Bremen rutscht noch tiefer in die Krise +++ Cologna verpasst Top-Klassierung

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Keine Weltcuppunkte für Peier und Co.

Bei den Schweizer Skispringern steckt derzeit der Wurm drin. Beim Einzel-Wettkampf vom Sonntag im polnischen Zakopane verpassten alle den Finaldurchgang, Killian Peier musste nach einem Flug auf 118,5 m mit Platz 31 vorlieb nehmen. Auch Simon Ammann wird versuchen, seinen 41. Rang rasch abzuhaken. Gregor Deschwanden (32.) und Dominik Peter (49.) waren im zweiten Umgang ebenfalls zum Zuschauen verurteilt.

Kamil Stoch gewann zum fünften Mal vor dem frenetischen Publikum in Zakopane und löste somit seinen Sportdirektor Adam Malysz als Rekordsieger ab. Stoch feierte nach Engelberg den zweiten Vollerfolg in diesem Winter. (pre/sda)

Bild: EPA

Bremen rutscht noch tiefer in die Krise

Werder Bremen kann sich einfach nicht aus dem Tabellenkeller befreien.Gegen Hoffenheim kassieren die Norddeutschen trotz einer starken ersten Halbzeit eine 0:3-Niederlage. Durch ein Eigentor von Bremens Captain Davy Klaasen gehen die Gäste in der 65. Minute etwas schmeichelhaft mit 1:0 in Führung.

Danach fällt Werder zusammen wie ein Kartenhaus: Christoph Baumgartner per frechem Hackentrick und Sargis Adamyan erhöhen in der Schlussviertelstunde zum 3:0-Endstand für Hoffenheim. Werder hängt nach der sechsten Heimniederlage der Saison mit 17 Punkten tief im Tabellenkeller fest. Hoffenheim schiebt sich durch den Erfolg mit 30 Zählern auf Platz 7.

Werder Bremen - Hoffenheim 0:3 (0:0)

40'000 Zuschauer.

Tore: 65. Klaasen (Eigentor) 0:1. 79. Baumgartner 0:2. 83. Adamyan 0:3.

Bemerkung: Werder Bremen ohne Lang (verletzt), Hoffenheim mit Zuber (bis 63.). (pre/sda)

Cologna verpasst Top-Klassierung

Dario Cologna hielt beim Volkslauf Marcialonga im Val di Fiemme über 70 km in klassischer Technik nicht ganz mit den weltbesten Doppelstockstoss-Spezialisten mit. Der Bündner, der am Samstag nach einem harten Trainingsblock beim Weltcup-Skiathlon in Oberstdorf mit einem 7. Rang überzeugt hatte, musste sich am Sonntag im Ziel in Cavalese mit Platz 25 begnügen. Cologna büsste auf den 31-jährigen Sieger Tore Björseth Berdal, der nie den Sprung ins norwegische Weltcup-Team geschafft hatte, anderthalb Minuten ein. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Fähndrich und Van der Graaff in den Top 10

Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff stiessen beim Weltcup-Sprint in klassischer Technik in Oberstdorf gemeinsam in die Halbfinals vor. Die beiden Schweizerinnen, die Nummern 10 und 18 der Qualifikation, überstanden die erste K.o-Runde auf den beiden Lucky-Loser-Plätzen. Die Vorschlussrunde bedeutete dann Endstation.

Für Fähndrich ergab dies den 8. Schlussrang. Die Luzernerin schafften zum vierten Mal in diesem Winter in dieser Disziplin eine Top-Ten-Klassierung. Van der Graaff, die vor zwei Wochen in Dresden in der von ihr bevorzugten Skating-Technik den Final bestritt, wurde Zehnte.

Jovian Hediger, der als Saison-Bestresultat den 9. Rang von Lenzerheide vorweisen kann, verpasste zum fünften Mal in dieser Saison den Vorstoss in die Top 12. Die Siege bei der Hauptprobe für die Weltmeisterschaften in einem Jahr im Allgäu gingen an den Olympiasieger Johannes Hösflot Klaebo und etwas überraschend an die Russin Natalia Neprjajewa, welche die Favoritin Anamarija Lampic auf der Zielgeraden bezwang. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Regez und Smith wieder auf dem Podest

