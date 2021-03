Sport

Sport-News: Primoz Roglic schnappt Gino Mäder den Sieg weg



Roglic schnappt Mäder den Sieg weg +++ Auch Wawrinka nicht in Dubai

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Auch Wawrinka nicht in Dubai

Am ATP-500-Turnier in Dubai startet kein Schweizer. Zwei Tage nach Roger Federer sagt auch Stan Wawrinka seine Teilnahme ab. Wawrinkas Absage überraschte: Vor der Absage wohnte er in Dubai noch der Auslosung bei. Der Waadtländer wurde als Nummer 7 gesetzt und erhielt für die Startrunde ein Freilos.

Wenige Stunden nach der Auslosung zog er sich wegen Übermüdung aus dem Turnier zurück. Auch in Miami, am ersten 1000er-Turnier der Saison, wird Wawrinka nicht antreten. Den nächsten Turnierstart plant er Anfang April in Marbella auf Sand. Zuletzt schied Stan Wawrinka in Rotterdam und Doha jeweils in der Startrunde aus. (pre/sda)

Bild: keystone

Roglic schnappt Mäder den Sieg weg

Gino Mäder verpasst in der 7. und vorletzten Etappe von Paris - Nizza seinen ersten Etappensieg auf der World Tour nur knapp. Lediglich um zwei Sekunden musste sich der 24-jährige Berner, der letzte Fahrer einer ursprünglich dreizehn köpfigen Fluchtgruppe, im Schlussanstieg nach La Colmiane Gesamtleader und dem nun dreifachen Etappensieger Primoz Roglic geschlagen geben. Fünf Kilometer vor dem Ziel hatte Mäder im Amerikaner Neilson Powless zuvor seinen letzten Begleiter abgeschüttelt.

Der Slowene Roglic baute durch den Etappensieg auf dem 119,2 km langen Teilstück seinen Vorsprung auf den Deutschen Maximilian Schachmann auf 52 Sekunden aus. Der Sieg beim Etappenrennen Paris - Nizza, das in diesem Jahr wegen Corona in Plain-du-Var gestartet und nach 92,5 km in Levens enden wird, ist dem 31-Jährigen kaum mehr zu nehmen. (pre/sda)

🏁 🇨🇭@maedergino était tout près mais c'est 🇸🇮@rogla qui remporte sa 3ème étape dans ce #ParisNice.

⏪ Revivez le dernier kilomètre.



🏁 🇨🇭@maedergino was so close but 🇸🇮@rogla claims a 3rd stage win in this #ParisNice.

⏪Relive the last kilometre.

Bolschunow und Stupak siegen in Silvaplana

Im zweitletzten Rennen des Langlauf-Weltcups ist der Russe Alexander Bolschunow über 15 km klassisch in Silvaplana eine Klasse für sich. Auf der als nicht sehr selektiv eingeschätzten Loipe, auf der die meisten einen Sprint erwartet hatten, distanzierte er die Konkurrenz um 18 und mehr Sekunden. Johannes Hösflot Klaebo gewann den Sprint des sechsköpfigen Verfolgerfeldes souverän.

Dario Cologna verlor als 14. genau 43 Sekunden. Der Bündner verfügte zwar über gute Beine, stürzte aber zu Beginn der zweiten von vier Runden nach einem Rencontre mit einem Russen und fiel weit zurück. Bis Kilometer 12 schaffte er zwar wieder den Anschluss an die Spitzengruppe, nach dem Angriff Bolschunows musste er aber abreissen lassen und fiel noch auf den 14. Platz zurück.

Bei den Frauen gewann die Russin Julia Stupak über 10 km in der klassischen Technik in Silvaplana sieben Sekunden vor der Norwegerin Heidi Weng. Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff, die Teamsprint-Silbergewinnerinnen an der WM, belegten die Ränge 19 und 48. Fähndrich wird am Sonntag mit einem Rückstand von 70 Sekunden ins Verfolgungsrennen gehen. (pre/sda)

Bild: keystone

Schweizer feiern Doppelsieg

Das Schweizer Team feiert beim Aerials-Weltcup im kasachischen Almaty einen historischen Doppelsieg. Pirmin Werner setzt sich vor Nicolas Gygax durch.

