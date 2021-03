Sport

Bencic im Achtelfinal out

Für Belinda Bencic bedeuten die Achtelfinals am WTA-1000-Turnier in Dubai Endstation. Die Weltnummer 12 unterliegt der Russin Anastasia Potapowa (WTA 88) nach fast zweieinhalb Stunden 1:6, 6:2, 5:7.

Bencic konnte im Entscheidungssatz bei 5:5 zwei Breakbälle abwehren, ehe ihrer Gegnerin im dritten Anlauf doch noch der entscheidende Servicedurchbruch gelang. Darauf fand die Ostschweizerin, die das Turnier in den Emiraten 2019 gewonnen hatte, keine Antwort mehr.

Am Abend steht mit Jil Teichmann in Dubai noch eine zweite Schweizerin im Einsatz. Die Seeländerin spielt gegen die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 31) um den Vorstoss in die Viertelfinals. (zap/sda)

Bild: www.imago-images.de

Kosovo droht Spanien in WM-Quali mit Rückzug

Kosovos Fussballverband hat gedroht, sich vom WM-Qualifikationsspiel in Spanien zurückzuziehen. Spanien erkennt die Eigenstaatlichkeit des Kosovo als eines von fünf EU-Ländern neben Griechenland, Rumänien, Zypern und der Slowakei nicht an.

Für das am 31. März angesetzte Duell in Sevilla werde deshalb auf das Zeigen der Flagge des Kosovo und das Abspielen der Hymne des Balkanlandes verzichtet, berichtete die spanische Sportzeitung «Marca».

Der Fussballverband des Kosovo bestand auf seiner Homepage aber auf beidem, ansonsten werde man auf ein Antreten verzichten. Auch ein Tweet des spanischen Verbands, in dem der Kosovo als «Gebiet» («territorio di Kosovo») bezeichnet worden war, wurde kritisiert. Man werde in der Angelegenheit zudem die Unterstützung der UEFA suchen. Der Kosovo ist seit 2016 Mitglied der UEFA. (zap/sda/apa/reu)

Bild: keystone

Maracanã wird nach Pelé umbenannt

Das berühmte Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro wird zu Ehren von Brasiliens Legende Pelé umbenannt. Die Lokalregierung segnete den Namenswechsel ab - die 78'800 Zuschauer fassende Arena heisst nun «Edson Arantes do Nascimento – Rei Pele Stadion». Der dreifache Weltmeister, dessen voller Name Edson Arantes do Nascimento ist, bestritt im Maracanã viele Spiele mit Brasiliens Nationalmannschaft und erzielte dort im Jahr 1969 auch sein 1000. Tor für seinen Stammklub Santos. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Sterchi muss mit Herzproblemen pausieren

Der SC Bern muss vorderhand auf Simon Sterchi verzichten. Der 26-jährige Stürmer musste sich am Dienstag aufgrund von Herzrhythmusstörungen einer Routine-Operation unterziehen. Laut dem SCB wird der Wichtracher in zirka drei Wochen wieder einsatzbereit sein. Sterchi wird die Berner Ende Saison verlassen und in die Swiss League zu La Chaux-de-Fonds wechseln. (pre/sda)

Bild: keystone

Nashville verliert ohne verletzten Roman Josi

Die Nashville Predators tun sich in der NHL weiter schwer. Ohne ihren verletzten Captain Roman Josi kassieren sie auswärts gegen die Carolina Hurricanes im 26. Saisonspiel bereits die 15. Niederlage. Trotz einer 2:0-Führung nach 34 Minuten verlor Nashville die Partie in Raleigh 2:3 nach Verlängerung. Für die Predators resultierte aus den letzten fünf Spielen nur ein Sieg. Derweil sind die Carolina Hurricanes mit dem Churer Nino Niederreiter seit nunmehr sechs Partien ungeschlagen.

Zu allem Übel muss Nashville in den nächsten Wochen ohne seinen Captain Roman Josi auskommen. Der Berner Verteidiger verpasste das Auswärtsspiel aufgrund einer Oberkörperverletzung, die ihn für längere Zeit ausser Gefecht setzen dürfte. Keine einfache Situation erlebt derzeit Ralph Krueger als Headcoach der Buffalo Sabres. Sein Team kassierte in Philadelphia mit 4:5 nach Penaltyschiessen bereits die achte Niederlage in Folge. Mit nur sechs Siegen aus 24 Spielen ist Buffalo derzeit das schlechteste Team der Liga.

