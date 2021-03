Sport

Sport-News: Chelsea baut Serie der Ungeschlagenheit aus



Chelsea baut Serie der Ungeschlagenheit aus +++ Teichmann ohne Probleme weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Chelsea baut Serie der Ungeschlagenheit aus

Chelsea wahrt seine Ungeschlagenheit unter Trainer Thomas Tuchel. Die Londoner setzen sich in der 27. Runde der Premier League zuhause gegen den direkten Verfolger Everton 2:0 durch.

Evertons Verteidiger Ben Godfrey lenkte nach einer halben Stunde einen Schuss von Kai Havertz entscheidend ab. In der 65. Minute erhöhte Jorginho nach einem Foul an Havertz vom Penaltypunkt aus.

Für Chelsea war es das zwölfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Unter Tuchel liess sich die Mannschaft in bislang zehn Spielen nicht bezwingen und kassierte bloss zwei Gegentore. Der Rückstand des Tabellenvierten auf Leicester im 3. Rang beträgt noch drei Punkte.

Telegramm und Rangliste:

Chelsea – Everton 2:0 (1:0)

Tore: 31. Godfrey (Eigentor) 1:0. 65. Jorginho (Foulpenalty) 2:0

Teichmann ohne Probleme weiter

Jil Teichmann übersteht am WTA-1000-Turnier in Dubai die Startrunde ohne Kräfteverschleiss. Die 23-Jährige gewinnt ihr Auftaktspiel gegen die Qualifikantin Katarina Sawazka in 66 Minuten 6:1, 6:2. Auch vier Jahre nach dem ersten Duell mit der zwei Jahre jüngeren, im Ranking an 128. Stelle geführten Ukrainerin hatte Teichmann das Geschehen jederzeit im Griff. Im ganzen Match gestand die Schweizerin ihrer Widersacherin keinen einzigen Breakball zu.

Nächste Gegnerin der Weltranglisten-54. und Halbfinalistin von Adelaide ist die als Nummer 4 gesetzte Tschechin Petra Kvitova, die am Wochenende das 500er-Turnier in Doha gewonnen hat. In der 2. Runde greift auch Belinda Bencic ins Geschehen ein. Die Ostschweizerin bekommt es mit der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 34) zu tun. (pre/sda)

Bild: keystone

FCSG-Traoré mit Armbruch out

Der FC St.Gallen beklagt einen weiteren Verletzten. Boubacar Traorè zog sich am Sonntag bei der 2:4-Niederlage gegen Luzern einen Bruch des linken Unterarms zu und musste operiert werden. Der 23-jährige Mittelfeldspieler wird den Ostschweizern damit rund sechs Wochen fehlen. (ram/sda)

Bild: keystone

Valenzuela so gut wie nie

Die 23-jährige Genfer Profigolferin Albane Valenzuela hat ihr bislang wertvollstes Ergebnis auf der amerikanischen Frauentour erreicht. In Ocala, Florida, belegte sie den 5. Platz. Dafür durfte sie ihren bislang grössten Preisgeld-Check – fast 63'000 Dollar – entgegennehmen. Auf die überlegene amerikanische Siegerin Austin Ernst büsste sie neun Schläge ein.

Nach dem dritten Turnier der Saison auf der LPGA-Tour nimmt Valenzuela den 16. Platz der Gesamtwertung ein. Die LPGA-Tour ist der mit Abstand grösste und am besten dotierte Circuit der Frauen. (ram/sda)

Bild: keystone

Leipzig muss Liverpool mit Million entschädigen

Die Verlegung des Achtelfinal-Rückspiels der Champions League gegen Liverpool kommt RB Leipzig teuer zu stehen. Weil das Spiel aufgrund deutscher Reisebeschränkungen in Budapest stattfinden muss, hat der Bundesligist seinem Gegner eine Entschädigung in Millionenhöhe zu entrichten. Gemäss den Regularien der UEFA erhalten die Briten zehn Prozent von Leipzigs Startgeld.