Für Werner war es zwei Tage nach dem Gewinn der WM-Silbermedaille im Team-Wettkampf der erste Sieg auf Weltcup-Stufe. Der 21-jährige Zürcher erzielte im Final der besten sechs Springer 121,72 Punkte und distanzierte den vier Jahre älteren Aargauer Gygax um 2,26 Punkte. Letzterer stand zum ersten Mal im Weltcup auf dem Podest.

Noé Roth, der Sieger der Qualifikation, musste sich mit Rang 7 begnügen. Die Gesamtwertung beendete der 20-jährige Sohn von Nationalcoach Michel Roth hinter dem Russen Maxim Burow und vor Werner auf dem 2. Platz - in der Saison zuvor hatte er triumphiert. Bei den Frauen klassierte sich Carol Bouvard im 10. Rang. Den Sieg sicherte sich die Kanadierin Marion Thénault. (sda/bal)

Bild: keystone

29. Weltcup-Sieg für Smith

Die Skicrosserin Fanny Smith feierte im russischen Sunny Valley den 29. Sieg im Weltcup, den sechsten im zehnten Rennen in dieser Saison. Die 28-jährige Waadtländerin setzte sich vor der schwedischen Weltmeisterin Sandra Näslund durch. Smiths Sieg in der Gesamtwertung stand schon seit dem 28. Februar fest.

Bei den Männern klassierte sich Joos Berry im 3. Rang. Es war für den 30-jährigen Bündner der zweite Podestplatz im Weltcup in diesem Winter, nachdem er schon im Dezember in Arosa Dritter geworden war. Sieger wurde in Abwesenheit der Kanadier Reece Howden. Der Schweizer Weltmeister Alex Fiva fehlte wie auch Landsmann Ryan Regez wegen eines positiven Corona-Tests. (sda/bal)

Bild: keystone

Meillard am Coronavirus erkrankt

Mélanie Meillard wurde anlässlich des Weltcups in Are positiv auf das Coronavirus getestet. Die 22-Jährige verspürt milde Erkältungssymptome und befindet sich seit Freitagabend in Isolation. Zuvor bestritt sie noch den ersten von zwei Slaloms in Are, wobei sie den zweiten Lauf als 40. verpasste. Alle anderen Mitglieder des Schweizer Teams am Weltcup in Schweden gaben einen negativen Test ab. (sda/bal)

Bild: keystone

Augsburg und Vargas lassen Gladbach weiter schmoren

Im Freitagspiel der Bundesliga kommt Ruben Vargas für die zweite Hälfte auf den Platz. Sechs Minuten später erzielt er Augsburgs 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Zuletzt siegt Augsburg 3:1.

Der Schweizer Internationale leitete Augsburgs Sieg mit einem Kopfball aus kurzer Distanz nach einem Corner ein. Nach 76 Minuten, acht Minuten nach dem Ausgleich der Gladbacher, erzielte Mittelfeldspieler Marco Richter das Siegestor. André Hahns 3:1 fiel kurz vor Schluss. Als es noch 0:0 stand, schoss Gladbachs Lars Stindl einen Foulpenalty am Tor vorbei.

Während Augsburg sich um weitere drei Punkte von der Abstiegszone entfernte, geht Mönchengladbachs Krebsgang weiter. Seit Marco Rose Mitte Februar bekanntgab, dass er ab nächster Saison für Borussia Dortmund tätig sein werde, haben die Gladbacher alle ihre Spiele verloren: eines im Cup, eines in der Champions League und nunmehr vier in der Meisterschaft.

Von der Schweizer Fraktion spielte in Augsburg nebst Yann Sommer auch Nico Elvedi von Anfang an. Breel Embolo wurde für die Schlussphase eingewechselt, und Denis Zakaria blieb auf der Ersatzbank.

Bild: keystone

Augsburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 (0:0).

Tore: 52. Vargas 1:0. 68. Neuhaus 1:1. 76. Richter 2:1. 89. Hahn 3:1.

