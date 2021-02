Sport

Sport-News: Inter Mailand siegt dank Lukaku gegen Genoa



Inter siegt dank Lukaku weiter +++ Start zum America's Cup verschoben

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Inter Mailand siegt dank Lukaku

Inter Mailand ist das Team der Stunde in der Serie A. Der Leader feiert in der 24. Runde mit dem 3:0 gegen Genoa den fünften Sieg in Folge.

Bereits nach 32 Sekunden brachte Romelu Lukaku Inter auf Kurs. Der Belgier verwertete die Vorlage von Lautaro Martinez mit einem strammen Schuss zum 1:0, seinem 18. Saisontor. Das 2:0 durch Matteo Darmian (69.) und das 3:0 durch Alexis Sanchez (80.) bereitete Lukaku vor.

Inter Mailand - Genoa 3:0 (1:0)

Tore: 1. Lukaku 1:0. 69. Darmian 2:0. 80. Sanchez 3:0.

Bemerkung: Genoa ab mit 46. Behrami. (abu/sda)

Start zum 36. America's Cup verschoben

Die 36. Austragung des America's Cup kann nicht wie geplant am 6. März beginnen. Der Grund dafür sind die Restriktionen, welche die neuseeländische Regierung nach dem Auftreten eines Corona-Falls im Süden Aucklands erlassen hat. Die Stadt musste am Sonntag für sieben Tage in einen verschärften Lockdown.

Die ersten Wettfahrten werden laut dem Veranstalter frühestens am 10. März ausgetragen. Im Wettstreit um die älteste Segeltrophäe der Welt stehen sich Titelverteidiger Team New Zealand und der italienische Herausforderer Luna Rossa gegenüber. Wegen der Corona-Pandemie erlebt der America's Cup erstmals in seiner 170-jährigen Geschichte eine Verschiebung der Rennen. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

New Jersey verliert trotz starkem Hischier

Die New Jersey Devils unterliegen den Washington Capitals mit 2:5. Immerhin: Bei beiden Toren des Heimteams hat Captain Nico Hischier seinen Stock im Spiel. Das 1:3-Anschlusstor erzielt er im Powerplay selbst, beim 2:3 durch Zacha kann sich Hischier (18:02 Minuten Eiszeit) einen Assist gutschreiben lassen. (rst)

Lausannes Schritt aus der Krise

Im einzigen Eishockeyspiel in der National League vom Samstag setzt sich Lausanne bei den Rapperswil-Jona Lakers mit 5:4 nach Penaltyschiessen durch.

Damit ist klar: Die Lakers bangen um die Pre-Playoffs. Die Rapperswiler belegten nach dem ersten Monat der Saison den 4. Tabellenplatz und fielen bis am 30. Dezember nie aus den Top 8 des Rankings. Mittlerweile sind sie in der Wertung nach gewonnenen Punkten pro Spiel aber schon hinter den SC Bern auf Platz 11 zurück gefallen.

Beide Teams lieferten zuletzt unbefriedigende Ergebnisse ab. Die Waadtländer hatten fünf der letzten sechs Spiele verloren und letzte Woche sogar das Heimspiel gegen die SCL Tigers nicht gewinnen können (0:1). Am Obersee gelang Lausanne aber womöglich der Schritt aus der Krise: Sie siegten nach einem 0:2-Rückstand, erzielten zu Beginn des zweiten Abschnitts drei Tore in 126 Sekunden (vom 0:2 zum 3:2) und setzten sich am Ende im Penaltyschiessen durch. Libor Hudacek gelang im ersten Spiel für den LHC gleich das erste Tor. Denis Malgin reüssierte als einziger im Penaltyschiessen.

Die Lakers hingegen verloren bereits wieder zum fünften Mal hintereinander. Und sie bestreiten nun als erstes Team in dieser Saison zehn Tage lang kein Spiel, obwohl sie nicht in Quarantäne müssen. Erst am 9. März steht Rapperswil-Jona das nächste Mal im Einsatz.

Rapperswil-Jona Lakers - Lausanne 4:5 (2:0, 1:4, 1:0, 0:0) n.P.