Die exakte Summe ist noch nicht bekannt, dürfte jedoch bei circa 1,5 Millionen Euro liegen. In der vergangenen Saison hatten die Klubs in der Champions League ein Startgeld in der Höhe von 15,25 Millionen erhalten. Auch müssen sich die Sachsen zur Hälfte an den Kosten zur Austragung des Spiels in der ungarischen Hauptstadt beteiligen. Bereits im Hinspiel hatte RB laut «Bild» Mehrkosten in Höhe von 300'000 Euro stemmen müssen. (pre/sda)

Bild: keystone

Schweizer Juniorinnen ohne Super-G-Medaille

Die Schweizerinnen bleiben an der Junioren-Weltmeisterschaft in Bansko in Bulgarien zum Auftakt im Super-G ohne Medaille. Delia Durrer (Bild) klassierte sich mit 0,97 Sekunden Rückstand im 5. Rang. Die Nidwaldnerin war bei der letzten Zwischenzeit noch Zweite, ehe ihr ein zeitraubender Fehler unterlief. Die zweite Schweizer Starterin Delphine Darbellay schied aus.

Die Medaillen gingen alle nach Österreich. Lena Wechner gewann vor ihren Teamkolleginnen Magdalena Kappaurer (0,24 zurück) und Magdalena Egger. (ram/sda)

Bild: keystone

Infantino erhält keine Hintergrundinfos

Im Strafverfahren wegen der Gespräche zwischen ihm und dem ehemaligen Bundesanwalt Michael Lauber erhält FIFA-Präsident Gianni Infantino zum jetzigen Zeitpunkt keine Akteneinsicht. Das Bundesstrafgericht hat seine Beschwerde abgewiesen, soweit es darauf eintrat. Das Urteil ist laut Mitteilung rechtskräftig. (sda)

Bild: keystone

All-Star-Game mit 320 Punkten

Die favorisierte Auswahl um LeBron James hat das All-Star-Spiel der NBA mit 170:150 gegen Team Durant gewonnen und dabei alle Abschnitte des Show-Wettkampfs für sich entschieden. Der Grieche Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks erwischte in Atlanta einen perfekten Abend, verwandelte alle seine 16 Würfe zu insgesamt 35 Zählern und wurde als wertvollster Spieler der Partie ausgezeichnet.

Antetokounmpo spielte in der Startaufstellung an der Seite von James, Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks) und Nikola Jokic (Denver Nuggets). Kevin Durant konnte selbst wegen einer Verletzung nicht spielen, in seinem Team standen unter anderen seine Teamkollegen von den Brooklyn Nets, Kyrie Irving und James Harden, sowie Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Bradley Beal (Washington Wizards) und Jayson Tatum (Boston Celtics). (ram/sda)

Laporta wieder Barça-Präsident

Joan Laporta ist zum zweiten Mal als Präsident des FC Barcelona gewählt worden. Er erhielt laut Klubangaben rund 55'000 Stimmen der insgesamt 109'000 Stimmberechtigten. Sein Widersacher Victor Font erhielt rund 30 Prozent der Stimmen, Toni Freixa landete auf Platz 3.

Der 58-jährige Laporta war bereits zwischen 2003 und 2010 Präsident des FC Barcelona. Danach wurde er von Josep Maria Bartomeu abgelöst, auf den er nun seinerseits wieder folgt. Auf Barça lastet ein Schuldenberg von über einer Milliarde Euro. Ein Verkauf von Lionel Messi kommt für Laporta dennoch nicht in Frage, er will um den Superstar der Mannschaft kämpfen und sagte im Vorfeld der Wahl: «Messi generiert mehr Geld, als er kostet.» (ram)

Bild: keystone

Lugano gewinnt Tessiner Derby

Der HC Lugano gewinnt mit 3:1 auch das vierte Tessiner Derby der Saison gegen Ambri-Piotta. Der Finne Jani Lajunen entscheidet die Partie in der Valascia.

Lajunen brachte Lugano in der 7. Minute in Führung. Im zweiten Abschnitt, als Ambri auf den Ausgleich drückte, gelang Lajunen das 2:0. Und im Schlussabschnitt, 59 Sekunden nach Ambris Ehrentreffer, stellte Lajunen in Unterzahl (!) Luganos Sieg sicher. Für den 30-jährigen aus Espoo waren es die Saisontore Nummern 7 bis 9. In den ersten drei Saisons für Lugano hatte Lajunen nie mehr als acht Tore erzielt.

Zwei Tage nach dem 4:1-Heimsieg über Bern gelang es Lugano erstmals seit einem Monat (und erstmals seit der Serie von acht Siegen Ende Januar/Anfang Februar), zwei Partien hintereinander zu gewinnen.

