Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

7. Rang für Cologna im ersten Rennen nach Tour de Ski

Dario Cologna überzeugte beim Wiedereinstieg in den Weltcup mit einem Top-Ten-Resultat. Beim Skiathlon in Oberstdorf belegte der vierfache Olympiasieger im ersten Rennen seit der Tour de Ski den 7. Rang.

In den Kampf um das Podest konnte Cologna nicht mehr eingreifen. Die Kräfte fehlten, auch weil der vierfache Olympiasieger auf dem Skating-Abschnitt zuerst ein Lücke zulaufen musste. Vor dem Skiwechsel hatten sich sieben Läufer - drei Russen und vier Norweger - leicht abgesetzt. Cologna traf nach 15 km klassisch als Zehnter mit einer halben Minute Rückstand zum Boxenstopp ein. Johannes Hösflot Klaebo lag bereits 2 Minuten zurück und gab auf.

Cologna stellte im Skating-Abschnitt den Anschluss wieder her, auch weil die Spitzengruppe nicht kompromisslos ans Werk ging. In den zwei knackigen Schlussaufstiegen musste Cologna leicht abreissen lassen und handelte sich bis ins Ziel einen Rückstand von 7 Sekunden ein. An der Spitze baute der Russe Alexander Bolschunow mit einem weiteren Sieg seine Führung im Overall-Weltcup aus. Er hielt Norwegens Olympiasieger Simen Hegstad Krüger und dessen Landsmann Sjur Röthe unter Kontrolle. Baumann zeigte mit Platz 13 und 27 Sekunden Rückstand ein starkes Rennen. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Ryan Regez und Fanny Smith siegen in Schweden

Die Schweizer Skicrosser dominieren in Idre. Der Berner Oberländer Ryan Regez holt sich in Schweden seinen dritten, die Waadtländerin Fanny Smith gar ihren 22. Weltcupsieg – im 100. Rennen.

Der 26-jährige Regez feierte diese Saison bereits seinen 3. Weltcup-Sieg. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Lebenslange Sperre wegen Spielmanipulation für Ex-Profi Souza

Der frühere brasilianische Tennisprofi Joao Souza ist wegen Spielmanipulation zu einer lebenslangen Sperre und einer Busse in Höhe von 200'000 Dollar verurteilt worden. Wie die unabhängige Tennis-Untersuchungsbehörde (TIU) am Samstag mitteilte, werden dem einstigen Weltranglisten-69. zahlreiche Verstösse gegen das Anti-Korruptionsprogramm zur Last gelegt.

Der 31-Jährige habe Bestechungsversuche nicht gemeldet, nicht in vollem Umfang bei den Untersuchungen kooperiert und sogar Beweise vernichtet und zudem Spieler dazu angestiftet, nicht ihre stärkste Leistung zu zeigen. Die Verstösse seien während der vierjährigen Untersuchung bei zweit- und drittklassigen Turnieren in Brasilien, Mexiko, den USA und Tschechien festgestellt worden.

Souza war wegen der Vorwürfe bereits am 29. März vergangenen Jahres vorläufig gesperrt worden, nach einem erfolgreichen Einspruch kurzzeitig wieder spielberechtigt und seit dem 19. April 2019 erneut suspendiert. (bal/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Cedric Ochsner mit erstem Europacup-Podestplatz

Cedric Ochsner hat sich seinen ersten Podestplatz im Europacup gesichert. Der 21-Jährige vom Skiclub Hausen am Albis im Kanton Zürich wurde in der Abfahrt im französischen Orcières Zweiter. Auf Sieger Nils Alphand aus Frankreich, den Sohn des ehemaligen Gesamtweltcupsiegers Luc, büsste er 0,31 Sekunden ein. Am Vortag in der ersten Abfahrt in Orcières hatte Ochsner mit dem 5. Platz sein zuvor mit Abstand bestes Ergebnis im Europacup erreicht. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Houston Rockets gewinnen dank überragendem Westbrook

Angeführt von einem grossartig aufspielenden Russell Westbrook gewinnen die Houston Rockets in der NBA auswärts gegen die Minnesota Timberwolves 131:124. Westbrook kam beim Auswärtssieg in Minneapolis gegen die Timberwolves, die nun acht Mal in Serie verloren haben, auf 45 Punkte – persönlicher Saisonrekord.

Bei den Rockets, die im letzten Spielviertel mit zwischenzeitlich sechs Punkten in Rückstand lagen, skorte Clint Capela 18 Punkte. Der Genfer Center, der mit neun seiner zwölf Würfen in den Korb traf, holte ausserdem neun Rebounds herunter. Thabo Sefolosha stand nicht im Einsatz. (viw/sda)

Bild: AP

Medaillen für Ragettli, Gremaud und Höfflin

Starke Schweizer Freeskier an den X-Games in Aspen: Im Big Air gab es in der Nacht auf Samstag dank Mathilde Gremaud (Silber) sowie Sarah Höfflin und Andri Ragettli (beide Bronze) gleich drei Medaillen.

Im Wettkampf der Frauen verhinderte einzig die Französin Tess Ledeux einen Schweizer Doppelsieg. Für Gremaud bedeutete die Silbermedaille das insgesamt vierte Edelmetall, welches die 19-jährige Freiburgerin an X-Games-Veranstaltungen entgegennehmen durfte. Die Genferin Höfflin (29) kann nun dank Bronze einen gesamten X-Games-Medaillensatz ihr Eigen nennen.

