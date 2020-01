Sport

Sport-News: Regez und Smith wieder auf dem Podest



Regez und Smith wieder auf dem Podest +++ LeBron James überholt Kobe Bryant

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Regez und Smith wieder auf dem Podest

Ryan Regez und Fanny Smith verpassten beim Skicross-Weltcup im schwedischen Idre den jeweils zweiten Sieg innert 24 Stunden. Der Berner Oberländer Regez musste sich als Dritter dem Deutschen Daniel Bohnacker und dem zweitklassierten Kanadier Kevin Drury geschlagen geben. Bei den Frauen setzte sich die Gesamtweltcup-Führende Sandra Näslund aus Schweden souverän vor der Waadtländerin Smith durch. (pre/sda)

Bild: EPA

LeBron James überholt Kobe Bryant

LeBron James von den Los Angeles Lakers hat in der NBA einen neuen Meilenstein erreicht: Dank seiner 29 Punkte überholte der 35-Jährige am Samstagabend in der ewigen Skorerliste die Lakers-Legende Kobe Bryant und belegt nun mit 33'655 Punkten den dritten Platz.Die 91:108-Niederlage bei den Philadelphia 76ers konnte James aber nicht verhindern. Nur Kareem Abdul-Jabbar (38'387) und Karl Malone (36'928) liegen noch vor James. (pre/sda)

Die besten NBA-Punktesammler:

Paganini nur von drei Russinnen bezwungen

Alexia Paganini hat an der Eiskunstlauf-EM in Graz in der Kür den 4. Platz erfolgreich verteidigt. Damit erreichte sie das Maximum. Als die 18-Jährige ihre Punktzahl in der Kür erfuhr, war sie sehr bewegt und weinte Tränen des Glücks. Trotz den starken Auftritten hat Paganini noch Potenzial nach oben, stürzte sie doch beim zweiten Sprungelement, einem Dreifach-Lutz. Sie liess sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen und zeigte in der Folge keine Schwäche mehr.

Gegen die russische Läuferinnen war sie wie erwartet chancenlos. Auf die Bronzemedaillengewinnerin, die 15-jährige Alexandra Trussowa (225,34), verlor Paganini 32,46 Punkte. Gold sicherte sich die 16-jährige Alena Kostornaja (240,81) vor der 15-jährigen Anna Schtscherbakowa (237,76). Kostornaja hätte mit ihrer Punktzahl bei den Männern den 5. Platz belegt. (pre/sda)

Bild: EPA

Freuler feiert mit Atalanta 7:0-Kantersieg

Remo Freuler feiert mit Atalanta Bergamo bei Torino. Der Slowene Josip Ilicic avancierte mit drei Toren beim 7:0 zum Matchwinner für die Lombarden. Besonders sehenswert war dabei Ilicics Treffer zum 4:0, bei dem er Goalie Salvatore Sirigu mit einem Freistoss von der Mittellinie aus überraschte. Dank dem Sieg schloss das fünftklassierte Bergamo nach Punkten zur AS Roma auf, die am Sonntag im Derby auf Lazio trifft.

Torino - Atalanta Bergamo 0:7 (0:3)

Tore: 17. Ilicic 0:1. 29. Gosens 0:2. 45. Zapata (Foulpenalty) 0:3. 53. Ilicic 0:4. 54. Ilicic 0:5. 86. Muriel (Foulpenalty) 0:6. 88. Muriel 0:8.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 76. Gelb-Rote Karte gegen Izzo (Torino). 89. Rote Karte gegen Lukic (Foul) (pre/sda)

Bösch gewinnt X-Games-Bronze

Die Schweizer Delegation gewinnt an den X-Games in Aspen eine weitere Medaille.Big-Air-Weltmeister Fabian Bösch sicherte sich im Slopestyle hinter dem Amerikaner Colby Stevenson und Evan McEachran aus Kanada Bronze. Für den 22-jährigen Engelberger ist es nach Gold und Silber im Big Air die dritte Medaille an den X-Games; die erste in der Disziplin, in der er 2015 im österreichischen Kreischberg mit WM-Gold ein erstes Mal an die Weltspitze vorgeprescht war.