Aus der Optik Ambris ereignete sich an diesem Sonntagabend nicht viel Positives. Benjamin Conz hütete erstmals seit dem 26. Januar wieder von Anfang an das Tor. Aber ein Goalie-Problem hatte Ambri während Conz' Verletzung nicht. Die Probleme liegen in der Offensive: Zuletzt erzielte Ambri zwar fünfmal in Folge drei und mehr Tore. Daraus resultierten drei Siege und zehn Punkte. Aber in 18 der letzten 26 Partien gelangen Ambri nicht drei Tore – und in den zwei Derbys in der Valascia gegen Lugano sogar nur eines (0:3 und 1:3). Petr Cajka erzielte es in der 51. Minute. Für den Tschechen war es im siebenten Spiel der erste Skorerpunkt.

Bild: keystone

Ambri - Lugano 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) 0 Zuschauer.

SR Wiegand/Manuel Nikolic, Progin/Steenstra.

Tore: 7. Lajunen (Heed, Arcobello/Powerplaytor) 0:1. 25. Lajunen (Fazzini) 0:2. 51. (50:07) Cajka (Incir) 1:2. 52. (51:06) Lajunen (Wellinger/Unterzahltor!) 1:3.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 6mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Zwerger; Arcobello.

Ambri-Piotta: Conz; Hächler, Fischer; Fora, Zaccheo Dotti; Fohrler, Pezzullo; Ngoy; Kneubuehler, Flynn, Perlini; Zwerger, Cajka, Incir; Grassi, Novotny, Müller; Trisconi, Kostner, Mazzolini; Joël Neuenschwander.

Lugano: Schlegel; Heed, Wellinger; Loeffel, Chiesa; Nodari, Wolf; Traber, Antonietti; Bürgler, Arcobello, Boedker; Fazzini, Lajunen, Suri; Walker, Sannitz, Bertaggia; Zangger, Herburger, Haussener.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Bianchi, D'Agostini, Isacco Dotti, Goi und Nättinen (alle verletzt), Lugano ohne Fadani, Lammer, Morini, Riva und Romanenghi (alle verletzt). Ambri-Piotta von 58:26 bis 59:00 und ab 59:19 ohne Torhüter. (rst/sda)

Kloten gewinnt Qualifikation in der Swiss League

Der EHC Kloten überholt in der 46. und letzten Qualifikationsrunde den HC Ajoie und startet in die Playoffs der Swiss League aus der Pole-Position. Kloten konnte die Regular Season noch gewinnen, weil sich Ajoie in Visp erst im Penaltyschiessen durchsetzte. Kloten gewann in La Chaux-de-Fonds in der regulären Spielzeit mit 4:3.

Ausserdem ging es in der letzten Runde noch um die letzten zwei Viertelfinal-Tickets, für die sich vier Teams noch Chancen ausrechneten. Die direkte Viertelfinal-Qualifikation sicherten sich Olten und Thurgau, weil Thurgau die Direktbegegnung mit 4:3 nach Penaltyschiessen gewann, beide Teams aber punkteten. Visp (7.) gegen die Biasca Ticino Rockets (10.) und La Chaux-de-Fonds (8.) gegen die GCK Lions (9.) bestreiten von Mittwoch bis Sonntag die Achtelfinals (oder Pre-Playoffs). (rst/sda)

Sieg und Qualifikationssieger!🔵⚪️🔴

Der EHC Kloten gewinnt die letzte Partie in der Regular Season mit 4:3 gegen den HC La Chaux-de-Fonds. Am 17. März starten die Playoffs, der Gegner wird in den Pre-Playoffs entschieden. pic.twitter.com/zGgO2ncgB9 — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) March 7, 2021

Marseille scheitert im Cup an einem Viertligisten

Das kriselnde Marseille, das in der Ligue 1 nur den 8. Platz belegt, hat sich im französischen Cup gegen einen Viertligisten blamiert. Der zehnfache Sieger unterlag im Sechzehntelfinal Canet Roussilon, dem Team aus dem Nahe an der spanischen Grenze gelegenen Badeort, mit 1:2.

Ab Dienstag wird Marseille neu vom Argentinier Jorge Sampaoli trainiert, dem Nachfolger von André Villas-Boas, der vor einem guten Monat das Handtuch geworfen hatte. (sda)

Del Ponte sprintet überlegen zu EM-Gold

Ajla Del Ponte hält an der Hallen-EM im polnischen Torun dem Druck Stand. Die favorisierte Tessinerin sprintet über 60 m in 7,03 Sekunden zu Gold. Ihren Bestwert über die 60 m senkte die 24-Jährige gleich um 11 Hundertstel. Sie zog mit Mujinga Kambundji gleich, die zuvor den Schweizer Rekord alleine hielt. 7,03 Sekunden sind auch eine Jahres-Weltbestleistung.