Ryan Regez und Fanny Smith verpassten beim Skicross-Weltcup im schwedischen Idre den jeweils zweiten Sieg innert 24 Stunden. Der Berner Oberländer Regez musste sich als Dritter dem Deutschen Daniel Bohnacker und dem zweitklassierten Kanadier Kevin Drury geschlagen geben. Bei den Frauen setzte sich die Gesamtweltcup-Führende Sandra Näslund aus Schweden souverän vor der Waadtländerin Smith durch. (pre/sda)

LeBron James überholt Kobe Bryant

LeBron James von den Los Angeles Lakers hat in der NBA einen neuen Meilenstein erreicht: Dank seiner 29 Punkte überholte der 35-Jährige am Samstagabend in der ewigen Skorerliste die Lakers-Legende Kobe Bryant und belegt nun mit 33'655 Punkten den dritten Platz.Die 91:108-Niederlage bei den Philadelphia 76ers konnte James aber nicht verhindern. Nur Kareem Abdul-Jabbar (38'387) und Karl Malone (36'928) liegen noch vor James. (pre/sda)

Die besten NBA-Punktesammler:

Paganini nur von drei Russinnen bezwungen

Alexia Paganini hat an der Eiskunstlauf-EM in Graz in der Kür den 4. Platz erfolgreich verteidigt. Damit erreichte sie das Maximum. Als die 18-Jährige ihre Punktzahl in der Kür erfuhr, war sie sehr bewegt und weinte Tränen des Glücks. Trotz den starken Auftritten hat Paganini noch Potenzial nach oben, stürzte sie doch beim zweiten Sprungelement, einem Dreifach-Lutz. Sie liess sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen und zeigte in der Folge keine Schwäche mehr.

Gegen die russische Läuferinnen war sie wie erwartet chancenlos. Auf die Bronzemedaillengewinnerin, die 15-jährige Alexandra Trussowa (225,34), verlor Paganini 32,46 Punkte. Gold sicherte sich die 16-jährige Alena Kostornaja (240,81) vor der 15-jährigen Anna Schtscherbakowa (237,76). Kostornaja hätte mit ihrer Punktzahl bei den Männern den 5. Platz belegt. (pre/sda)

Bild: EPA

Freuler feiert mit Atalanta 7:0-Kantersieg

Remo Freuler feiert mit Atalanta Bergamo bei Torino. Der Slowene Josip Ilicic avancierte mit drei Toren beim 7:0 zum Matchwinner für die Lombarden. Besonders sehenswert war dabei Ilicics Treffer zum 4:0, bei dem er Goalie Salvatore Sirigu mit einem Freistoss von der Mittellinie aus überraschte. Dank dem Sieg schloss das fünftklassierte Bergamo nach Punkten zur AS Roma auf, die am Sonntag im Derby auf Lazio trifft.

Torino - Atalanta Bergamo 0:7 (0:3)

Tore: 17. Ilicic 0:1. 29. Gosens 0:2. 45. Zapata (Foulpenalty) 0:3. 53. Ilicic 0:4. 54. Ilicic 0:5. 86. Muriel (Foulpenalty) 0:6. 88. Muriel 0:8.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 76. Gelb-Rote Karte gegen Izzo (Torino). 89. Rote Karte gegen Lukic (Foul) (pre/sda)

Bösch gewinnt X-Games-Bronze

Die Schweizer Delegation gewinnt an den X-Games in Aspen eine weitere Medaille.Big-Air-Weltmeister Fabian Bösch sicherte sich im Slopestyle hinter dem Amerikaner Colby Stevenson und Evan McEachran aus Kanada Bronze. Für den 22-jährigen Engelberger ist es nach Gold und Silber im Big Air die dritte Medaille an den X-Games; die erste in der Disziplin, in der er 2015 im österreichischen Kreischberg mit WM-Gold ein erstes Mal an die Weltspitze vorgeprescht war.

Böschs Medaillen-Glück war das Pech von Andri Ragettli, dem zweiten Schweizer im Final. Der Flimser, der sich im Big-Air-Wettkampf in Aspen Bronze gesichert hatte, verpasste im Slopestyle als Vierter das Podium nur knapp. In der Qualifikation hatten Ragettli und Bösch die Plätze zwei und drei belegt. (pre/sda)

Behrami überzeugt bei Startelf-Debüt

Valon Behrami kommt in der Serie A beim abstiegsgefährdeten Genoa das erste Mal von Beginn weg zum Einsatz. Mit Erfolg: Das Team aus Ligurien trotzt Fiorentina ein 0:0 ab. Für die Gäste, die dank dem Remis in der Tabelle den letzten Platz an Brescia abtraten, wäre sogar ein Sieg im Bereich des möglichen gewesen. Der italienische Ex-Internationale Domenico Criscito hatte nach einer Viertelstunde die grosse Chance auf das 1:0, scheiterte mit seinem flach in die Mitte geschossenen Foulpenalty an Fiorentinas polnischem Goalie Bartlomiej Dragowski.

