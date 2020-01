Sport

Sport-News

Sport-News: Schweizer Ski-Team baut Führung in der Nationenwertung aus



Sport-News

Schweiz baut Führung in Nationenwertung aus +++ Biathlon-Staffel enttäuscht

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schweiz baut Führung in der Nationenwertung aus

Das Schweizer Ski-Team hat seinen Vorsprung in der Nationenwertung des Weltcups auf Österreich ausgebaut. Nach dem Sieg von Beat Feuz in der Lauberhorn-Abfahrt beträgt er neu 225 Punkte.

Im Frauen-Riesenslalom in Sestriere belegte Wendy Holdener als beste Schweizerin Rang 4. Die schnellste Österreicherin, Katharina Liensberger, schaffte es bloss auf Platz 17. Der Erzrivale aus dem Osten gewann die Nationenwertung zuletzt 30 Winter in Folge. (ram)

Männerstaffel weit abgeschlagen

Im Gegensatz zu den Schweizer Frauen, die in der Staffel regelmässig über sich hinauswachsen, will den Schweizern Männern dies nicht gelingen. Im Gegenteil: Im deutschen Ruhpolding mussten Mario Dolder, Benjamin Weger, Jeremy Finello und Serafin Wiestner mit Platz 16 vorlieb nehmen. Immerhin blieb die Schmach der Überrundung im Feld der 26 Teams erspart.

An der Spitze war der TGV nicht zu bremsen. Die Franzosen, die das Weltcup-Zwischenklassement mit drei Athleten anführen, durchbrachen die Serie von sieben Siege in Folge der Norweger. Die Skandinavier kamen mit einem Rückstand von 1:12 Minuten ins Ziel. Der Schweizer Schlussläufer Wiestner büsste knapp 6 Minuten ein. (ram/sda)

Bild: EPA

Vier Spielsperren für Rod

Noah Rod, Captain von Servette Genf, wird wegen des Checks gegen den Kopf von Alessio Bertaggia (Lugano) im Meisterschaftsspiel vom Dienstag gegen Lugano (0:2) für vier Spiele gesperrt und mit 6400 Franken gebüsst. (ram/sda)

👉 @officialGSHC muss vier Spiele auf Noah Rod verzichten. Der Leistungsträger wird nach diesem Check gegen Bertaggia für 4 Spiele gesperrt! #disciplinary #nationalleague pic.twitter.com/emjluJtqPj — MySportsCH (@MySports_CH) January 17, 2020

Cupfinal in Lausanne ausverkauft

Der Eishockey-Cupfinal zwischen Ajoie und Davos vom 2. Februar ist ausverkauft. 9600 Zuschauer werden in Lausanne die Kulisse bilden. Erstmals wird der Cupfinal nicht in einem Stadion eines beteiligten Klubs ausgetragen. Der HC Ajoie, der als Vertreter aus der Swiss League den Heimvorteil gehabt hätte, durfte auf Verbandsgeheiss nicht in der Patinoire de Voyeboeuf antreten, weil in der kleinen Arena zu wenig Platz für VIP-Gäste gewesen wären.

Mit dem Ausverkauf aller Tickets ist eine würdige Finalkulisse gewährleistet. Ajoie steht erstmals im Cupfinal. Auch der HC Davos, Rekordmeister mit 31 Titeln, gewann den Schweizer Cup noch nie. Vor zwei Jahren verloren die Davoser den Final gegen den B-Ligisten Rapperswil-Jona Lakers mit 2:7. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Biathletinnen erneut auf dem Podest

Die Schweizer Frauen sind im vierten Staffel-Rennen des Winters zum dritten Mal aufs Podest gelaufen. Im bayrischen Ruhpolding wurden Lena Häcki und die drei Schwestern Selina, Elisa und Aita Gasparin hinter Norwegen, das alle vier Staffeln des Winters gewann, und Frankreich Dritte.

