Medwedew erstmals Weltnummer 2 ++ Angelica Moser holt EM-Gold

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Medwedew wird erstmals Weltnummer 2

Bild: keystone

Der Russe Daniil Medwedew wird am 15. März erstmals die Nummer 2 der Weltrangliste, wie die ATP am Samstag mitteilte. Der Australian-Open-Finalist wird Rafael Nadal überholen und damit zum ersten Herausforderer von Novak Djokovic.Medwedew ist der erste Spieler ausserhalb der «Big 4» seit Lleyton Hewitt 2005, der einer der ersten zwei Plätze in der Weltrangliste belegt. In den letzten 16 Jahren belegten nur Djokovic, Nadal, Roger Federer und Andy Murray diese Positionen.Medwedew hätte Nadal bereits an diesem Montag mit dem Einzug in den Final in Rotterdam überholen können. Der Russe scheiterte aber in der Startrunde. (sda)

Angelica Moser gewinnt die Goldmedaille

Die Stabhochspringerin Angelica Moser fliegt an den Hallen-Europameisterschaften im polnischen Torun zu Gold. Die 23-jährige Zürcherin überquert erstmals in ihrer Karriere 4,75 m.

Die Zürcherin fing nach harzigem Start auch noch die Slowenin Tina Sutej ab. Nachdem die Schweizerin die Höhen von 4,60 und 4,65 m erst beim dritten Mal überquert hatte, gelangen ihr Top-Sprünge. Die 4,70 m – bereits eine persönliche Bestleistung – nahm sie im ersten Anlauf souverän. Und auch beim gültigen Versuch über 4,75 m hatte Angelica Moser Marge. Die Querstange touchierte sie nicht.

An der Marke von 4,70 m hatte Angelica Moser schon lange geschnuppert. Es war eine Frage der Zeit, bis die Nichte von Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl das Eintrittstor zur Weltklasse knacken würde. Im Vorfeld der Titelkämpfe hatte die Schweizerin denn auch angekündigt: «4,70 m habe ich drauf, wenn es passt. Diese Marke setzte ich mir für die EM zum Ziel». Nun nahm sie gleich zwei Stufen auf einmal.

Ihre Steigerung um 10 cm eröffnen Angelica Moser auch Perspektiven für den Sommer. Die Olympia-Limite für die Spiele in Tokio hat sie um 5 cm übertroffen. Dies gibt nebst Mumm auch Planungssicherheit. (sda)

Bild: keystone

Viktorija Golubic erreicht Final von Lyon

Viktorija Golubic (WTA 130) bestreitet am Sonntag ihren dritten Final auf der WTA Tour. Die 28-jährige Zürcherin setzte sich im Halbfinal vom Turnier in Lyon gegen die als Nummer 2 gesetzte Französin Fiona Ferro (WTA 46) mit 4:6, 6:0, 7:6 (7:4) durch und fordert nun die junge Dänin Clara Tauson (WTA 139).

Die ersten zwei Finals bestritt Golubic 2016 in Gstaad (Sieg) und Linz (Niederlage). (sda)

Bild: keystone

Thun gelingt Befreiungsschlag dank Joker Kyeremateng

Absteiger Thun findet in der 24. Runde der Challenge League aus der Abwärtsspirale heraus. Gegen Kriens gewinnen die Berner Oberländer 1:0 und rücken wieder nahe an den 2. Platz heran.

Nach vier Niederlagen in der Meisterschaft in Folge avancierte Gabriel Kyeremateng gegen Kriens zum Heilsbringer für Thun. Der 21-jährige Deutsche erzielte eine Minute nach seiner Einwechslung den einzigen Treffer der Partie.

Die Thuner Trendwende kommt zum richtigen Zeitpunkt. Am Freitag hatte mit GC (0:1 gegen Winterthur) und Schaffhausen (1:3 gegen Stade Lausanne-Ouchy) das Führungsduo der Challenge League verloren. Dank den drei Punkten rückte das Team Carlos Bernegger bis auf einen Punkt an den von Schaffhausen belegten Barrage-Platz heran. (sda)

Bild: keystone

Schweizer Team fliegt in den 7. Rang

Die Schweizer Adler erreichten beim Team-Springen an der WM in Oberstdorf mit dem 7. Rang zugleich das Maximum und das Minimum.

Die Top-6-Nationen liegen für Ammann und Co. ausser Reichweite, die restlichen Equipen müssen sie im Griff haben. Der 7. Rang wurde aber mit soliden Leistungen erreicht. Einzig Andreas Schuler fiel mit 109 und 108 m ab. Dominik Peter (129 m/123,5 m), Simon Ammann (127,5/129) und Gregor Deschwanden (129/122,5) zeigten kaum Schwächen.

Spannend verlief der Kampf um die Medaillen. Norwegen war bereits nach den ersten zwei Sprüngen aus der Entscheidung gefallen. Deutschland, Österreich, Polen, Japan und Slowenien lagen nach Halbzeit aber innerhalb von 18 Punkten. Vor dem letzten Durchgang kam es sogar zum Zusammenschluss. Polen, Deutschland und Österreich waren nur durch 4 Meter getrennt und Japan lag in Lauerposition.

Aus dem Trio Kubacki, Geiger und Kraft hatte der Deutsche die besten Nerven. Karl Geiger aus Oberstdorf führte sein Team zum Sieg. Er holte bei seinem vierten WM-Einsatz im Allgäu die vierte Medaille. Der Weltmeister Kraft sicherte Österreich Silber, die Polen wurden Dritte. (sda)

Bild: keystone

Van der Poel gewinnt Strade Bianche

Das erste grosse Eintages-Rennen der Radprofis wird zur Beute von Mathieu van der Poel. Der Niederländer distanzierte mit einem Antritt wenige hundert Meter vor der Ziellinie des Schotterstein-Spektakels Strade Bianche in Siena seine beiden letzten Verfolger.