Bemerkungen: Augsburg ab 46. mit Vargas. Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Elvedi, ohne Embolo, Zakaria (beide Ersatz) und Lang (nicht im Aufgebot). 38. Stindl (Borussia Mönchengladbach) schiesst Foulpenalty am Tor vorbei. (rst/sda)

Die Grasshoppers bauen den Vorsprung aus

In der 25. Runde der Challenge League siegte Leader GC in Kriens 2:1. Die Hoppers vergrösserten ihre Reserve von vier auf fünf Punkte.

Neuer erster Verfolger ist der FC Thun. Die Berner Oberländer siegten auf dem Sportplatz Bergholz in Wil gegen Winterthur 3:2. Nicolas Hasler und Saleh Chihadeh trafen in der ersten Halbzeit, und Chihadeh machte sich Mitte der zweiten Halbzeit mit einem schönen Kopfball zum Doppeltorschützen. Die Winterthurer verkürzten mit zwei Toren in den letzten neun Minuten auf 2:3.

Für die Grasshoppers trafen schon in der 7. Minute Shkelqim Demhasaj – es war das achte Saisontor des Ex-Luzerners – sowie Léo Bonatini auf Foulpenalty kurz nach der Pause. Der frühere Sittener Patrick Luan erzielte das Anschlusstor nach 75 Minuten. Die Zürcher revanchierten sich für die herbe 2:5-Niederlage, die sie in Kriens im Oktober erlitten hatten.

Der FC Schaffhausen, der noch vor kurzem nahe an den 1. Platz herangekommen war, liess sich durch die zweite Niederlage am Stück zurückbinden und trat den 2. Platz an Thun ab. Nach dem 1:3 gegen Stade Lausanne-Ouchy verlor der FCS ein weiteres Duell gegen eine Mannschaft aus der Romandie: 0:3 bei Neuchâtel Xamax.

Die Neuenburger fangen sich von ihrem schweren Tief des Herbsts allmählich auf. Sie haben zwei der letzten drei Spiele gewonnen und sich auf Kosten von Kriens auf den 8. Platz verbessert. Der Abstand zu Schlusslicht Chiasso beträgt zumindest vorübergehend fünf Punkte.

Bild: keystone

Kriens - Grasshoppers 1:2 (0:1). - SR Von Mandach.

Tor: 7. Demhasaj 0:1. 53. Bonatini (Foulpenalty) 0:2. 75. Luan 1:2. - Bemerkungen: 26. Pfostenschuss Marleku (Kriens).

Neuchâtel Xamax - Schaffhausen 3:0 (1:0). - SR Huwiler.

Tore: 36. Mutombo 1:0. 55. Mafouta (Foulpenalty) 2:0. 74. Mafouta 3:0.



Winterthur - Thun 2:3 (0:2). - Wil. - SR Turkes.

Tore: 4. Hasler 0:1. 29. Chihadeh 0:2. 62. Chihadeh 0:3. 84. Alves 1:3. 90. Ltaief 2:3. (rst/sda)

Di Maria verlängert um eine Saison

Angel Di Maria bleibt eine weitere Saison bei Paris Saint-Germain. Der 33-jährige Argentinier hat sich mit dem französischen Serienmeister vorzeitig auf eine Vertragsverlängerung bis Ende Juni 2022 geeinigt. Der neue Vertrag beinhaltet zudem die Option auf ein weiteres Jahr.

Der argentinische Internationale stiess 2015 von Manchester United zu PSG und gewann mit dem französischen Klub seither elf Titel. Auf den von den Geldgebern aus Katar angestrebten Triumph in der Champions League wartet PSG allerdings noch. Di Maria dagegen gewann die Champions League 2014 als Spieler von Real Madrid. (sda)

Teichmann verpasst in Dubai den Final

Mit den Top 30 vor Augen verliert Jil Teichmann am WTA-Turnier in Dubai in den Halbfinals den Faden. Nach starkem Beginn unterliegt die Schweizerin der Tschechin Barbora Krejcikova mit 5:7, 2:6.

Jil Teichmann, eine 23-jährige Wahl-Bielerin, hätte erstmals an einem WTA-1000-Turnier den Final erreichen können. Sie wäre nächsten Montag in der neuen Weltrangliste erstmals unter die besten 30 vorgestossen. Diese Errungenschaften müssen vorerst zurückgestellt werden.