«Beim ersten Podestplatz dachten wir, dies würde der Exploit der Saison sein, beim zweiten Podest dachten wir, die Glückssträhne hält an, und jetzt wissen wir nicht mehr, was wir sagen sollen», staunte Selina Gasparin. Den Schlüssel zum Erfolg legte das Quartett am Schiessstand. Für 40 Treffer benötigte es insgesamt nur vier Nachlade-Patronen. Zum Saisonauftakt hatte die Schweiz mit Rang 2 in Östersund erstmals einen Podestplatz erlaufen und erschossen. Darauf folgten Rang 3 in Hochfilzen und Rang 5 in Oberhof. (ram)

Bild: AP

Vögele in der Quali gescheitert

Stefanie Vögele (WTA 117) hat die Qualifikation für das Haupttableau am Australian Open in Melbourne verpasst. Die 29-jährige Aargauerin verlor ihre dritte Partie in dieser Woche gegen Monica Niculescu (WTA 128) 2:6, 6:3, 4:6. Damit wird Swiss Tennis am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres nur mit einem Quintett aus Roger Federer, Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic vertreten sein.

Vögele musste sich nach 2:15 Stunden und einem harten Kampf der unkonventionell spielenden Rumänin geschlagen geben, nachdem sie im dritten Satz einen Breakrückstand wettgemacht und zum 4:4 ausgeglichen hatte. Die achte Teilnahme im Hauptfeld von Melbourne blieb Vögele aber verwehrt, als Trost bleiben ihr rund 35'000 Franken Preisgeld. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Sainz gewinnt Rallye Dakar

Der zweifache Rallye-Weltmeister Carlos Sainz hat zum dritten Mal das Rallye Dakar gewonnen. Der Vater des gleichnamigen Formel-1-Fahrers entschied den Wettkampf, der erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen wurde, vor dem Vorjahressieger, dem Katarer Nasser al-Attiyah in einem Toyota, für sich. Dritter wurde der Franzose Stéphane Peterhansel, mit sieben Erfolgen der Rekordgewinner. Der 57-jährige Sainz hatte das Rennen schon vor zwei und vor zehn Jahren gewonnen.

Bei den Motorradfahrern dominierte der Amerikaner Ricky Brabec mit einer Honda vor dem Chilenen Pablo Quintanilla auf einer Husqvarna und dem Australier Toby Price auf einer KTM. (pre/sda)

The absolute embodiment of sportsmanship: @AlAttiyahN waiting for @CSainz_oficial to congratulate him on his #Dakar2020 triumph.



Give it up for those two legends 🙌



📸 A.S.O. / C. Lopez pic.twitter.com/oCPnUKo8Hl — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020

Caviezel erneut schnellster Schweizer

Nach der Bestzeit am Dienstag liess Mauro Caviezel auch im Abschlusstraining zur Lauberhornabfahrt aufhorchen. Der 31-jährige Bündner, der wegen einer Unterschenkelverletzung auf die Speed-Rennen in Bormio hatte verzichten müssen, klassierte sich bei seiner zweiten Trainingsfahrt in Wengen im 2. Rang. Einzig der Österreicher Matthias Mayer war um elf Hundertstel schneller.

Dahinter reihte sich der letztjährige Dritte Aleksander Kilde aus Norwegen ein. Beat Feuz war bis nach Streckenhälfte am Schnellsten unterwegs. Im unteren Teil liess es der zweifache Lauberhornsieger ruhiger angehen, wodurch am Ende Trainingsrang 6 mit knapp acht Zehnteln Rückstand resultierte. Das Training sei genau so verlaufen, wie er es sich erhofft habe, so Feuz danach.

Stark verbessert im Vergleich zum Dienstag zeigte sich Vincent Kriechmayr. Der Vorjahressieger aus Österreich verlor als 17. weniger als eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit seines Landsmanns. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Bencic scheitert in Adelaide deutlich

Belinda Bencic (WTA 7) ist beim Turnier von Adelaide im Viertelfinal klar gescheitert. Die Weltranglisten-Siebte aus Wollerau unterlag der stark aufspielenden Amerikanerin Danielle Collins (WTA 27) mit 3:6, 1:6.

Nachdem sich Bencic am Vortag gegen die Deutsche Julia Görges noch aus einer heiklen Situation hatte retten können, fand sie gegen Collins keine Lösung. Die 26-Jährige aus Florida schlug aus fast allen Positionen Winner, setzte Bencic ununterbrochen unter Druck und diktierte insgesamt das Geschehen auf dem Platz deutlich. Die favorisierte Schweizerin kam nie dazu, ihr Spiel aufzuziehen. Bencic kam in den 64 Spielminuten zu keiner einzigen Breakchance. (zap/sda)

Danielle Collins tallies her second Top 10 win in two weeks.



d. No.5 Svitolina 61 61 in Brisbane

d. No.7 Bencic 63 61 in Adelaide.