1 Zuschauer. - SR Tscherrig/Stolc, Progin/Duarte.

Tore: 4. Moses (Cervenka, Clark) 1:0. 13. Clark (Cervenka, Profico/Powerplaytor) 2:0. 23. (22:06) Frick (Krakauskas) 2:1. 24. (23:14) Hudacek 2:2. 25. (24:12) Malgin 2:3. 32. Rowe (Jelovac) 3:3. 37. Hudon (Barberio, Malgin/Powerplaytor) 3:4. 54. Loosli (Vukovic) 4:4. - Penaltyschiessen: Bertschy -, Moses -; Hudon -, Randegger -; Hudacek -, Profico -; Malgin 0:1, Loosli -; Bozon -, Clark -.

Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Cervenka) plus Spieldauer (Cervenka) gegen Rapperswil-Jona Lakers, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne. - PostFinance-Topskorer: Cervenka; Malgin.

Rapperswil-Jona Lakers: Bader; Egli, Profico; Vukovic, Jelovac; Sataric, Maier; Randegger; Clark, Cervenka, Moses; Lehmann, Rowe, Eggenberger; Forrer, Dünner, Wick; Lhotak, Wetter, Loosli.

Lausanne: Stephan; Krueger, Barberio; Heldner, Frick; Marti, Grossmann; Volejnicek; Bertschy, Malgin, Kenins; Gibbons, Hudacek, Bozon; Hudon, Froidevaux, Douay; Krakauskas, Mémeteau, Schneeberger.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Dufner, Nyffeler, Payr und Schweri (alle verletzt). (rst/sda)

GC wahrt den Vorsprung auf Schaffhausen

Im Schlagerspiel der Challenge League vom Samstag remisierten die Grasshoppers und der FC Schaffhausen 1:1. Die Zürcher behalten als Leader den Vorsprung von sechs Punkten auf die Schaffhauser.

Als der uruguayische Goalgetter Rodrigo Pollero Schaffhausen Mitte der zweiten Halbzeit mit seinem elften Saisontor in Führung gebracht hatte, betrug der Abstand in der Tabelle virtuell nur noch drei Punkte. Aber wie so oft in dieser Saison punkteten die Zürcher nach einem Rückstand. Und wie so oft traf ein eingewechselter Spieler. Diesmal war es der Brasilianer Leo Bonatini. Er erzielte nach 79 Minuten das 1:1, nur vier Minuten nachdem er auf den Platz gekommen war.

Bild: keystone

Grasshoppers - Schaffhausen 1:1 (0:0). - SR Horisberger.

Tore: 65. Pollero 0:1. 79. Bonatini 1:1. (rst/sda)

Bencic verpasst fünften Turniersieg

Belinda Bencic hat ihren fünften WTA-Turniersieg verpasst. Die 23-jährige Ostschweizerin unterlag im Final von Adelaide der polnischen Roland-Garros-Siegerin Iga Swiatek in 68 Minuten mit 2:6, 2:6.

Einen Tag nach dem hart erkämpften Finaleinzug gegen die Amerikanerin Cori Gauff fehlte Bencic in ihrem elften Final auf der WTA-Tour auch etwas die Energie, um der stark aufspielenden Swiatek Paroli zu bieten. Nur in den ersten vier Games konnte die bald 24- Jährige Schweizerin mit den Polin mithalten. Danach diktierte der French-Open-Champion das Geschehen deutlich. «Physisch fühlte ich mich tiptop», versicherte Bencic im Gespräch mit der Nachrichtenagentur «Keystone-SDA». «Ich war mental etwas müde.»

Nach sechs Wochen Aufenthalt in Australien mit 14 Tagen strikter Quarantäne zum Auftakt, einer Startniederlage im Vorbereitungsturnier und zwei Siegen beim Australian Open sowie dem Final in Adelaide, reist Bencic am Sonntag weiter nach Doha, wo sie für die Startrunde mit Madison Keys (WTA 19) ein schwieriges Los erwischt hat. Danach spielt sie in Dubai, wo sie 2019 brillant triumphiert hatte, und in Miami. (rst/sda)

Bild: keystone

Zyla triumphiert auf der Normalschanze

Der Pole Piotr Zyla ist neuer Weltmeister auf der Normalschanze. Er gewann in Oberstdorf vor dem Deutschen Karl Geiger und Anze Lanisek aus Slowenien. Der 34-jährige Zyla, vor vier Jahren Weltmeister mit dem Team geworden, sprang im Finaldurchgang die Tagesbestweite von 105 Metern.