Ajla Del Ponte liess der Konkurrenz keine Chance. Lotta Kemppinen aus Finnland und Jamile Samuel aus den Niederlanden büssten zwei Zehntel ein. «Ich habe mit dieser Bahn einen Blutpakt geschlossen», sagte die Tessinerin unter Tränen in das RTS-Mikrofon, bevor sie ihren vom Tartanbelag gezeichneten Oberschenkel zeigte. «Ich bin auf dem Weg zum Aufwärmen gestürzt. Ich habe keine Worte, es ist unglaublich.» (rst/sda)

Bild: keystone

Bencic trifft nach Freilos auf Kudermetowa

Die als Nummer 6 gesetzte Belinda Bencic trifft am WTA-Turnier in Dubai nach einem Freilos in der Startrunde zum Auftakt auf die Russin Veronika Kudermetowa (WTA 34). Gegen die 23-Jährige aus Kasan hat sie die letzte Begegnung vor einem guten Jahr in Doha für sich entschieden.

Im Fall eines Sieges gegen Kudermetowa könnte es für Bencic, die Dubai-Siegerin von 2019, wiederum zum Duell mit der Amerikanerin Madison Keys kommen, gegen die sie letzte Woche in Doha chancenlos blieb.

Jil Teichmann (WTA 54) spielt am Montag in der 1. Runde gegen die Qualifikantin Katarina Sawazka (WTA 128). Gegnerin in der 2. Runde wäre die Tschechin Petra Kvitova, die Turniersiegerin von Doha. (rst/sda)

Bild: www.imago-images.de

Cup-Viertelfinals ausgelost – nur eine Paarung steht schon fest

In Zürich wird im Rahmen der SRF-Sendung «Super League Gool» die Auslosung der Cup-Viertelfinals vorgenommen. Weil fünf von acht Achtelfinals noch nicht gespielt sind, steht erst eine Paarung fest.

Die Auslosung der Cup-Viertelfinals ergab folgende Paarungen: Vevey United (1. Liga)/Servette – Solothurn (1.)/Kriens (Challenge League), Grasshoppers (ChL) – St. Gallen/Young Boys, Aarau (ChL) – Winterthur (ChL), Monthey (2. Liga inter)/Lugano – Chiasso (ChL)/Luzern.

Der Unterklassige hat auf jeden Fall Heimrecht. Die Spieldaten stehen noch nicht fest. (rst/sda)

Servette die Nummer 1 am Genfersee

Der Genève-Servette Hockey Club etabliert sich als neue Nummer 1 am Genfersee. Die Servettiens überholen dank des 5:1-Siegs in der Direktbegegnung den Lausanne Hockey Club in der Tabelle. Genf kam im fünften Lac-Léman-Derby bereits zum vierten Sieg. Matchwinner für Servette war der Kanadier Guillaume Asselin, die Leihgabe aus Siders.

Asselin bestritt am Sonntag sein erst drittes National-League-Spiel für Servette. Bei der Premiere im Januar auswärts gegen die ZSC Lions erzielte er das Siegestor in der Verlängerung. Und letzte Woche traf er auch bei Genfs 3:0-Heimsieg über Freiburg. Im Derby gegen Lausanne reüssierte Asselin gleich dreimal: zum 1:0, 3:1 und 5:1.

Mit fünf Treffern in drei NLA-Partien machte Asselin beste Werbung für seine Person. In Kanada hatte es der 28-Jährige nie über die East Coast Hockey League geschafft. Vor dem Engagement in Siders glänzte Asselin schon in der slowakischen Liga bei Banska Bystrica als Vollstrecker. Für Servette spielt Asselin vorerst noch einmal – am Dienstag im Heimspiel gegen Ambri-Piotta. Danach kehrt er für die Playoffs in der Swiss League zum HC Sierre zurück.

Bild: keystone

Genève-Servette - Lausanne 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

0 Zuschauer. - SR Tscherrig/Dipietro, Cattaneo/Gnemmi. - Tore: 6. Asselin (Mercier) 1:0. 20. (19:44) Moy 2:0. 35. Hudon (Genazzi, Almond/Powerplaytor) 2:1. 42. Asselin (Omark, Le Coultre/Powerplaytor) 3:1. 44. Rod (Richard, Völlmin) 4:1. 48. Asselin (Powerplaytor) 5:1. - Strafen: je 5mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Omark; Malgin.