Philipp Kuraschew und Pius Suter mussten sich mit den Chicago Blackhawks auswärts gegen die Dallas Stars gleich mit 1:6 geschlagen geben. Die NHL-Nacht endete damit aus Schweizer Sicht für einmal wenig berauschend und ohne Skorerpunkte. (zap/sda)

Wawrinka scheitert in der Startrunde

Stan Wawrinka (ATP 20) scheitert beim Turnier von Doha in der 1. Runde. Der Waadtländer unterliegt dem Südafrikaner Lloyd Harris (ATP 84) in zweieinhalb Stunden mit 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 5:7. Bereits in der letzten Woche in Rotterdam war Wawrinka gegen den Russen Karen Chatschanow in der Startrunde ausgeschieden. (pre/sda)

Bild: keystone

Federer trifft auf Trainingskollege Evans

Roger Federer trifft morgen Mittwoch beim Turnier von Doha in seinem ersten Match seit mehr als 13 Monaten auf den Engländer Daniel Evans (ATP 28), mit dem er zuletzt als Vorbereitung auf seine Rückkehr in Dubai trainiert hat. «Er schien mir in Form», verriet Evans vor dem auf 16.00 Uhr Schweizer Zeit angesetzten Achtelfinal.

Die bisherigen vier Begegnungen mit dem 30-Jährigen aus Birmingham entschied Federer ohne Satzverlust für sich, unter anderem jene 2017 beim Hopman Cup in Perth, als er nach sechsmonatiger Verletzungspause auf die Tour zurückgekehrt war und kurz darauf beim Australian Open triumphiert hatte. (pre/sda)

Guess who was watching Evans vs Chardy game in Doha pic.twitter.com/SRUg0hRbuW — We Are Tennis (@WeAreTennis) March 9, 2021

Teichmann folgt Bencic in die Achtelfinals

Nach Belinda Bencic stösst am WTA-Turnier in Dubai auch Jil Teichmann in die Achtelfinals vor. Die 23-Jährige profitiert gegen die als Nummer 4 gesetzte Tschechin Petra Kvitova nach Satzführung vom Forfait ihrer Gegnerin. Zum Zeitpunkt der Aufgabe stand es 6:2, 3:4 aus Sicht der Schweizerin. Teichmann hatte soeben vom 1:4 auf 3:4 verkürzt. Nächste Gegnerin am Turnier der 1000er-Stufe in den Emiraten ist die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 31). (pre/sda)

Bild: keystone

Erster Profisieg für Bissegger

Stefan Bissegger feiert in der 3. Etappe von Paris - Nizza seinen ersten Sieg als Profi. Der 22-jährige Thurgauer gewinnt das Zeitfahren in Gien über 14,4 km und übernimmt zugleich die Führung in der Gesamtwertung. Im Kampf um den Tagessieg gaben 83 Hundertstel den Ausschlag zu Gunsten von Bissegger gegenüber dem Franzosen Remi Cavagna. Platz 3 belegte der Slowene Primoz Roglic mit sechs Sekunden Rückstand. (pre/sda)

Schweizerinnen im Riesenslalom abgeschlagen

Die Schweizerinnen sind an der Junioren-WM in Bansko im Riesenslalom chancenlos gewesen. Die 18-jährige Bernjurassierin Amélie Klopfenstein war im 17. Rang die einzig klassierte Swiss-Ski-Athletin. Lena Volken und Delphine Darbellay schieden im ersten Lauf aus, Delia Durrer wurde wegen eines Torfehlers disqualifiziert.

Die Medaillen am vorletzten Tag der Titelkämpfe in Bulgarien gingen nach Schweden, Norwegen und Slowenien. Hanna Aronsson Elfman siegte vor Marte Monsen und Neja Dvornik. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Ex-Natispieler Roger Vonlanthen gestorben

Der Schweizer Fussball hat eine grosse Persönlichkeit verloren. Der frühere Internationale und Nationalcoach Roger Vonlanthen ist, wie Keystone-SDA erfahren hat, bereits letzten Juli in Onex GE im Alter von 89 Jahren gestorben. Er wollte sein Ableben geheim halten. Vonlanthen war der letzte noch lebende Schweizer Spieler, die 1954 in Lausanne den legendären WM-Viertelfinal gegen Österreich 5:7 verloren.

1955 wurde er von Inter Mailand verpflichtet, nachdem er ein Jahr vorher das Spiel der Schweizer Nationalmannschaft an der WM 1954 im eigenen Land mitgeprägt hatte. 1957 wurde Vonlanthen zu Alessandria transferiert, bevor er in die Schweiz zurückkehrte, wo er für Lausanne und Servette spielte. Als Trainer führte er von 1967 bis 1972 Lausannes berühmte «Könige der Nacht». Die Ernennung zum Schweizer Nationalcoach 1977 kam folgerichtig. Mit der Nati schied er in der Qualifikation zur Europameisterschaft 1980 aus. (ram/sda)

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Bajrami spielt künftig für Albanien

Nedim Bajrami wird mit dem Schweizer U21-Nationalteam nicht an der in zwei Wochen beginnenden EM in Slowenien und Ungarn teilnehmen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler von Empoli hat sich gemäss einer Mitteilung des Schweizerischen Fussballverbandes für einen Nationenwechsel entschieden. Bajrami, der als Fussballer bei den Grasshoppers ausgebildet wurde, will künftig für Albanien spielen.