Into the semifinals to face either Barty or Vondrousova. Great start to the season for the 2019 Australian Open semifinalist. pic.twitter.com/v1Kjt06ZiP — WTA Insider (@WTA_insider) January 16, 2020

Capela verliert erneut mit Houston

Clint Capela hat mit den Houston Rockets eine überraschende 107:117-Heimniederlage gegen die Portland Trail Blazers kassiert. Dem Genfer gelangen 14 Punkte und 18 Rebounds. Damit war Capela erfolgreicher als Teamleader James Harden, der nur 13 Punkte erzielte – so wenige wie noch nie in dieser Saison. Bester Skorer der Rockets war Russell Westbrook mit 31 Punkten.

In der Tabelle der Western Conference liegt Houston auf dem 6. Platz mit einer vermeintlich beruhigenden Reserve auf San Antonio, das erste Team ausserhalb der Playoff-Ränge. (zap/sda)

Bild: AP

Laaksonen und Perrin gescheitert

Für Henri Laaksonen (ATP 102) und Conny Perrin (WTA 204) ist das Australian Open in Melbourne bereits nach der 1. Runde der Qualifikation zu Ende. Der als Nummer 2 gesetzte Laaksonen verlor überraschend gegen den Australier Rinky Hijikata (ATP 734) 6:7 (0:7), 6:7 (3:7), Perrin unterlag der Ukrainerin Daria Lapatezka 2:6, 2:6.

Aufgrund der frühen Niederlage wird Laaksonen im ATP-Ranking zurückfallen. Der 27-jährige Schaffhauser hatte vor einem Jahr in Melbourne erstmals die 1. Runde im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers überstanden, ehe er in fünf Sätzen an Alex de Minaur scheiterte. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Australian Open auch ohne Alex de Minaur

Der Australier Alex de Minaur muss wegen eines Risses in der Bauchmuskulatur auf einen Start an dem am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne verzichten. Der 20-Jährige aus Sydney zog sich die Verletzung während des ATP Cups zu, in dem er vier Einzelpartien bestritt.

Der letztjährige Finalist der Swiss Indoors in Basel wird rund vier Wochen pausieren müssen. De Minaur ist als Nummer 21 der am besten klassierte Australier im ATP-Ranking.

Vor de Minaur hatten bereits Lucas Pouille, der Halbfinalist des Vorjahrs, Kei Nishikori, Andy Murray, Juan Martin Del Potro sowie die US-Open-Siegerin Bianca Andreescu ihren Verzicht auf die Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres erklärt. (zap/sda)

Bild: EPA

Dereck Kutesa trifft für Stade Reims

Der Schweizer Mittelfeldspieler Dereck Kutesa erzielt in der französischen Meisterschaft seinen ersten Treffer für Stade Reims.

Der 22-jährige Schweizer mit angolanischen Wurzeln, der auf diese Saison hin von St. Gallen in die französische Ligue 1 gewechselt war, erzielte beim 1:1 auswärts bei Abstiegskandidat Amiens den einzigen Treffer für die Gäste.

Mittels schöner Einzelleistung traf Kutesa unmittelbar vor der Pause zum zwischenzeitlichen 1:0. Gleich zwei Gegenspieler liess der Schweizer Nachwuchs-Internationale, der den Ball an der Mittellinie erhalten hatte, auf dem Weg zu seinem ersten Meisterschaftstor stehen. Zuvor war Kutesa für Reims erst im Ligacup gegen das drittklassige Bourg-en-Bresse erfolgreich gewesen. (sda)

Kloten baut Tabellenführung aus

Kloten hat die Tabellenführung in der Swiss League wieder auf fünf Punkte ausgebaut. Die Zürcher Oberländer behielten gegen die GCK Lions auch im achten Duell seit dem Abstieg die Oberhand und siegten auswärts 2:1. Das Siegtor in Küsnacht erzielte Marco Lehmann sieben Minuten vor Schluss.