Genève-Servette: Manzato; Jacquemet, Völlmin; Karrer, Le Coultre; Mercier, Kast; Guebey; Rod, Richard, Vermin; Miranda, Winnik, Omark; Moy, Fehr, Asselin; Berthon, Smirnovs, Vouillamoz; Patry.

Lausanne: Stephan; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Grossmann, Marti; Krueger, Mémeteau; Gibbons, Malgin, Hudon; Bertschy, Emmerton, Kenins; Bozon, Almond, Douay; Krakauskas, Froidevaux, Schneeberger.Bemerkungen: Genève-Servette ohne Maurer und Tömmernes (beide verletzt).

Finalniederlage für Golubic

Eine tolle Turnierwoche endete für Viktorija Golubic in Lyon nicht mit einem Happy-end. Die 28-jährige Schweizerin verlor den Final gegen die Dänin Clara Tauson 4:6, 1:6.

Zum ersten Mal seit vier Jahren bestritten an einem WTA-Turnier zwei Qualifikantinnen den Final. Clara Tauson (WTA 139) – vor zwei Jahren bei den Juniorinnen die Nummer 1 der Welt und Gewinnerin des Australian Open – wurde dabei ihrer Favoritenrolle gerecht. Die 18-jährige Dänin gab während der sieben Indoors-Partien in Lyon keinen einzigen Satz ab.

In der Weltrangliste nähert sich Viktorija Golubic dank der sechs Siege in Lyon wieder den Top 100 an. Am Montag spuckt der WTA-Computer sie als Nummer 101 aus. Vor vier Jahren ist Golubic im Ranking bis auf Platz 51 vorgestossen.

Bild: keystone

Von Ballmoos zog sich Gehirnerschütterung zu

David von Ballmoos hat sich wie befürchtet im Super-League-Spiel vom Samstag gegen Vaduz (1:1) beim Zusammenstoss mit Gegenspieler Dejan Djokic eine Gehirnerschütterung zugezogen. Der Goalie der Young Boys wird eine Trainingspause einlegen müssen, bis er von den Ärzten wieder grünes Licht bekommt. Sein Einsatz am Donnerstag in der Europa League bei Ajax Amsterdam ist gemäss dem Berner Klub «sehr fraglich». (zap/sda)

Bild: keystone

Klaebo disqualifiziert – Iversen erbt

Johannes Hösflot Klaebo ist an der WM in Oberstdorf nach dem Sieg über 50 km in klassischer Technik disqualifiziert worden. Klaebo drückte auf der Zielgeraden seitlich zu Alexander Bolschunow rein und brach dem Russen den Stock. Erst nach einer Stunde stand das provisorische Resultat fest.

Den Sieg erbte aber nicht Alexander Bolschunow. Der Russe war auf der Zielgeraden mit nur einem Stock chancenlos und wurde noch von Emil Iversen überspurtet. Der Russe ist also so oder so der eigentliche Verlierer. Dario Cologna beendete das Rennen auf Rang 9. Der Bündner musste nach dem Skiwechsel nach sechs von acht Runden abreissen lassen und büsste bis ins Ziel eine Minute ein. (zap/sda)

Video: SRF

Glasgow Rangers beenden zehnjährige Durststrecke

Die Glasgow Rangers haben zum ersten Mal seit zehn Jahren die schottische Meisterschaft gewonnen. Bereits sechs Runden vor Schluss sicherte sich die Mannschaft mit dem Schweizer Stürmer Cedric Itten den Titel und beendete damit die Serie von Stadtrivale Celtic. Dieser hatte die letzten neun Meisterschaften für sich entschieden.

Der 55. Meistertitel der Rangers liess lange auf sich warten, weil der Klub 2012 wegen finanzieller Probleme in die dritthöchste Liga zwangsrelegiert worden war. Die Rückkehr an die Spitze des schottischen Fussballs bewerkstelligt in den letzten drei Saisons der frühere Liverpooler Captain Steven Gerrard als Trainer.

Itten, der mehrheitlich zu Teileinsätzen kam, trug zum Titel vier Tore bei. Zudem war der 24-jährige Internationale in der Europa League zweimal erfolgreich. Dort sind die Rangers weiterhin vertreten und spielen am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel bei Slavia Prag. (zap/sda)

🏆 We Are Rangers



🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe — Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021