«Wir haben uns intensiv bemüht, Nedim Bajrami zu überzeugen, weiterhin für die Schweiz zu spielen. Er hat uns dann aber mitgeteilt, dass sein Herz stärker für Albanien schlägt», liess sich U21-Coach Mauro Lustrinelli zitieren. Bajrami stand seit 2013 für Schweizer Nachwuchsauswahlen im Einsatz und kam auf 50 Einsätze für die Schweiz. (zap/sda)

Bild: keystone

FCZ zieht Option bei Verteidiger Aliti

Der FC Zürich zieht bei Fidan Aliti die Kaufoption und stattet den Verteidiger mit einem Vertrag bis 2023 aus. Der 27-Jährige stiess im Oktober vom schwedischen Klub Kalmar FF zu den Zürchern und kam seither in allen 21 Meisterschaftsspielen zum Einsatz.

Aliti, welcher unter anderem für Sheriff Tiraspol, Slaven Belupo Koprivnica sowie den KF Skënderbeu spielte, gehört auch dem Kader kosovarischen Nationalmannschaft an. Für das Nationalteam stand er bislang 29 Mal im Einsatz. Davor absolvierte Aliti auch zwei Spiele für die Nationalmannschaft Albaniens. (zap/sda)

✍️🏻Der #FCZ und Fidan Aliti gehen weiterhin gemeinsame Wege. Der #Stadtclub macht von seiner Option Gebrauch und übernimmt den 27-jährigen Verteidiger definitiv vom schwedischen @KalmarFF.



👉🏻https://t.co/h0aQnLem6x#fczuerich pic.twitter.com/DaP5bIg21H — FC Zürich (@fc_zuerich) March 9, 2021

Bencic nach Kampf weiter

Belinda Bencic (WTA 12) ist erfolgreich ins WTA-1000-Turnier in Dubai gestartet. Sie siegte gegen die Russin Veronika Kudermetowa, die Nummer 34 der Weltrangliste, 6:4, 5:7, 6:4.

Die 23-jährige Russin lieferte Bencic einen fast drei Stunden langen, harten Kampf. Erst mit ihrem fünften Matchball stellte die Ostschweizerin ihr Weiterkommen sicher. Im Achtelfinal trifft Bencic auf eine weitere Russin, Anastasia Potapowa (WTA 88). Die 19-Jährige warf die favorisierte Amerikanerin Madison Keys (WTA 19), in zwei Sätzen raus. (ram/sda)

Bild: keystone

Löw tritt nach der EM zurück

Der deutsche Nationaltrainer Joachim «Jogi» Löw tritt nach der Europameisterschaft in diesem Sommer zurück. «Ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen grossen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht», lässt sich der Bundestrainer zitieren.

Löw habe darum gebeten, seinen ursprünglich bis zur Weltmeisterschaft 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss des Turniers zu beenden, teilte der DFB mit. Unter Jogi Löw, der seit 2006 als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft arbeitet, gewann Deutschland 2014 die Weltmeisterschaft in Brasilien. Ein Nachfolger für den 61-jährigen Löw wird nun gesucht.

Von Ballmoos fällt gegen Ajax definitiv aus

Die Young Boys müssen im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen Ajax auf ihren Stammgoalie verzichten. David von Ballmoos könne die Reise nach Amsterdam nicht antreten, melden die Berner. Für ihn wird am Donnerstag Guillaume Faivre zwischen den Pfosten stehen.

Von Ballmoos hatte am Samstag beim 1:1 von Leader YB gegen Vaduz eine Gehirnerschütterung erlitten. Der Torhüter befindet sich laut YB auf dem Weg der Besserung. Ein Einsatz in dieser Woche würde aber noch zu früh kommen. (ram)

Bild: keystone

Seferovic trifft doppelt

Haris Seferovic führte Benfica Lissabon in der portugiesischen Meisterschaft als Doppeltorschütze zu einem 3:0-Sieg bei Belenenses. Mit seiner Doublette zwischen der 55. und 58. Minute ebnete der Schweizer Nationalstürmer seiner Mannschaft beim Tabellenzwölften den Weg.