Böschs Medaillen-Glück war das Pech von Andri Ragettli, dem zweiten Schweizer im Final. Der Flimser, der sich im Big-Air-Wettkampf in Aspen Bronze gesichert hatte, verpasste im Slopestyle als Vierter das Podium nur knapp. In der Qualifikation hatten Ragettli und Bösch die Plätze zwei und drei belegt. (pre/sda)

Behrami überzeugt bei Startelf-Debüt

Valon Behrami kommt in der Serie A beim abstiegsgefährdeten Genoa das erste Mal von Beginn weg zum Einsatz. Mit Erfolg: Das Team aus Ligurien trotzt Fiorentina ein 0:0 ab. Für die Gäste, die dank dem Remis in der Tabelle den letzten Platz an Brescia abtraten, wäre sogar ein Sieg im Bereich des möglichen gewesen. Der italienische Ex-Internationale Domenico Criscito hatte nach einer Viertelstunde die grosse Chance auf das 1:0, scheiterte mit seinem flach in die Mitte geschossenen Foulpenalty an Fiorentinas polnischem Goalie Bartlomiej Dragowski.

Behrami war bis in die letzte Minute der regulären Spielzeit wichtiger Bestandteil des Fünf-Mann-Mittelfelds der Gäste, ehe er durch den 22-jährigen Filip Jagiello ersetzt wurde. Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Verona und Sassuolo kam der Schweizer damit erstmals von Beginn weg zum Einsatz.

Fiorentina - Genoa 0:0

Bemerkungen: Genoa mit Behrami (bis 90.). 15. Criscito (Genoa) scheitert mit Foulpenalty an Dragowski. (pre/sda)

Bild: EPA

Barça verliert erstmals unter Setién

Der FC Barcelona erleidet den ersten Rückschlag unter seinem neuen Trainer Quique Setién, beim FC Valencia unterlag der Tabellenführer der Primera Division mit 0:2. Nach der ersten Hälfte konnten sich die Katalanen bei Marc-André ter Stegen bedanken, dass noch kein Tor gefallen war. Der deutsche Keeper zeigte zahlreiche Paraden, in der Anfangsphase hielt er einen Elfmeter von Maxi Gomez.

Kurz nach der Pause brachte ein Eigentor von Jordi Alba, der einen Schuss von Gomez abfälschte, die Gastgeber dann auf Kurs. In der 77. erzielte Gomez dann endlich seinen Treffer, mit dem 2:0 machte er alles klar. Nach der Niederlage droht Barca die Tabellenführung zu verlieren. Real Madrid reicht am Sonntag ein Punkt bei Real Valladolid, um auf den Leaderthron zu klettern.

Valencia - Barcelona 2:0 (0:0)

Tore: 48. Alba (Eigentor) 1:0. 77. Gomez 2:0.

Bemerkungen: 12. Gomez (Valencia) verschiesst Penalty. (pre/sda)

Neumayr schiesst Aarau zum Sieg

Mit einem 1:0-Erfolg bei Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy setzt der FC Aarau seiner Serie von fünf Unentschieden in der Challenge League ein Ende.

Bevor die Aarauer ein ums andere Mal remisierten, hatten sie am 2. November in Nyon gegen Stade Lausanne-Ouchy mit 2:0 den bislang letzten Sieg errungen. Markus Neumayr erzielte damals in der 57. Minute das Führungstor. Und diesmal schoss erneut der routinierte deutsche Offensivspieler das 1:0 – und wiederum in der 57. Minute. Der Unterschied zum November betrifft das 2:0. Damals fiel es nach 79 Minuten auf ein Eigentor. Diesmal doppelte Neumayr persönlich nach – nach 78 Minuten.

Die Aarauer kehrten zum Siegen zurück, obwohl Trainer Patrick Rahmen den prominenten Neuzugang Shkelzen Gashi noch nicht einsetzte. (pre/sda)

Der FC Aarau startet mit einem verdienten Auswärtssieg in die Rückrunde - 2:0-Erfolg beim @FCSLO1 dank eines Doppelpacks von @Neumayr77, jeweils nach Vorarbeit von Marco Schneuwly. Zum Telegramm: https://t.co/UmXSUweVFF #ZämeFörAarau pic.twitter.com/gbEyuUdfnd — FC Aarau (@FCAarau1902) January 25, 2020

Fill kündigt Rücktritt an

Der Italiener Peter Fill hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 37-jährige Speed-Spezialist wird am Samstag noch die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen bestreiten und dann seine Karriere beenden. Fill gewann in seiner langen Karriere drei Weltcup-Rennen.