Der 20-jährige Stürmer sorgte mit seinem zehnten Saisontor dafür, dass eine Klotener Serie bestehen bleibt: In den bisherigen 37 Meisterschaftsspielen gab es für das Team von Trainer Per Hanberg kein einziges Mal zwei Niederlagen in Folge. Den achtplatzierten GCK Lions gelang im vierten Aufeinandertreffen mit Kloten in dieser Saison immerhin der erste Treffer. (sda)

Erste Trainerentlassung in Las Vegas

Die Vegas Golden Knights haben in ihrer noch jungen Geschichte die erste Trainerentlassung getätigt. Das NHL-Team aus der Gambler-Hochburg Las Vegas trennte sich nach zuletzt nicht zufriedenstellenden Resultaten von seinem Chefcoach Gerard Gallant. Der 56-jährige Kanadier hatte das Amt seit dem Einstieg der Franchise in der Saison 2017/18 inne. Nachfolger wird sein Landsmann Peter DeBoer, der bis Mitte Dezember Coach von Timo Meier bei den San Jose Sharks gewesen war.

Gallant hatte die Golden Knights in der Premieren-Saison sensationell in den Stanley-Cup-Final geführt. Dort unterlagen sie den Washington Capitals mit 1:4 Siegen. Nach dem neuerlichen Erreichen der Playoffs in der vergangenen Saison lief es in den letzten Monaten nicht nach Wunsch. Nach etwas mehr als der Hälfte der Qualifikation ist das Team aus Las Vegas als Neunter der Western Conference knapp ausserhalb der Playoff-Ränge klassiert. (sda)

NEWS



The Golden Knights have made the following coaching changes:



Gerard Gallant & Mike Kelly have been relieved of their coaching duties



Peter DeBoer has been named head coachhttps://t.co/rQsULKgYzR — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) January 15, 2020

Afrika-Cup 2021 wieder im Winter

Der Afrika-Cup findet 2021 nicht im Sommer, sondern wieder im Winter statt. Grund dafür sind gemäss Gastgeber Kamerun «ungünstige Wetterbedingungen» im ursprünglich vorgesehenen Zeitraum. Im europäischen Hochsommer herrscht im nordafrikanischen Land die Regenzeit. Die Kontinental-Meisterschaft mit 24 Teams soll laut den Organisatoren vom 9. Januar bis 6. Februar über die Bühne gehen.

Erst für die letzte Austragung in Ägypten hatte der afrikanische Kontinentalverband CAF das Turnier in den Sommer verlegt. Damit wollte der CAF Konflikten mit den europäischen Ligen aus dem Weg gehen. Zuvor fand der Afrika-Cup jeweils kurz nach dem Jahreswechsel statt. Die Rückkehr zum alten Zeitfenster wird bei den europäischen Klubs, die ihre afrikanischen Spieler nur ungern abstellen, für neuerlichen Unmut sorgen. (pre/sda)

Bencic in Adelaide im Viertelfinal

Belinda Bencic (WTA 7) hat beim Turnier von Adelaide die Viertelfinals erreicht. Die 22-Jährige setzte sich gegen die routinierte Deutsche Julia Görges (WTA 38) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) und trifft nun am Donnerstag erstmals auf Danielle Collins (WTA 27), die sich im amerikanischen Duell gegen Sofia Kenin (WTA 15) durchgesetzt hat. (pre/sda)

.@BelindaBencic fights past Goerges at the @AdelaideTennis!



Books her place in the quarterfinals 7-6(6), 7-6(4)! pic.twitter.com/R6ofouERk5 — WTA (@WTA) January 15, 2020

Gisin bricht Saison ab

Skirennfahrer Marc Gisin wird in diesem Winter keine Weltcuprennen bestreiten. Der Bruder der Olympiasiegerinnen Dominique und Michelle Gisin war im Dezember 2018 in Val Gardena schwer gestürzt. In diesem Winter versuchte er ein Comeback, erreichte aber noch nicht wieder das Niveau von früher.