Ragettli musste sich dem schwedischen Sieger Henrik Harlaut und dem Norweger Birk Ruud geschlagen geben. Für den 21-jährigen Bündner ist es die zweite Bronzemedaille an X-Games. (viw/sda)

Bild: AP

Lausanne-Sport patzt

Lausanne-Sport liess zum Auftakt der Rückrunde der Challenge League Punkte liegen. Der Leader spielte auswärts gegen das abstiegsgefährdete Schaffhausen 0:0. Die Grasshoppers können nun am Sonntag mit einem Auswärtssieg in Chiasso den Rückstand zu den Westschweizern auf vier Zähler verringern.

Schaffhausen mit Trainer Murat Yakin erhöhte derweil den Vorsprung auf das Schlusslicht Chiasso auf fünf Punkte.Die Equipe von Lausanne-Sport-Trainer Giorgio Contini, die in der Winterpause keine personelle Änderung erfuhr, brachte keine zwingende Torchance zustande, obwohl in der Schlussphase die drei Punkte gesucht wurden. Die sieben Schüsse aufs Tor bereiteten dem Keeper Amir Saipi keine Schwierigkeiten. (sda)

Bild: KEYSTONE

Aita Gasparin in den Top Ten

Aita Gasparin, die jüngste der drei Biathlon-Schwestern, erreichte im Einzel in Pokljuka ihr Karriere-Bestresultat. Die 25-jährige Engadinerin liess sich über 15 km mit 20 Scheiben nur einen Fehlschuss zu Schulden kommen, der ihr eine Strafminute und den 9. Schlussrang eintrug.

Zuvor war der 18. Rang in der Verfolgung vor Weihnachten in Le Grand Bornand das beste Resultat gewesen. Aita Gasparin zeigt ihre bislang beste Saison, was sich auch in den drei Podestplätzen der Frauen-Staffel widerspiegelt. Als Siegerin liess sich die Deutsche Denise Herrmann feiern. (ram/sda)

Bild: EPA

Coronavirus bedroht Ski-Weltcup

Die Speedrennen der Männer am 16./17. Februar auf der Olympiastrecke von 2022 im chinesischen Yanqing sind wegen des Ausbruchs des Coronavirus fraglich. Man beobachte die Entwicklung aufmerksam und beachte die behördlichen Empfehlungen, teilte eine FIS-Sprecherin auf Nachfrage der österreichischen Nachrichtenagentur apa mit.

Aus Angst vor einer Verbreitung des Virus sind in China bis Freitag mehr als 43 Millionen Menschen weitgehend von der Aussenwelt abgeschottet worden. Die Zahl der bestätigten Infektionen in China soll mittlerweile bei fast 900 liegen, bisher starben 26 Menschen. In Peking wurden Grossveranstaltungen zur Feier des chinesischen Neujahrsfests abgesagt. (ram/sda)

Rallye Dakar fordert zweites Todesopfer

Das diesjährige Rallye Dakar hat eine Woche nach dem Ende ein zweites Todesopfer gefordert. Laut Medienberichten erlag der niederländische Motorradfahrer Edwin Straver seinen Verletzungen, die er sich bei einem Sturz in der 11. Etappe zugezogen hatte.

Ärzte mussten den auf einer KTM fahrenden Straver am 16. Januar wiederbeleben, nachdem er rund zehn Minuten ohne Herzschlag gewesen war. Der 48-Jährige brach sich bei seinem Unfall den Berichten zufolge einen Halswirbel und wurde im Koma liegend diese Woche in seine Heimat geflogen. (ram/sda)

Bild: AP

VAR-Kommunikation soll transparenter werden

Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) prüfen mehr Transparenz für Zuschauer bei Entscheiden durch den Videobeweis. Bei der nächsten Sitzung des Gremiums am 29. Februar in Belfast gehe es unter anderem um die Kommunikation beim Videobeweis, sagte IFAB-Geschäftsführer Lukas Brud in einem Interview des Magazins «11Freunde». «Vielleicht könnte einmal eine Option sein, dass die Entscheidungsfindung zwischen Videoschiedsrichtern und Schiris auf dem Platz öffentlich zugänglich wird», so Brud.

Weitere Themen an der nächsten Sitzung seien der Umgang mit Kopfverletzungen und das Verhalten von Spielern gegenüber den Schiedsrichtern. (zap/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

LeBron James vor weiteren Meilensteinen

LeBron James steht vor zwei weiteren Meilensteinen seiner Basketball-Karriere. Der Star der Los Angeles Lakers liegt in der ewigen Skorerliste der NBA mit nun 33'626 Karriere-Punkten nur noch 17 Zähler hinter dem drittplatzierten Kobe Bryant und wird am 16. Februar in Chicago zum 16. Mal als Starter in ein Allstar Game gehen.

In der Nacht auf Freitag verbuchte James beim 128:113-Erfolg der Lakers bei den Brooklyn Nets mit 27 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists sein zehntes Triple-Double der Saison. Zuvor war er zusammen mit Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks mit den meisten Stimmen zum Captain des Allstar-Teams gewählt worden. James avanciert damit zum ersten 16-maligen Allstar-Starter in der NBA. (zap/sda/dpa)

LeBron James (27 PTS, 12 REB, 10 AST) recorded his 3rd triple-double since turning 35 years old. The only player in @NBAHistory with more triple-doubles at age 35 or older is Jason Kidd (who had 8). pic.twitter.com/vYM0MNbwwa — NBA.com/Stats (@nbastats) January 24, 2020