Für Portugals Torschützenkönig von 2018/19 waren es die Ligatore 10 und 11 im 20. Spiel. Nach 22 Runden liegt Benfica gleichwohl nur auf Platz 4. (zap/sda)

Fiala führt Minnesota zum Sieg über den Leader

Kevin Fiala führt die Minnesota Wild in der NHL zum 2:0-Heimsieg gegen die Vegas Golden Knights. Der Ostschweizer Stürmer schliesst in der 11. Minute einen Konterangriff zum 1:0 ab.

Fiala ebnete mit seinem achten Saisontor den Weg zum Sieg über den Leader der West Division, in der sich die Minnesota Wild ihrerseits an die 3. Stelle verbesserten. Nach Verlustpunkten sind die Wild Zweite. (zap/sda)

Inter hält Konkurrenz auf Distanz

Inter Mailand hält die Konkurrenz in der Serie A auf Distanz. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte gewinnt das Montagsspiel gegen Atalanta Bergamo 1:0 und fährt den siebten Ligasieg in Serie ein.

Verteidiger Milan Skriniar reagierte in der 54. Minute nach einem Corner am schnellsten und staubte zum Siegtor ab. Nach 26 Runden liegt Stadtrivale AC Milan damit weiter sechs Punkte hinter Inter. Der Rückstand von Juventus Turin beträgt zehn Punkte, wobei der Serienmeister eine Partie weniger absolviert hat.

Atalanta bezog nach vier Siegen wieder eine Niederlage und musste den 4. Platz der AS Roma überlassen. Remo Freuler wurde in der 81. Minute ausgewechselt. (sda)

Inter Mailand – Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)

Tor: 54. Skriniar 1:0.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (bis 81.)

Bild: keystone

Chelsea baut Serie der Ungeschlagenheit aus

Chelsea wahrt seine Ungeschlagenheit unter Trainer Thomas Tuchel. Die Londoner setzen sich in der 27. Runde der Premier League zuhause gegen den direkten Verfolger Everton 2:0 durch. Evertons Verteidiger Ben Godfrey lenkte nach einer halben Stunde einen Schuss von Kai Havertz entscheidend ab. In der 65. Minute erhöhte Jorginho nach einem Foul an Havertz vom Penaltypunkt aus.

Für Chelsea war es das zwölfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Unter Tuchel liess sich die Mannschaft in bislang zehn Spielen nicht bezwingen und kassierte bloss zwei Gegentore. Der Rückstand des Tabellenvierten auf Leicester im 3. Rang beträgt noch drei Punkte.

Chelsea – Everton 2:0 (1:0)

Tore: 31. Godfrey (Eigentor) 1:0. 65. Jorginho (Foulpenalty) 2:0

FCSG-Traoré mit Armbruch out

Der FC St.Gallen beklagt einen weiteren Verletzten. Boubacar Traorè zog sich am Sonntag bei der 2:4-Niederlage gegen Luzern einen Bruch des linken Unterarms zu und musste operiert werden. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wird den Ostschweizern damit rund sechs Wochen fehlen. (ram/sda)

Bild: keystone

Valenzuela so gut wie nie

Die 23-jährige Genfer Profigolferin Albane Valenzuela hat ihr bislang wertvollstes Ergebnis auf der amerikanischen Frauentour erreicht. In Ocala, Florida, belegte sie den 5. Platz. Dafür durfte sie ihren bislang grössten Preisgeld-Check – fast 63'000 Dollar – entgegennehmen. Auf die überlegene amerikanische Siegerin Austin Ernst büsste sie neun Schläge ein.

Nach dem dritten Turnier der Saison auf der LPGA-Tour nimmt Valenzuela den 16. Platz der Gesamtwertung ein. Die LPGA-Tour ist der mit Abstand grösste und am besten dotierte Circuit der Frauen. (ram/sda)

Bild: keystone

Leipzig muss Liverpool mit Million entschädigen

Die Verlegung des Achtelfinal-Rückspiels der Champions League gegen Liverpool kommt RB Leipzig teuer zu stehen. Weil das Spiel aufgrund deutscher Reisebeschränkungen in Budapest stattfinden muss, hat der Bundesligist seinem Gegner eine Entschädigung in Millionenhöhe zu entrichten. Gemäss den Regularien der UEFA erhalten die Briten zehn Prozent von Leipzigs Startgeld.

Die exakte Summe ist noch nicht bekannt, dürfte jedoch bei circa 1,5 Millionen Euro liegen. In der vergangenen Saison hatten die Klubs in der Champions League ein Startgeld in der Höhe von 15,25 Millionen erhalten. Auch müssen sich die Sachsen zur Hälfte an den Kosten zur Austragung des Spiels in der ungarischen Hauptstadt beteiligen. Bereits im Hinspiel hatte RB laut «Bild» Mehrkosten in Höhe von 300'000 Euro stemmen müssen. (pre/sda)

Bild: keystone

