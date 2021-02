Sport

Sport-News: Fanny Smith siegt in Georgien und gewinnt den Gesamtweltcup



Smith siegt und gewinnt Gesamtweltcup +++ Bencic verliert Final in Adelaide

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bencic unterliegt im Final Swiatek

Belinda Bencic hat ihren fünften WTA-Turniersieg verpasst. Die 23-jährige Ostschweizerin verliert im Final von Adelaide gegen die polnische Roland-Garros-Siegerin Iga Swiatek mit in 68 Minuten 2:6, 2:6. «Tennis kann brutal sein. Du kannst eine super Woche haben und doch am Ende verlieren», sagte Bencic nach ihrem ersten Final auf der WTA-Tour seit Oktober 2019, als sie in Moskau den Titel holte.

Bencic bestritt den elften Final auf der WTA-Tour. Einen Tag nach dem hart erkämpften Finaleinzug gegen die Amerikanerin Cori Gauff hielt die Schweizerin nur ganz zu Beginn des Matches mit der 19-jährigen Swiatek mit. Nach dem 2:2 spielte diese gross auf und nahm Bencic viermal den Service ab. Bencic kam nie in die Nähe eines Breakballs und zeigte bei eigenem Aufschlag zu viele Schwächen. Ihr unterliefen acht Doppelfehler. (ram/sda)

Bild: keystone

Smith gewinnt in Georgien

Skicrosserin Fanny Smith feierte im georgischen Bakuriani ihren 28. Weltcupsieg. Es war ein dramatisch errungener Erfolg: Smith verpatzte im Final den Start und lag lange auf dem letzten Platz, ehe sie im untersten Streckenteil noch aufdrehen konnte. Sie siegte hauchdünn vor Weltmeisterin Sandra Näslund aus Schweden und gewann damit auch den Gesamtweltcup, zum dritten Mal in ihrer Karriere. Nach dem fünften Saisonsieg ist Smith bereits zwei Rennen vor Schluss von keiner Konkurrentin mehr einzuholen.

Auch den kleinen Final entschied eine Schweizerin für sich: Sixtine Cousin wurde Fünfte. Bei den Männern schaffte es kein Schweizer in den Final. Marc Bischofberger und Joos Berry klassierten sich auf den Rängen 7 und 8. (ram)

Bild: keystone

Sampaoli neuer Trainer von Marseille

Olympique Marseille hat gut drei Wochen nach der Trennung von André Villas-Boas den früheren argentinischen Nationalcoach Jorge Sampaoli verpflichtet. Der 60-jährige Sampaoli unterschrieb beim neunfachen französischen Meister einen Vertrag bis 2023.

Sampaoli führte die chilenische Nationalmannschaft 2015 zum Sieg bei der Copa America und betreute Argentinien an der WM 2018 in Russland. Zuletzt war der Argentinier beim brasilianischen Klub Atlético Mineiro engagiert.

Neben dem neuen Trainer gab Marseilles amerikanischer Besitzer Frank McCourt auch bekannt, dass der bei den Fans unbeliebte Präsident Jacques-Henri Eyraud durch den bisherigen Sportchef Pablo Longoria ersetzt wird. (sda/bal)

Bild: AP/AP

Capela mit 21 Rebounds und weiterer Niederlage

Clint Capela überbietet mit 21 Rebounds zum zweiten Mal in dieser Saison die 20er-Marke. Der Genfer überzeugt bei der 109:118-Niederlage der Atlanta Hawks bei den Oklahoma City Thunder zudem mit 17 Punkten und vier Blocks.

Trotz der regelmässig guten statistischen Werten von Capela, dem ligaweit besten Rebounder, tut sich Atlanta schwer. Im Februar kam die Mannschaft nur zu vier Siegen in 14 Spielen und liegt in der Eastern Conference ausserhalb der Playoff-Plätze. (sda/bal)

Bild: keystone

Eintracht Frankfurt nach langem wieder besiegt

Nach einer beeindruckenden Serie von neun Siegen und zwei Remis hat Eintracht Frankfurt in der Bundesliga wieder einmal verloren. Das Team von Trainer Adi Hütter unterlag in der 23. Runde Werder Bremen auswärts 1:2.