Seinen wichtigsten Sieg feierte er vor vier Jahren in Kitzbühel, als er die Abfahrt vor Beat Feuz und Carlo Janka für sich entschied. Zweimal, 2016 und 2017, sicherte sich der Südtiroler die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Abfahrts-Wertung. An Weltmeisterschaften holte Fill zwei Medaillen. 2009 in Val d'Isère wurde er Zweiter im Super-G, 2011 in Garmisch-Partenkirchen Dritter in der Kombination. (pre/sda)

Bild: EPA

7. Rang für Cologna im ersten Rennen nach Tour de Ski

Dario Cologna überzeugte beim Wiedereinstieg in den Weltcup mit einem Top-Ten-Resultat. Beim Skiathlon in Oberstdorf belegte der vierfache Olympiasieger im ersten Rennen seit der Tour de Ski den 7. Rang.

In den Kampf um das Podest konnte Cologna nicht mehr eingreifen. Die Kräfte fehlten, auch weil der vierfache Olympiasieger auf dem Skating-Abschnitt zuerst ein Lücke zulaufen musste. Vor dem Skiwechsel hatten sich sieben Läufer - drei Russen und vier Norweger - leicht abgesetzt. Cologna traf nach 15 km klassisch als Zehnter mit einer halben Minute Rückstand zum Boxenstopp ein. Johannes Hösflot Klaebo lag bereits 2 Minuten zurück und gab auf.

Cologna stellte im Skating-Abschnitt den Anschluss wieder her, auch weil die Spitzengruppe nicht kompromisslos ans Werk ging. In den zwei knackigen Schlussaufstiegen musste Cologna leicht abreissen lassen und handelte sich bis ins Ziel einen Rückstand von 7 Sekunden ein. An der Spitze baute der Russe Alexander Bolschunow mit einem weiteren Sieg seine Führung im Overall-Weltcup aus. Er hielt Norwegens Olympiasieger Simen Hegstad Krüger und dessen Landsmann Sjur Röthe unter Kontrolle. Baumann zeigte mit Platz 13 und 27 Sekunden Rückstand ein starkes Rennen. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Ryan Regez und Fanny Smith siegen in Schweden

Die Schweizer Skicrosser sind beim Weltcup in Idre nicht zu bezwingen. Ryan Regez sichert sich in Schweden seinen dritten, Fanny Smith gar ihren 22. Weltcupsieg.

Regez setzte sich in den Achtel-, Viertel- und Halbfinals jeweils höchst souverän durch. Im Final jedoch lag der Berner Oberländer lange an dritter Stelle, ehe er noch am Kanadier Brady Leman und dem Franzosen François Place vorbeiziehen konnten. Es war für den 26-jährigen Wengener der zweite Saisonsieg nach demjenigen Mitte Dezember in Montafon. In der Gesamtwertung nimmt Regez hinter dem Kanadier Kevin Drury die zweite Position ein (379:508 Punkte).

Auch Smith zeigte bei ihrem 100. Weltcup-Start eine durchwegs souveräne Leistung mit Siegen in allen K.o.-Läufen. Im Final setzte sich die 27-jährige Waadtländerin vor der Schwedin Sandra Näslund und der Kanadierin Brittany Phelan durch. Smith hatte in diesem Winter schon in Val Thorens und Innichen triumphiert. Im Gesamtklassement liegt sie an zweiter Stelle hinter Näslund (571:630). (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Lebenslange Sperre wegen Spielmanipulation für Ex-Profi Souza

Der frühere brasilianische Tennisprofi Joao Souza ist wegen Spielmanipulation zu einer lebenslangen Sperre und einer Busse in Höhe von 200'000 Dollar verurteilt worden. Wie die unabhängige Tennis-Untersuchungsbehörde (TIU) am Samstag mitteilte, werden dem einstigen Weltranglisten-69. zahlreiche Verstösse gegen das Anti-Korruptionsprogramm zur Last gelegt.