Gestern im Training zur Lauberhorn-Abfahrt nahm Gisin teil, mit 21 Sekunden Rückstand auf den Trainingsschnellsten Mauro Caviezel wurde er Letzter. Laut Swiss-Ski will er weiter an einer Rückkehr arbeiten. Die Verletzungen – mehrere Rippenbrüche, Lungen- und Hüftverletzungen – sind verheilt. Doch im mentalen Bereich hat der Engelberger den Unfall noch nicht restlos verarbeitet. (ram)

Seferovic schiesst Benfica in den Cup-Halbfinal

Dem Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic läuft es in dieser Saison bei Benfica Lissabon nicht so gut wie in der vergangenen. Der Torschützenkönig der portugiesischen Liga bringt es in dieser Spielzeit erst auf je zwei Tore in Meisterschaft und Champions League. Nun steuerte Seferovic zwei weitere Treffer bei.

«Der Mann aus Sursee» wendete den Cup-Viertelfinal gegen Rio Ave im Alleingang. Drei Minuten nach seiner Einwechslung glich Seferovic zum 2:2 aus, später erzielte er den Treffer zum 3:2-Sieg des Favoriten. (ram)

Houston verliert trotz starkem Capela

Die Houston Rockets haben in der NBA gegen die formstarken Memphis Grizzlies eine 110:121-Auswärtsniederlage kassiert. Der Genfer Clint Capela überzeugte trotz des enttäuschenden Resultates in den Reihen der Texaner. Mit einer nahezu makellosen Wurfbilanz kam er auf 16 Punkte. Zudem gelangen ihm 16 Rebounds.

Memphis feierte den sechsten Sieg in Folge, während Houston die vierte Niederlage in den letzten fünf Auswärtsspielen kassierte. Nun spielen die Rockets in den nächsten sieben Tagen viermal daheim. (ram/sda)

Kryenbühl am Fuss verletzt

Urs Kryenbühl hat sich im ersten Training zur Weltcup-Abfahrt von Wengen verletzt. Wie Swiss-Ski mitteilte, zog sich der 25-jährige Schwyzer bei seinem Sturz eine noch nicht näher definierte Fussverletzung zu. Der Überraschungs-Zweite von Bormio Ende Dezember reiste aus Wengen ab und wird sich am Mittwoch in Zürich weiteren Untersuchungen unterziehen.

Auch für Marco Kohler blieb ein Trainingssturz auf der Lauberhorn-Abfahrt nicht ohne Folgen. Der als Vorfahrer gestartete 22-jährige C-Kader-Athlet von Swiss-Ski verletzte sich ersten Untersuchungen zufolge schwer am Knie. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Frauen-Nati blamiert sich gegen Malta

Das Schweizer Frauen-Nationalteam erreichte bei einem Testspiel auswärts gegen Malta bloss ein 2:2. In Abwesenheit der Legionärinnen und diverser NLA-Stammkräfte hätte auch die zweite Garde das Spiel in Ta'Qali gewinnen müssen, zumal Irina Pando vom FC Luzern nach einer torlosen ersten Halbzeit zweimal den Führungstreffer erzielte.

«Wir haben es Malta zu einfach gemacht», kommentierte der Nationaltrainer Nils Nielsen die Gegentore. Gleichwohl wollte er das Resultat nicht schlechtreden. «Wir haben in den drei Trainings nur am Spielaufbau gearbeitet. Und die Spielerinnen haben sich an den Plan gehalten.» (pre/sda)

Jarry und Farah unter Dopingverdacht

Der Chilene Nicolas Jarry ist wegen einer positiven Dopingprobe vorläufig gesperrt worden. Der 24-Jährige, aktuell die Nummer 78 im ATP-Ranking, gab Mitte November eine Urinprobe ab, welche Spuren der verbotenen Substanzen Ligandrol und Stanozolol enthielt.

Wenige Tage vor Beginn des Australian Open sorgte auch ein zweiter Dopingfall für Aufsehen. Der 31-jährige Kolumbianer Robert Farah, die Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste und Sieger in Wimbledon und beim US Open im vergangenen Jahr, hat gemäss dem Weltverband ITF Mitte Oktober 2019 eine positive Trainingsprobe abgegeben, in der die verbotene Substanz Boldenone gefunden wurde. Beide Spieler können gegen die provisorische Sperre noch Einspruch einlegen. (pre/sda)

