Training geplant. Am Samstag soll die Abfahrt folgen, am Sonntag der Super-G. (zap/sda/apa)

Due to the present weather situation today Women’s DH training in Rosa Khutor ha been cancelled 😢 #fisalpine pic.twitter.com/uyawEBAdvZ — FIS Alpine (@fisalpine) January 30, 2020

Muguruza folgt Kenin in den Final

Nach Sofia Kenin (WTA 15) qualifizierte sich auch Garbiñe Muguruza (WTA 32) für den Final am Australian Open in Melbourne. Die Spanierin setzte sich nach einem gut zweistündigen Abnützungskampf gegen die Rumänin Simona Halep 7:6 (10:8), 7:5 durch.

Im ersten Satz wehrte Muguruza vier Satzbälle ab, im zweiten lag sie 3:5 zurück, ehe sie die Wende schaffte. Für die 26-jährige Muguruza ist es der vierte Grand-Slam-Final. 2016 gewann sie das French Open, 2017 siegte sie in Wimbledon. (ram/sda)

Rockets verlieren trotz Rückkehr der Stars

Die Houston Rockets kassierten gegen die Portland Trail Blazers die zweite Niederlage aus den letzten drei Spielen. Die Texaner unterlagen auswärts in Portland 112:125. Die Niederlage kam insofern überraschend, als dass die Rockets wieder auf ihre zuletzt nicht verfügbaren Topstars James Harden, Clint Capela und Russell Westbrook zählen konnten.

Die Gäste, bei denen Westbrook als bester Skorer auf 39 Punkte kam, lagen bis Mitte des zweiten Viertels in Front, mussten sich allerdings distanzieren lassen. Mann des Spiels war Portlands Damian Lillard, der 36 Punkte, zehn Rebounds und elf Assists zum Heimsieg beisteuerte. Houstons Genfer Center Clint Capela, der zuletzt aufgrund von Fersenproblemen nicht zur Verfügung stand, kam in 17 Minuten auf nur gerade zwei Punkte und sieben Rebounds. Thabo Sefolosha, der einen Kurzeinsatz absolvierte, blieb ohne Zähler. (pre/sda)

Kenin erste Finalistin in Melbourne

Sofia Kenin steht erstmals an einem Grand-Slam-Turnier im Final. Die 21-jährige Amerikanerin setzt sich am Australian Open in Melbourne gegen die Australierin Ashleigh Barty 7:6 (8:6), 7:5 durch. Bei Temperaturen gegen 40 Grad wehrte die Aussenseiterin sowohl im ersten als auch im zweiten Satz je zwei Satzbälle der Weltnummer 1 ab. Nach 1:45 Stunden verwertete Kenin ihrerseits ihren zweiten Matchball, als Barty einen Ball ins Aus setzte.

Für Kenin ist es der grösste Erfolg ihrer Karriere. Ihr zuvor bestes Resultat an einem Major war der Achtelfinal-Einzug 2019 in Paris. Die in Moskau geborene Amerikanerin war eine der Aufsteigerinnen des letzten Jahres, in dem sie sich unter anderen dank drei Turniersiegen von Rang 52 auf Rang 14 verbesserte. Im Final am Samstag trifft Kenin auf die Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen Simona Halep und Garbiñe Muguruza. (mim/sda)

Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world No. 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Rossi nur noch eine Saison bei Yamaha

Valentino Rossi ist in der MotoGP-Klasse nur noch in der kommenden Saison für das Werkteam von Yamaha tätig. Der Italiener wird auf die übernächste Strassen-WM hin durch den 20-jährigen Franzosen Fabio Quartararo ersetzt.

Ob der Schluss der Zusammenarbeit mit Yamaha gleichbedeutend mit dem Ende der Karriere des bald 41-jährigen Rossi ist, steht noch nicht fest. Rossi zweites Engagement bei Yamaha dauert seit 2013. Ein erstes Mal hat er von 2004 bis 2010 bei der Traditionsmarke unter Vertrag gestanden. (abu/sda)

Kranker Matthias Mayer nicht in Garmisch

Matthias Mayer (29) muss auf den Start in den Weltcup-Rennen vom Wochenende in Garmisch-Partenkirchen verzichten. Der Kärntner hat sich einen grippalen Infekt eingefangen.

Mayer hatte in Wengen überraschend die Kombination und am Samstag in Kitzbühel die Abfahrt gewonnen. In Garmisch-Partenkirchen stehen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Riesenslalom im Programm. (abu/sda)

Razzia bei Standard Lüttich

Mit einer Razzia beim belgischen Erstligisten Standard Lüttich und dessen Präsidenten Bruno Venanzi sind Fahnder nach Medienberichten einem Betrugsverdacht nachgegangen. Nach Informationen der belgischen Sender RTBF und VRT soll es um Unregelmässigkeiten bei mehreren Spielertransfers gehen. Die Ermittler interessierten sich für Beträge, die bei den Transfers an verschiedene Beteiligte geflossen sein sollen.

Belgische Medien berichteten von einem Zusammenhang mit dem Spieleragenten Christophe Henrotay. Ihm seien nach seiner Verhaftung im vergangenen September Geldwäsche, Korruption, Bandenbildung und Dokumentenfälschung vorgeworfen worden. Bei Durchsuchungen an seinem Wohnort in Monte Carlo habe die Polizei sieben Millionen Euro, drei Luxuswagen und zwei Appartements beschlagnahmt. Henrotay sei gegen eine Kaution von 250'000 Euro freigekommen, Belgien warte auf seine Auslieferung. Henrotay soll ein guter Freund von Venanzi sein und viel Einfluss bei Standard haben. (abu/sda/dpa)