Behrami war bis in die letzte Minute der regulären Spielzeit wichtiger Bestandteil des Fünf-Mann-Mittelfelds der Gäste, ehe er durch den 22-jährigen Filip Jagiello ersetzt wurde. Nach zwei Kurzeinsätzen gegen Verona und Sassuolo kam der Schweizer damit erstmals von Beginn weg zum Einsatz.

Fiorentina - Genoa 0:0

Bemerkungen: Genoa mit Behrami (bis 90.). 15. Criscito (Genoa) scheitert mit Foulpenalty an Dragowski. (pre/sda)

Bild: EPA

Barça verliert erstmals unter Setién

Der FC Barcelona erleidet den ersten Rückschlag unter seinem neuen Trainer Quique Setién, beim FC Valencia unterlag der Tabellenführer der Primera Division mit 0:2. Nach der ersten Hälfte konnten sich die Katalanen bei Marc-André ter Stegen bedanken, dass noch kein Tor gefallen war. Der deutsche Keeper zeigte zahlreiche Paraden, in der Anfangsphase hielt er einen Elfmeter von Maxi Gomez.

Kurz nach der Pause brachte ein Eigentor von Jordi Alba, der einen Schuss von Gomez abfälschte, die Gastgeber dann auf Kurs. In der 77. erzielte Gomez dann endlich seinen Treffer, mit dem 2:0 machte er alles klar. Nach der Niederlage droht Barca die Tabellenführung zu verlieren. Real Madrid reicht am Sonntag ein Punkt bei Real Valladolid, um auf den Leaderthron zu klettern.

Valencia - Barcelona 2:0 (0:0)

Tore: 48. Alba (Eigentor) 1:0. 77. Gomez 2:0.

Bemerkungen: 12. Gomez (Valencia) verschiesst Penalty. (pre/sda)

Neumayr schiesst Aarau zum Sieg

Mit einem 1:0-Erfolg bei Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy setzt der FC Aarau seiner Serie von fünf Unentschieden in der Challenge League ein Ende.

Bevor die Aarauer ein ums andere Mal remisierten, hatten sie am 2. November in Nyon gegen Stade Lausanne-Ouchy mit 2:0 den bislang letzten Sieg errungen. Markus Neumayr erzielte damals in der 57. Minute das Führungstor. Und diesmal schoss erneut der routinierte deutsche Offensivspieler das 1:0 – und wiederum in der 57. Minute. Der Unterschied zum November betrifft das 2:0. Damals fiel es nach 79 Minuten auf ein Eigentor. Diesmal doppelte Neumayr persönlich nach – nach 78 Minuten.

Die Aarauer kehrten zum Siegen zurück, obwohl Trainer Patrick Rahmen den prominenten Neuzugang Shkelzen Gashi noch nicht einsetzte. (pre/sda)

Der FC Aarau startet mit einem verdienten Auswärtssieg in die Rückrunde - 2:0-Erfolg beim @FCSLO1 dank eines Doppelpacks von @Neumayr77, jeweils nach Vorarbeit von Marco Schneuwly. Zum Telegramm: https://t.co/UmXSUweVFF #ZämeFörAarau pic.twitter.com/gbEyuUdfnd — FC Aarau (@FCAarau1902) January 25, 2020

Fill kündigt Rücktritt an

Der Italiener Peter Fill hat seinen Rücktritt angekündigt. Der 37-jährige Speed-Spezialist wird am Samstag noch die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen bestreiten und dann seine Karriere beenden. Fill gewann in seiner langen Karriere drei Weltcup-Rennen.

Seinen wichtigsten Sieg feierte er vor vier Jahren in Kitzbühel, als er die Abfahrt vor Beat Feuz und Carlo Janka für sich entschied. Zweimal, 2016 und 2017, sicherte sich der Südtiroler die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Abfahrts-Wertung. An Weltmeisterschaften holte Fill zwei Medaillen. 2009 in Val d'Isère wurde er Zweiter im Super-G, 2011 in Garmisch-Partenkirchen Dritter in der Kombination. (pre/sda)

Bild: EPA