Frankfurt verpasste den zumindest vorübergehenden Sprung auf den dritten Platz, Werder vergrösserte als Zwölfter den Abstand auf die Abstiegszone. Goalgetter André Silva erzielte die Führung der Eintracht schon nach neun Minuten. Theodor Gebre Selassie und Joshua Sargent drehten die Partie früh in der zweiten Halbzeit. Alle drei Tore waren umstritten, zudem wurden zwei weitere Bremer Treffer wegen Offside nicht gegeben.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1).

Tore: 9. Silva 0:1. 48. Gebre Selassie 1:1. 62. Sargent 2:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow, ohne Zuber (Ersatz). (rst/sda/dpa)

Thun lässt weitere Punkte liegen

In der 22. Runde der Challenge League hat der FC Thun weitere Punkte auf Leader Grasshoppers eingebüsst. Die Berner Oberländer verloren daheim gegen Stade Lausanne-Ouchy 0:2.

Das 1:0 erzielte der frühere Thuner Christian Schneuwly in der 66. Minute mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze. Der französische Stürmer Yanis Lahiouel, mit nunmehr zehn Toren bester Goalgetter der Challenge League zusammen mit dem Schaffhauser Rodrigo Pollero, stellte den Sieg der Waadtländer kurz vor Schluss mit dem 2:0 sicher.

Nach der neuerlichen Niederlage liegt die Mannschaft von Trainer Carlos Bernegger neun Verlustpunkte hinter den Grasshoppers, die am Samstag den FC Schaffhausen zum Spitzenkampf empfangen.

Auf dem Brügglifeld spielten die Heroen des Schweizer Cups gegeneinander. Aarau, das Sion eliminiert hatte, und Winterthur, der Bezwinger des FC Basel, remisierten torlos. (sda)

Auch Liverpools Captain Henderson verletzt

Der FC Liverpool hat einen weiteren Ausfall zu beklagen. Captain Jordan Henderson fällt nach einer Leisten-Operation mehrere Wochen aus. Der Mittelfeldspieler werde mindestens bis Ende März fehlen, teilten die Verantwortlichen des englischen Meisters mit.

Verletzungssorgen plagen den FC Liverpool schon länger. Die Ausfälle betreffen vorab die Abwehr. Virgil van Dijk fehlt seit Monaten, Joe Gomez und Joel Matip müssen ebenfalls seit geraumer Zeit pausieren. In der Rangliste der Premier League liegt der Titelverteidiger zur Zeit lediglich auf Platz 7. (abu/sda/dpa)

Obviously gutted to have picked up an injury but will do everything I can to support the team while working on my rehab. https://t.co/UG3V89tsV1 — Jordan Henderson (@JHenderson) February 26, 2021

Stefan Hedlund ab nächster Saison Lakers-Coach

Stefan Hedlund ist ab der nächsten Saison Cheftrainer der Rapperswil-Jona Lakers. Der Schwede tritt die Nachfolge von Jeff Tomlinson an, der den Klub nach sechs Jahren verlassen wird.

Hedlund ist in der Schweiz kein Unbekannter. Zwischen 2017 und 2019 arbeitete er zwei Saisons lang in der Organisation des EV Zug, zunächst als Headcoach bei der EVZ Academy in der Swiss League und später als Assistent von Dan Tangnes in der National League. Danach kehrte Hedlund in seine Heimat zurück und ist seither beim Spitzenklub Skellefteaa im Coaching-Staff tätig.

Hedlund unterschrieb mit den Lakers einen Vertrag über zwei Saisons. Ebenfalls aus Schweden und für zwei Jahre stösst Bert Robertsson zu den St. Gallern. Der 46-jährige frühere NHL-Verteidiger arbeitete zuletzt bei Linköping als Headcoach. (abu/sda)

Neue Führungscrew in der Garderobe, Stefan Hedlund wird Headcoach und Bert Robertsson Assistent Coach. https://t.co/H9IORS55bb #SCRJLakers — SCRJ Lakers (@lakers_1945) February 26, 2021

Belinda Bencic in Adelaide im Final

Belinda Bencic steht im Final des WTA-Turniers in Adelaide. Die Ostschweizer schlägt im Halbfinal den amerikanischen Teenager Cori Gauff 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 6:2. Bencic erreichte zum ersten Mal seit Oktober vorletzten Jahres und dem Turniersieg in Moskau wieder einen Final.