Der 31-Jährige habe Bestechungsversuche nicht gemeldet, nicht in vollem Umfang bei den Untersuchungen kooperiert und sogar Beweise vernichtet und zudem Spieler dazu angestiftet, nicht ihre stärkste Leistung zu zeigen. Die Verstösse seien während der vierjährigen Untersuchung bei zweit- und drittklassigen Turnieren in Brasilien, Mexiko, den USA und Tschechien festgestellt worden.

Souza war wegen der Vorwürfe bereits am 29. März vergangenen Jahres vorläufig gesperrt worden, nach einem erfolgreichen Einspruch kurzzeitig wieder spielberechtigt und seit dem 19. April 2019 erneut suspendiert. (bal/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Cedric Ochsner mit erstem Europacup-Podestplatz

Cedric Ochsner hat sich seinen ersten Podestplatz im Europacup gesichert. Der 21-Jährige vom Skiclub Hausen am Albis im Kanton Zürich wurde in der Abfahrt im französischen Orcières Zweiter. Auf Sieger Nils Alphand aus Frankreich, den Sohn des ehemaligen Gesamtweltcupsiegers Luc, büsste er 0,31 Sekunden ein. Am Vortag in der ersten Abfahrt in Orcières hatte Ochsner mit dem 5. Platz sein zuvor mit Abstand bestes Ergebnis im Europacup erreicht. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Houston Rockets gewinnen dank überragendem Westbrook

Angeführt von einem grossartig aufspielenden Russell Westbrook gewinnen die Houston Rockets in der NBA auswärts gegen die Minnesota Timberwolves 131:124. Westbrook kam beim Auswärtssieg in Minneapolis gegen die Timberwolves, die nun acht Mal in Serie verloren haben, auf 45 Punkte – persönlicher Saisonrekord.

Bei den Rockets, die im letzten Spielviertel mit zwischenzeitlich sechs Punkten in Rückstand lagen, skorte Clint Capela 18 Punkte. Der Genfer Center, der mit neun seiner zwölf Würfen in den Korb traf, holte ausserdem neun Rebounds herunter. Thabo Sefolosha stand nicht im Einsatz. (viw/sda)

Bild: AP

Medaillen für Ragettli, Gremaud und Höfflin

Starke Schweizer Freeskier an den X-Games in Aspen: Im Big Air gab es in der Nacht auf Samstag dank Mathilde Gremaud (Silber) sowie Sarah Höfflin und Andri Ragettli (beide Bronze) gleich drei Medaillen.

Im Wettkampf der Frauen verhinderte einzig die Französin Tess Ledeux einen Schweizer Doppelsieg. Für Gremaud bedeutete die Silbermedaille das insgesamt vierte Edelmetall, welches die 19-jährige Freiburgerin an X-Games-Veranstaltungen entgegennehmen durfte. Die Genferin Höfflin (29) kann nun dank Bronze einen gesamten X-Games-Medaillensatz ihr Eigen nennen.

Ragettli musste sich dem schwedischen Sieger Henrik Harlaut und dem Norweger Birk Ruud geschlagen geben. Für den 21-jährigen Bündner ist es die zweite Bronzemedaille an X-Games. (viw/sda)

Bild: AP

Lausanne-Sport patzt

Lausanne-Sport liess zum Auftakt der Rückrunde der Challenge League Punkte liegen. Der Leader spielte auswärts gegen das abstiegsgefährdete Schaffhausen 0:0. Die Grasshoppers können nun am Sonntag mit einem Auswärtssieg in Chiasso den Rückstand zu den Westschweizern auf vier Zähler verringern.

Schaffhausen mit Trainer Murat Yakin erhöhte derweil den Vorsprung auf das Schlusslicht Chiasso auf fünf Punkte.Die Equipe von Lausanne-Sport-Trainer Giorgio Contini, die in der Winterpause keine personelle Änderung erfuhr, brachte keine zwingende Torchance zustande, obwohl in der Schlussphase die drei Punkte gesucht wurden. Die sieben Schüsse aufs Tor bereiteten dem Keeper Amir Saipi keine Schwierigkeiten. (sda)

Bild: KEYSTONE

