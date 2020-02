Sport

Silber für Kuhn an der U23 Radquer-WM +++ GC mit Heimpleite gegen Vaduz

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

WM-Silber für U23-Fahrer Kevin Kuhn

Kevin Kuhn, der grösste Schweizer Hoffnungsträger an der Radquer-WM in Dübendorf, gewann in der U23-Kategorie Silber. Der 21-jährige Zürcher wurde vom erst 19-jährigen Niederländer Ryan Kamp um 36 Sekunden auf Platz 2 verwiesen. Dritter wurde mit Mees Hendrikx ein weiterer Niederländer.

Kuhn, der als Gesamtweltcupsieger und Gewinner dreier Weltcuprennen zur Heim-WM auf dem Flughafengelände antrat, musste den späteren Sieger in der vierten von sechs Runden ziehen lassen. Gleichwohl freute er sich über seine erste WM-Medaille: «Ich bin total happy mit dem 2. Platz, Ryan war heute einfach stärker.» Eineinhalb Jahre habe er gezielt auf diese Medaille hingearbeitet, so Kuhn, der seit dieser Saison voll auf die Karte Sport setzt. (sda)

Hertha Berlin und Schalke teilen die Punkte

Hertha Berlin und Schalke 04 trennten sich in dem über weite Strecken mässigen Freitagsspiel der 20. Bundesliga-Runde torlos. Schalke verharrt damit auf dem 6. Platz, die Hertha konnte sich noch nicht entscheidend von der Abstiegsgefahr befreien.

Im Tor von Schalke stand nach abgesessener Rotsperre erstmals seit der Verkündung seines im Sommer bevorstehenden Transfers zu Bayern München Alexander Nübel. Bei den kauffreudigen Herthanern gab der für 23 Millionen Euro von Milan verpflichtete Stürmer Krzysztof Piatek als Einwechselspieler seinen Einstand. Der Pole kurbelte das eine Stunde lang praktisch inexistente Offensivspiel der Berliner auf Anhieb an, der erste Treffer blieb ihm aber trotz einer guten Kopfball-Chance verwehrt. Nübel hielt sein Tor rein, ohne einmal ernsthaft gefordert zu sein.

Bild: EPA

GC lässt Vaduz aufschliessen

Die Grasshoppers tun sich im Kampf um den Wiederaufstieg in der Challenge League zusehends schwer. Der Rekordmeister verlor das Verfolgerduell gegen Vaduz 1:2.

Mit dem über weite Strecken blutleeren Auftritt vor eigenem Anhang gaben die Hoppers ihr Polster auf dem Barrageplatz preis. Nach drei sieglosen Partien am Stück liegen sie nur noch zwei Zähler vor den formstarken Liechtensteinern.

Yannick Schmid brachte die Gäste im Letzigrund Ende der ersten Halbzeit nach einem Corner per Kopf in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Manuel Sutter mit einem satten Schuss aus kurzer Distanz und schrägem Winkel. Erst in der 90. Minute gelang den Zürchern der Anschlusstreffer durch Danijel Subotic.

Die Vaduzer holten damit aus den letzten acht Partien 20 Punkte. GC seinerseits blieb nach dem 1:1 in Chiasso zum Jahresauftakt auch zuhause gegen Vaduz weitestgehend blass. Die grösste Chance bis zu Subotics Weitschusstor vergab Marko Basic nach einem Corner in der Anfangsphase. (sda)

Bild: KEYSTONE

Schweizer Talent gewinnt Australian Open

Schweizer Triumph in Melbourne: Leandro Riedi gewinnt am Australian Open die Doppel-Konkurrenz. Der 18-jährige Zürcher setzte sich zusammen mit seinem rumänischen Partner Nicholas Ionel im Final gegen das polnisch-lettische Duo Mikolaj Lorens und Karlis Ozolins 6:7 (8:10), 7:5, 10:4 durch. Riedi ist der erste Vertreter von Swiss Tennis seit dem Sieg von Joana Manta im Juniorinnen-Doppel, der in Melbourne in einer Junioren-Konkurrenz triumphieren konnte. (ram/sda)

Congratulations to our #AO2020 Junior Boys' Doubles champions 🇷🇴 Nicholas David Ionel and 🇨🇭 Leandro Riedi def. 🇵🇱 Lorens and 🇱🇻 Ozolins, 6-7(8) 7-5 [10-4].#AusOpen pic.twitter.com/4MCbWbQ2GO — #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020

Janka bester Schweizer in Garmisch

Carlo Janka wird im einzigen Training für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen als bester Schweizer Neunter. Er büsste auf die Bestzeit von Johan Clarey knapp sieben Zehntel ein. Mauro Caviezel und Beat Feuz waren rund eine Sekunde langsamer als der 39-jährige Franzose.