Gegnerin im Final wird die Polin Iga Swiatek sein. Die letztjährige French-Open-Siegerin setzte sich im anderen Halbfinal gegen Jil Teichmann 6:3, 6:2 durch und verhinderte so einen rein Schweizer Final. (abu/sda)

The singles final is set 🔒@BelindaBencic wins a thriller against Coco Gauff and will battle Iga Swiatek for #AdelaideTennis glory! pic.twitter.com/5wv2eY4v4p — Adelaide International (@AdelaideTennis) February 26, 2021

Lukaschenkos Sohn neuer NOK-Präsident

Der Sohn von Machthaber Alexander Lukaschenko ist neuer Präsident des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) von Weissrussland. Viktor Lukaschenko hat die Nachfolge seines Vaters angetreten.

Viktor Lukaschenko wurde bei einer Versammlung des Gremiums in der Hauptstadt Minsk gewählt. Alexander Lukaschenko hatte das Amt seit 1997 innegehabt. Seit der weithin als gefälscht geltenden Präsidentenwahl vor mehr als einem halben Jahr und den Massenprotesten mit massiver Polizeigewalt übten immer wieder Sportler Kritik an dem Staatschef.

NOC Belarus Executive Committee:

Viktor Lukashenko

Dmitry Dovgalenok

Andrei Barbashinsky

Alexander Bogdanovich

Alexander But-Gusaim

Elena Zubrilova

Irina Malevanaya

Denis Muzhukhin

Liubov Cherkashina

Natalia Tsilinskaya

Dmitry Baskov who's linked to the murder of citizen — Belarusian Sport Solidarity Foundation (@BSSFofficial) February 26, 2021

Lausannes Genazzi vorsorglich für ein Spiel gesperrt

Die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey hat Joël Genazzi vom Lausanne HC vorsorglich für ein Meisterschaftsspiel gesperrt. Der Nationalverteidiger wird am Samstag auswärts gegen die Rapperswil-Jona Lakers zuschauen müssen.

Genazzi wurde wegen eines Checks gegen den Kopf von Julian Schmutz von den SCL Tigers in der Partie vom Donnerstag (0:1) belangt. Gleichzeitig wurde gegen Genazzi ein ordentliches Verfahren eröffnet. (abu/sda)

Theo Zwanziger stellt Strafanzeige

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger geht gerichtlich gegen die Vorsitzenden der unabhängigen Ethikkommission des Fussball-Weltverbandes FIFA vor. In einer Mail an die beiden Kammern vom 1. Februar hat der 75-Jährige nach eigenen Angaben angekündigt, dass er bei einer Schweizer Strafverfolgungsbehörde gegen den Griechen Vassilios Skouris und die Kolumbianerin Maria Claudia Rojas Strafanzeige und zugleich Strafantrag wegen Verleumdung oder übler Nachrede gestellt hat.

«Die Vorsitzenden der Ethikkommission haben ohne sachlichen Grund und damit rein willkürlich mit der Behauptung, ich sei an einem Bestechungsmodell beteiligt gewesen, öffentlich meine ethische Integrität schwer beschädigt», begründete Zwanziger sein Vorgehen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Tiger Woods in anderes Spital verlegt

Tiger Woods ist zwei Tage nach seinem schweren Autounfall in ein anderes Spital verlegt worden. Der vorerst ins Harbor-UCLA Medical Center eingewiesene Woods wird im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles weiter behandelt. Angaben zum Zustand des Gewinners von 15 Major-Turnieren machten die Ärzte keine.