Weltmeister Julian Alaphilippe belegte Rang 2, der Tour-de-France-Sieger des Jahres 2019, Egan Bernal, wurde Dritter. Schweizer schafften es nicht in die Top Ten. Als bester klassierte sich Schweizer Meister Stefan Küng auf Rang 34. (ram)

Woods bei Unfall kurz bewusstlos

Tiger Woods war nach seinem schweren Verkehrsunfall vor eineinhalb Wochen vorübergehend bewusstlos. Das geht aus neuen Polizeidokumenten hervor. Demnach sei ein Anwohner als Erster am Unfallort gewesen und habe den 45-Jährigen in dessen zerstörtem Auto vorerst ohne Regung und mit blutverschmiertem Gesicht angetroffen.

Die Behörden hatten zuvor keine Angaben gemacht, ob Woods das Bewusstsein verloren hatte. Als sie eintrafen, sei der Amerikaner bereits «ruhig und klar» gewesen, hiess es von Seiten der Rettungskräfte. Laut den neuen Dokumenten habe Woods angegeben, sich nicht an die Fahrt vor dem Unfall und den Hergang erinnern zu können. Der 15-fache Major-Sieger zog sich bei dem Crash mehrere offene Beinbrüche zu und wird seither im Spital behandelt. (ram/sda/apa)

Bild: keystone

Johaug von einem anderen Stern

Topfavoritin Therese Johaug ist Weltmeisterin über 30 Kilometer geworden. In Oberstdorf lief die Norwegerin in der klassischen Technik in einer eigenen Liga. Johaug siegte mit zweieinhalb Minuten Vorsprung und mehr. Überschattet wird die Karriere der nun 14-fachen Weltmeisterin von einer eineinhalbjährigen Dopingsperre.

Dahinter sorgte Heidi Weng für einen norwegischen Doppelsieg. Sie rang im Sprint die beiden Schwedinnen Frida Karlsson (Bronze) und Ebba Andersson nieder. Rang 5 ging an die Österreicherin Teresa Stadlober, die bis kurz vor Schluss mit den anderen drei ein Verfolgerinnenquartett bildete. Die einzige Schweizer Starterin, Nadine Fähndrich, büsste als enttäuschende 38. beinahe zwölf Minuten auf Johaug ein. (ram)

Bild: keystone

Eidgenössisches 2025 in Mollis

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 findet in Mollis und damit erstmals im Kanton Glarus statt. Dies Entschied der Eidgenössische Schwingverband an seiner virtuellen Delegiertenversammlung. Die Kandidatur aus dem Glarnerland setzte sich eher überraschend gegen diejenige der Stadt St.Gallen durch, wo letztmals 1980 das Eidgenössische stattgefunden hatte. Das nächste ESAF ist 2022 in Pratteln. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Schalke auch ohne Gross nicht verbessert

Die Entlassung von Trainer Christian Gross bei Schalke 04 hat den gewünschten Effekt verfehlt. Im Krisengipfel mit Mainz kommt das Schlusslicht nicht über ein 0:0 hinaus. Gross' Nachfolger Dimitros Grammozis musste letztlich froh sein, dass Schalke nach zuletzt zwei klaren Niederlagen überhaupt zu einem Punkt kam. Mit Beginn der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste aus Mainz das Spielgeschehen vollends, kamen jedoch nicht zum Torerfolg.

Die Gelsenkirchener blieben den Beweis ein weiteres Mal schuldig, dass die ihnen fehlende Bundesliga-Tauglichkeit in Zusammenhang mit den jeweiligen Trainern stand. Auch unter Grammozis, dem fünften Trainer in dieser Saison, spielte das ersatzgeschwächte Schalke nicht wie ein Team, das noch an den Klassenerhalt glaubt. Einzig positiver Aspekt aus Schalker Sicht war das Spiel ohne Gegentor. Immerhin hat der Revierklub in dieser Saison bereits 61 Gegentore kassiert, mit Abstand die meisten aller Bundesliga-Teams. (zap/sda)

Bild: keystone

GC kann Ausrutscher von Schaffhausen nicht nutzen

Das vierte sieglose Ligaspiel in Folge tut den Grasshoppers nur bedingt weh. Trotz des 0:1 im Kantonsderby gegen Winterthur bleibt GC in der Challenge League mit vier Punkten Reserve Leader. Weil Schaffhausen die zweite Niederlage des Jahres kassiert.

Im Verfolgerduell mit Stade Lausanne-Ouchy geriet Schaffhausen beim 1:3 nach acht Minuten auf die Verliererstrasse. Eine missglückte Abwehraktion von Serge Müller eröffnete Zeki Amdouni das frühe 1:0 für die Gäste aus dem Waadtland. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Francisco Rodriguez (54.) hielt bis zehn Minuten vor Schluss. Schaffhausens Goalie David Da Costa verschuldete im Duell mit Amdouni einen Foulpenalty, den Yanis Lahiouel zum vorentscheidenden 2:1 verwandelte.

GC konnte die Steilvorlage aus Schaffhausen nicht nutzen. Während Winterthur einer guten Stunde stellten die Gäste aus Winterthur das bessere Team, brachten allerdings kein Tor zustande. Just in der Phase als die Grasshoppers mit zwei Pfostentreffer den Zugang in die Partie endlich gefunden hatten, schlug die Mannschaft von Ralf Loose zu. Pascal Schüpbach (89.) traf auf Pass von Roberto Alves mit dem Absatz. (zap/sda)

Bild: keystone