Vom Schweizer Quartett schafften es zwei in den Finaldurchgang der besten 30. Der Toggenburger Simon Ammann überzeugte bei seinem ersten Sprung, verpasste eine bessere Klassierung aber durch eine mässige Landung. Der vierfache Olympiasieger wurde 20., Gregor Deschwanden klassierte sich auf Rang 24. (ram)

Bild: keystone

Ballerini gewinnt Omloop Het Nieuwsblad

Der erste Frühlingsklassiker endete mit einem Massensprint. Der Italiener Davide Ballerini gewann nach 201 Kilometern zwischen Gent und Ninove Omloop Het Nieuwsblad hoch überlegen vor dem Briten Jake Stewart und Sep Vanmarcke aus Belgien.

Schweizer Meister Stefan Küng hatte vor dem letzten Kilometer das Tempo für seinen erst 21-jährigen Teamkollegen Stewart gemacht und war danach mitgerollt. Küng klassierte sich als 38., bester Schweizer war auf Rang 14 Silvan Dillier. (ram)

Ballerini heeft de beste sprint en wint de Omloop Het Nieuwsblad 2021! pic.twitter.com/dkTG9stiL1 — De Wielerwereld Vandaag (@dwvbe) February 27, 2021

Gold für Johaugs Cousine bei norwegischem Sweep

Das erste Frauen-Podium in der Nordischen Kombination in der fast 100-jährigen WM-Geschichte war in Oberstdorf mit Gyda Westvold Hansen vor den Schwestern Mari Leinan Lund und Marte Leinan Lund fest in norwegischer Hand. Die 18-Jährige Weltmeisterin, eine Cousine der wenige Stunden zuvor ebenfalls siegreichen Therese Johaug, hatte vor zwei Wochen in Lahti auch schon den Juniorinnen-WM-Titel geholt. Am ersten Frauen-WM-Wettkampf nahmen 31 Athletinnen aus zehn Nationen teil – die Schweiz fehlte. (ram/sda)

Bild: keystone

Bolschunow siegt vor fünf Norwegern

Der Russe Alexander Bolschunow ist neuer Weltmeister im Skiathlon über 30 Kilometer mit Ski-Wechsel. Er setzte sich in Oberstdorf vor fünf Norwegern durch. Silber und Bronze holten sich in einem von hohem Tempo geprägten Rennen Simen Hegstad Krüger und Hans Christer Holund.

Dario Cologna lief als bester Schweizer auf Rang 10. Jason Rüesch und Jonas Baumann klassierten sich auf den Plätzen 15 und 20, Candide Pralong wurde bei seiner WM-Premiere 30. (ram)

Video: SRF

Pogacar gewinnt die UAE Tour

Tadej Pogacar hat mit der UAE Tour das erste Rennen der World-Tour-Saison 2021 gewonnen. Der slowenische Tour-de-France-Champion setzte sich in der siebentägigen Rundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 35 Sekunden Vorsprung vor dem Vorjahressieger Adam Yates aus Grossbritannien durch. Gesamt-Dritter wurde der Portugiese Joao Almeida.

Caleb Ewan sicherte sich den Tagessieg in der über 147 km nach Abu Dhabi führenden Schlussetappe. Der Australier triumphierte im Massensprint vor dem zuvor zweimal siegreichen Iren Sam Bennett. (ram/sda)

Caleb Ewan crosses the line for the final stage victory! 💪 pic.twitter.com/bl14fn1Zgt — UAE Tour Official (@uae_tour) February 27, 2021

Johaug zum 11. Mal Weltmeisterin

Trotz eines Sturzes gewann Therese Johaug bei der WM in Oberstdorf den Skiathlon überlegen. Die 32-jährige Norwegerin liess auf dem Weg zum elften WM-Titel den Herausforderinnen aus Schweden keine Chance. Silber und Bronze gingen an Frida Karlsson und Ebba Andersson. Schweizerinnen waren nicht am Start.