Woods war am Dienstag mit dem Auto von der Strasse abgekommen, hatte sich mit dem Fahrzeug mehrfach überschlagen und schwer verletzt. Offiziell bekannt sind bisher mehrere offene Brüche am rechten Bein. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Jil Teichmann im Halbfinal ausgeschieden

Jil Teichmann scheidet im Halbfinal des WTA-Turniers in Adelaide aus. Die Seeländerin verliert gegen die Polin Iga Swiatek 3:6, 2:6. Swiatek, als Nummer 18 im Ranking 43 Plätze vor der Schweizerin klassiert, genügte im ersten Durchgang ein Servicedurchbruch zum Satzgewinn.

Im zweiten Umgang hielt Teichmann mit der letztjährigen French-Open-Siegerin nur kurz mit. Die letzten fünf Games gewann alle die Polin. Den zweiten Halbfinal bestreiten Belinda Bencic und die 16-jährige Amerikanerin Cori Gauff. (abu/sda)

One foot in the 2021 #AdelaideTennis final 💪



🇵🇱 @iga_swiatek claims the first set against Jil Teichmann, 6-3 in 33 minutes. pic.twitter.com/Xbs0f6n5Bk — Adelaide International (@AdelaideTennis) February 26, 2021

Angeklagter Turntrainer nimmt sich das Leben

John Goddert ist tot. Der Trainer der amerikanischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in London 2012 war wegen sexueller Nötigung und Menschenhandel in dem von ihm gegründeten Klub in Michigan angeklagt worden. Er beging ein paar Stunden später Selbstmord.

Dem 63-jährigen Ex-Trainer wurde vorgeworfen, seine Opfer über mehrere Jahre hinweg körperlich, verbal und sexuell missbraucht zu haben. Dies in seinem Verein, in dem auch der wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs zu lebenslanger Haft verurteilte Ex-US-Teamarzt Larry Nassar arbeitete. (ram/sda/afp)

Michigan's state attorney charges: Former U.S. Olympic Gymnastics 2012 coach John Goddert charged with human trafficking - some of the girls have suffered from attempted suicide, self-harm, eating disorders https://t.co/GXsE4V2iGb — T.F. (@Lakotasky) February 25, 2021

Zug-Goalie Hollenstein länger out

Luca Hollenstein, der Goalie Nummer 2 des EV Zug hinter Leonardo Genoni, fällt aufgrund einer Unterkörperverletzung etwa sechs Wochen aus. Der 20-Jährige überzeugte in seinen zwölf Einsätzen in der National League in dieser Saison mit einer Abwehrquote von 93,8 Prozent. (ram/sda)

Bild: keystone

Ex-Natispieler Ziegler fix zu Lugano

Der Wechsel des früheren Schweizer Internationalen Reto Ziegler zum FC Lugano ist endgültig vollzogen. Der 35-jährige Defensivspieler wird am Freitag im Tessin den Medien vorgestellt. Der Romand, dessen Schweizer Stationen GC, Sion und Luzern waren, hatte zuletzt beim FC Dallas in der Major League Soccer gespielt. (ram/sda)

Hitz verlängert beim BVB

Der Schweizer Goalie Marwin Hitz hat bei Borussia Dortmund einen neuen Vertrag unterschrieben. Hitz, dessen bisheriger Kontrakt im Sommer endet, verlängerte um zwei Jahre bis im Sommer 2023.

«Meine Familie und ich fühlen uns in Dortmund sehr wohl. Sportlich haben wir auch in dieser Saison noch grosse Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen», sagte Hitz, der die etatmässige Nummer 2 hinter Landsmann Roman Bürki ist. (ram)

Pogacar vor Gesamtsieg der UAE-Tour

Tadej Pogacar steht vor dem Gesamtsieg bei der stark besetzten UAE-Tour. Der slowenische Tour-de-France-Champion verteidigte mit einem 2. Platz auf dem fünften Teilstück erfolgreich seine Führung in der Gesamtwertung. Pogacar liegt vor den letzten beiden Flachetappen 45 Sekunden vor dem Briten Adam Yates.