Das Klassement hat allerdings nur bedingte Aussagekraft, zumal die Fahrer auf der Kandahar-Piste besondere Bedingungen vorfanden. Regen in der Nacht und für die Jahreszeit ungewohnt hohe Temperaturen hatten der Strecke zugesetzt. So ging kein Fahrer unnötige Risiken ein. (ram/sda)

Bild: AP

Gelungener Saisonauftakt von Spirig

Nicola Spirig ist erfolgreich ins Olympiajahr gestartet. Die Triathlon-Olympiasiegerin gewann in Eilat souverän den Halb-Ironman. Bei ihrem ersten Triathlon-Start in diesem Jahr distanzierte die 37-Jährige in Israel die Konkurrenz gleich um mehrere Minuten.

Spirig musste nur zwei Männern den Vortritt lassen. In knapp sechs Monaten strebt sie in Tokio bei ihren fünften Spielen ihre dritte olympische Medaille nach Gold 2012 in London und Silber 2016 in Rio an. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Aston Martin kommt in die Formel 1

Die Automarke Aston Martin wird als Sponsor 2021 zum derzeitigen Rennstall Racing Point wechseln, ihn umbenennen und als Aston-Martin-Werksteam starten. In der kommenden Saison unterstützt Aston Martin weiterhin Red Bull.

Der vor allem aus den James-Bond-Filmen bekannte Sportwagenhersteller Aston Martin Lagonda steckt finanziell in der Krise. Nun hat ein Konsortium um den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll einen Anteil von 16,7 Prozent am Luxusauto-Hersteller für 182 Mio. britische Pfund (rund 230 Mio. Franken) übernommen. Stroll hält bereits Anteile an Racing Point, das seinen Sohn Lance und Sergio Perez als Stammpiloten unterhält. (ram/sda)

Bild: AP

War es das mit Kasais Karriere?

Der 47-jährige Noriaki Kasai scheint den Anschluss an das Weltcup-Niveau verloren zu haben. Der Japaner landete in Sapporo bei seiner Rückkehr in der Qualifikation auf dem letzten Platz.

Killian Peier und Gregor Deschwanden vertreten die Schweizer Farben im Olympiaort von 1972. Bei nur 55 Klassierten war die Qualifikation Formsache. Simon Ammann, auf dieser Schanze 2007 Weltmeister, reiste nicht nach Asien. Vor Ort sind hingegen Karl Geiger, Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi und Dawid Kubacki, die sich einen spannenden Vierkampf um die grosse Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup liefern. (ram/sda)

Bild: EPA

NBA-Allstar-Game im «Kobe-Modus»

Der Tod der Basketball-Ikone Kobe Bryant wird auch Mitte Februar beim Allstar-Game der NBA in Chicago ein dominierendes Thema sein. Ihm zu Ehren wird das Format des Spiels modifiziert.

Nach drei Vierteln folgt nicht wie üblich ein viertes. Stattdessen werden zum Punktestand des führenden Teams 24 Punkte hinzugezählt und die Equipe, welche diese Marke zuerst erreicht hat, gewinnt. Führt also ein Team nach drei Vierteln mit 100:98, dauert das Spiel solange, bis ein Team 124 Punkte erreicht hat. Die 24 war die Rückennummer von Kobe Bryant. Der frühere Star der Los Angeles Lakers kam im Alter von 41 Jahren bei einem Helikopterabsturz ums Leben. (ram)

Auch drittes Abfahrtstraining in Sotschi abgesagt

Auch das dritte Training zur Weltcup-Abfahrt der Frauen in Rosa Chutor, dem Austragungsort der olympischen Skirennen von 2014, ist wetterbedingt abgesagt worden. Starker und anhaltender Schneefall in Sotschi liessen keine Fahrten zu.

Da für die Austragung der Abfahrt ein Trainingslauf notwendig ist, soll dieser am Samstag (8 Uhr MEZ) unmittelbar vor dem Rennen (10.30 Uhr) stattfinden, und zwar vom Reservestart. Laut Wetterbericht ist der Samstag der einzige niederschlagsfreie Tag der Woche. Dem Super-G vom Sonntag droht demnach die Absage. (ram/sda)

Due to the present weather situation today Women’s DH training in Rosa Khutor ha been cancelled 😢 #fisalpine pic.twitter.com/uyawEBAdvZ — FIS Alpine (@fisalpine) January 30, 2020