Johaug musste einzig auf dem Abschnitt in der klassischen Technik eine heikle Situation überstehen. Karlsson trat ihr in einer Kurve auf den Ski, beide kamen zu Fall. Bei dem durch die Schwedin verursachten Sturz resultierte für die Favoritin kein Nachteil: Johaug schloss rasch wieder zur Spitze auf, Karlsson büsste hingegen wegen eines Stockbruchs wichtige Sekunden ein. (ram/sda)

Video: SRF

Schalke dementiert Berichte über Meuterei

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen mehrere Spieler von Schalke in dieser Woche die Ablösung von Trainer Christian Gross beim Sportvorstand Jochen Schneider gefordert haben. Dies berichtete unter anderen der TV-Sender Sky. Den Berichten zufolge habe Gross mehrfach die Namen der eigenen und gegnerischen Spieler verwechselt. Auch die Trainings und die taktische Ausrichtung des 66-jährigen Zürchers wurden kritisiert.

Seit seiner Ernennung im letzten Dezember gewann Gross in neun Partien nur fünf Punkte. Der Klub hat die Berichte zurückgewiesen. «Wir dementieren die Berichterstattung. Es gab keinen Spieler, der mit einem solchen Anliegen bei Jochen Schneider vorgesprochen hat», sagte ein Sprecher von Schalke gegenüber der dpa. Die Königsblauen taumeln als abgeschlagenes Bundesliga-Schlusslicht dem Abstieg entgegen. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone

Bencic unterliegt im Final Swiatek

Belinda Bencic hat ihren fünften WTA-Turniersieg verpasst. Die 23-jährige Ostschweizerin verliert im Final von Adelaide gegen die polnische Roland-Garros-Siegerin Iga Swiatek mit in 68 Minuten 2:6, 2:6. «Tennis kann brutal sein. Du kannst eine super Woche haben und doch am Ende verlieren», sagte Bencic nach ihrem ersten Final auf der WTA-Tour seit Oktober 2019, als sie in Moskau den Titel holte.

Bencic bestritt den elften Final auf der WTA-Tour. Einen Tag nach dem hart erkämpften Finaleinzug gegen die Amerikanerin Cori Gauff hielt die Schweizerin nur ganz zu Beginn des Matches mit der 19-jährigen Swiatek mit. Nach dem 2:2 spielte diese gross auf und nahm Bencic viermal den Service ab. Bencic kam nie in die Nähe eines Breakballs und zeigte bei eigenem Aufschlag zu viele Schwächen. Ihr unterliefen acht Doppelfehler. (ram/sda)

Video: SRF

Smith gewinnt in Georgien

Skicrosserin Fanny Smith feierte im georgischen Bakuriani ihren 28. Weltcupsieg. Es war ein dramatisch errungener Erfolg: Smith verpatzte im Final den Start und lag lange auf dem letzten Platz, ehe sie im untersten Streckenteil noch aufdrehen konnte. Sie siegte hauchdünn vor Weltmeisterin Sandra Näslund aus Schweden und gewann damit auch den Gesamtweltcup, zum dritten Mal in ihrer Karriere. Nach dem fünften Saisonsieg ist Smith bereits zwei Rennen vor Schluss von keiner Konkurrentin mehr einzuholen.

Auch den kleinen Final entschied eine Schweizerin für sich: Sixtine Cousin wurde Fünfte. Bei den Männern schaffte es kein Schweizer in den Final. Marc Bischofberger und Joos Berry klassierten sich auf den Rängen 7 und 8. (ram)

Video: SRF

Sampaoli neuer Trainer von Marseille

Olympique Marseille hat gut drei Wochen nach der Trennung von André Villas-Boas den früheren argentinischen Nationalcoach Jorge Sampaoli verpflichtet. Der 60-jährige Sampaoli unterschrieb beim neunfachen französischen Meister einen Vertrag bis 2023.

Sampaoli führte die chilenische Nationalmannschaft 2015 zum Sieg bei der Copa America und betreute Argentinien an der WM 2018 in Russland. Zuletzt war der Argentinier beim brasilianischen Klub Atlético Mineiro engagiert.

Neben dem neuen Trainer gab Marseilles amerikanischer Besitzer Frank McCourt auch bekannt, dass der bei den Fans unbeliebte Präsident Jacques-Henri Eyraud durch den bisherigen Sportchef Pablo Longoria ersetzt wird. (sda/bal)

Bild: AP/AP