Den Tagessieg bei der Bergankunft in Jebel Jais holte sich der Däne Jonas Vingegaard. Bester Schweizer war Gino Mäder auf Platz 18, fünf Positionen vor Matteo Badilatti. Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome musste sich aus dem Kreis der Topfahrer verabschieden. Die siebentägige Rundfahrt, die zur World Tour gehört, endet am Samstag in Abu Dhabi. (pre/sda)

Bild: keystone

Gut-Behrami im Training erneut stark

Lara Gut-Behrami liegt im Gesamtweltcup vor den drei Speedrennen in Val di Fassa vom Wochenende nur 42 Punkte hinter Leaderin Petra Vlhova. Doch das könnte sich bald ändern: Ohne ans Limit zu gehen fuhr die Tessinerin im zweiten Abfahrtstraining auf Rang 6. Sie büsste 74 Hundertstel auf die Bestzeit der Amerikanerin Breezy Johnson ein.

Zweitbeste Schweizerin war Joana Hählen im 9. Rang. Die Bernerin, die an der WM nur als Ersatzfahrerin nominiert war, fuhr acht Hundertstel schneller als Weltmeisterin Corinne Suter (10.). Priska Nufer und Michelle Gisin reihten sich auf den Plätzen 15 und 17 ein, dahinter folgten Katja Grossmann (20.), Delia Durrer (22.) und Noémie Kolly (23.). (pre/sda)

Bild: keystone

Hediger scheitert erst im WM-Halbfinal

Jovian Hediger stösst zum Auftakt der nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf im Sprint in klassischer Technik in den Halbfinal vor. Der Romand schaffte im Viertelfinal nach einem beherzten Lauf im Rücken von Alexander Bolschunow über die Zeit gerade noch den Vorstoss in die Vorschlussrunde. In den Halbfinals war der Tank aber leer. Die Norweger und Russen drückten derart aufs Tempo, dass der Schweizer bereits vor der Zielgeraden aus der Entscheidung gefallen war.

Laurien van der Graaff hingegen wurde für eine starke Vorstellung im Viertelfinal schlecht belohnt. In ihrer Serie mit den Medaillen-Anwärterinnen Linn Svahn und Anamarija Lampic war sie im Prinzip chancenlos, zumal die Bündnerin lieber auf Skating-Latten unterwegs ist. Dank eines couragierten Auftritts und perfekten Materials hielt Laurien Van der Graaff aber bis zum Endspurt mit und wurde erst kurz vor Schluss auf Platz 3 verbannt. In der Endabrechnung fehlten bloss 14 Hundertstel, um als Lucky Loser doch noch in den Halbfinal vorzustossen.

Im tiefen Sulzschnee feierte die Norweger angeführt vom erfolgreichen Titelverteidiger Johannes Hösflot Klaebo einen Dreifachsieg. Im Rennen der Frauen holte Schweden Gold, aber nicht wie erwartet durch Linn Svahn, die in den Halbfinals ausgeschieden war. Joanna Sundling lief bei frühlingshaften Temperaturen überlegen zum Triumph. Auch die Norwegerin Maiken Caspersen Falla als Titelverteidigerin oder Anamarija Lampic waren nicht unbedingt auf dem Podest erwartet worden. (pre/sda)

Bild: keystone

Dickenmann tritt im Sommer zurück

Lara Dickenmann, die erfolgreichste Schweizer Fussballerin, beendet im kommenden Sommer nicht ganz unerwartet ihre Karriere. Dies bestätigte die 35-jährige Luzernerin gegenüber SRF. Der Rücktritt hat sich zuletzt abgezeichnet. Dickenmann plagte sich in den letzten Jahren mit schwierigen Verletzungen und Krankheiten herum (Kreuzbandriss und Blinddarmoperation) und gehörte beim VfL Wolfsburg in dieser Saison nicht mehr zum Stammpersonal. Der Vertrag wurde nicht verlängert.

«Das Feuer für den Fussball habe ich noch in mir. Trotzdem fühlt es sich richtig an, meine Karriere jetzt zu beenden», wird Dickenmann vom SRF zitiert. Aus dem Nationalteam war die Offensivspielerin bereits vor zwei Jahren zurückgetreten. Insgesamt hat Dickenmann für die Schweiz 135 Länderspiele absolviert und dabei 53 Tore erzielt. Auch nahm sie mit der Schweiz 2015 an der WM und 2017 an der EM teil. (pre/sda)