The Tennis Anti-Doping Programme (TADP) has provisionally suspended Nicolas Jarry under Article 8.3.1(c) of the 2019 TADP. Further information here: https://t.co/0ee3z3IZZt — ITF Media (@ITFMedia) January 14, 2020

The Tennis Anti-Doping Programme can confirm that Robert Farah provided an Out-of-Competition sample on 17 October 2019, which returned a positive finding for Boldenone. This case will follow the procedures set out in Article 8 of the TADP. — ITF Media (@ITFMedia) January 14, 2020

Frölunda nach Comeback erneut im CHL-Final

Die Frölunda Indians ziehen dank einer starken Aufholjagd erneut in den Final der Champions Hockey League ein. er Titelverteidiger aus Göteborg gewann das Rückspiel auswärts gegen Lulea 3:1 und korrigierte damit die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel. Das Siegtor gelang dem ehemaligen Berner Ryan Lasch gut zehn Minuten vor Schluss.

Damit zog der dreifache Champions-League-Sieger zum fünften Mal seit der Neulancierung des europäischen Klub-Wettbewerbs in der Saison 2014/2015 in den Final ein. Lulea, das in den vorangegangenen K.o.-Runden Lausanne und zuvor Bern eliminiert hat, gewann die Champions League 2015. Dass es am 4. Februar nicht zu einem rein schwedischen Final kommt, ist Mountfield Hradec Kralove zu verdanken. Die Tschechen liessen nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel nichts mehr anbrennen und gewannen auch das Rückspiel zuhause gegen Djurgarden Stockholm 3:0. (pre/sda)

Baldauf kassiert fünf Jahre bedingt

Der durch die «Operation Aderlass» überführte ehemalige österreichische Langläufer Dominik Baldauf wird vor Gericht in Innsbruck zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung meldeten Berufung an.

Der 27-Jährige gab zu, sowohl Blutdoping betrieben als auch Wachstumshormone eingenommen zu haben. Er sei in den Jahren 2016 und 2017 vom notorischen und chronischen Doper Johannes Dürr an die Praktiken herangeführt worden, sagte Baldauf. Von Dürr habe er auch die Kontaktdaten des überführten deutschen Sportmediziners und Dopingarztes Mark S. bekommen.

Mildernd wertete die Richterin Baldaufs Unbescholtenheit, sein Geständnis und die Schadenswiedergutmachung, als erschwerend die lange Zeitdauer, dass es mehrere Geschädigte gibt und dass Baldauf sowohl Blutdoping praktizierte als auch Wachstumshormon nahm. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Hischier am All-Star-Game dabei

Grosse Ehre für Nico Hischier: Der Schweizer Nummer-1-Draft von 2017 nimmt am diesjährigen NHL All-Star-Game teil. Der 21-Jährige ersetzt seinen verletzten Teamkollegen Kyle Palmieri. In dieser Saison kommt Hischier auf 28 Skorerpunkte (12 Tore, 16 Assists) in 40 Partien. Mit Roman Josi ist ein weiterer Schweizer am All-Star-Game dabei.

Der 21-jährige Walliser, der bei einem Publikums-Voting nicht die nötige Zustimmung erhalten hatte, kommt damit zu seinem ersten Allstar-Game. Erster Schweizer am NHL-All-Star-Game war Mark Streit 2009, nach ihm folgten Jonas Hiller 2011 und Roman Josi 2016 und 2019. (zap/sda)

#NHLAllStar Update: @NJDevils forward @NicoHischier will replace teammate Kyle Palmieri at the 2020 Honda NHL All-Star Game. pic.twitter.com/8Gq0HPXV24 — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 14, 2020

Drittligist feiert das grosse Los

In den Sechzehntelfinals des spanischen Cups muss Real Madrid nach Salamanca. Der dortige Drittligist Unionistas, erst 2013 von Fans gegründet, hat das grosse Los gezogen – und das entsprechend gefeiert. Verdient hat sich der Klub das Duell mit dem grössten Klub im Land dank einem Sieg im Penaltyschiessen über Deportivo La Coruña.

Die Partie findet bereits in der nächsten Woche statt, ebenso wie jene des FC Barcelona. Die Katalanen bekommen es mit dem Team von der Balearen-Insel Ibiza zu tun. (ram)

📽️ VÍDEO | ¡¡¡La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

Abonniere unseren Newsletter