Aber: Jil Teichmann befindet sich auf dem Vormarsch. Daran ändert die Halbfinal-Niederlage gegen Barbora Krejcikova nichts. Im Mai 2019 knackte Teichmann erstmals die Top 100 der Welt. Während des Tennis-Lockdowns belegte die Schweizerin Platz 63. Und jetzt tragen die Siege über Petra Kvitova, Ons Jabeur und Coco Gauff in Dubai Teichmann bis auf Platz 39 der Welt – ihr neues bestes Ranking. (rst/sda)

Bild: keystone

Verstappen mit Bestzeit, Mercedes mit Defekten

Der Auftakt der Formel-1-Testfahrten in der Wüste von Bahrain wird vom Winde verweht. Ein heftiger Sandsturm hält Max Verstappen nicht davon ab, die erste Bestzeit der Saison 2021 aufzustellen.

Verstappen war auf seiner schnellsten Runde auf der Strecke in Sakhir gut zwei Zehntel schneller als der Engländer Lando Norris im McLaren. Der Niederländer drehte im Red Bull von den 17 Fahrern ausserdem die meisten Runden (139). Aufgrund der sehr windigen und staubigen Bedingungen dürften an den nächsten beiden Testtagen allerdings noch weitaus bessere Zeiten möglich sein.

Für das Weltmeister-Team Mercedes verlief der Testauftakt derweil nicht nach Wunsch. Valtteri Bottas kämpfte am Vormittag mit Schaltproblemen, die einen langwierigen Getriebewechsel erforderten. Auch Lewis Hamilton konnte am Nachmittag erst mit einer Stunde Verspätung loslegen. Der siebenfache Weltmeister verlor als Zehnter mehr als zwei Sekunden auf die Spitze, konnte aber deutlich mehr Runden (42) abspulen als Bottas (6). Neben dem Mercedes-Duo wurden auch Sebastian Vettel im Aston Martin (13.) und Mick Schumacher im Haas (16.) von technischen Problemen ausgebremst.

Das Fahrer-Duo von Alfa Romeo durfte mit dem ersten Testtag zufrieden sein. Der Italiener Antonio Giovinazzi und der Finne Kimi Räikkönen absolvierten im C41 zusammengezählt 133 Runden und belegten am Ende die Plätze 6 und 12. Der Hinwiler Rennstall muss bei den einzigen Testfahrten im Hinblick auf den gleichenorts stattfindenden Saisonstart am 28. März allerdings auf seinen Teamchef Frédéric Vasseur verzichten. Der Franzose konnte nach einem positiven Corona-Befund nicht nach Bahrain reisen. (sda)

Bild: keystone

Quintilla verlässt den FCSG

Der FC St.Gallen verliert ein Jahr nach Silvan Hefti erneut seinen Captain. Jordi Quintilla habe den Klub darüber informiert, das Angebot zur Verlängerung seines im Sommer endenden Vertrags nicht anzunehmen, teilen die Ostschweizer mit.

Der beim FC Barcelona ausgebildete Mittelfeldspieler Quintilla verlässt den FCSG nach drei Saisons. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Wechsel zum FC Zürich. (ram)

Bild: keystone

Kein Rasen für Katar – Menschenrechte wichtiger als Millioneneinnahmen

Das niederländische Unternehmen Hendriks Graszoden wird keinen Rasen für die WM-Stadien in Katar liefern. Ein Grund dafür ist die Lage der Menschenrechte in dem Wüstenstaat. Die Firma liefert seit Jahren Rasen für grosse Turniere, zum Beispiel für die WM 2006 in Deutschland, die EM 2008 in der Schweiz und Österreich und die EM 2016 in Frankreich.

Nun bestätigte die Firma, dass sie auf den Millionenauftrag verzichtet. «Manchmal sind andere Sachen wichtiger als Geld», so Firmenmanagerin Gerdien Vloet in niederländischen Medien. Zuletzt gab es Berichte, wonach seit der Vergabe der WM an Katar mehr als 6500 Bauarbeiter gestorben sind. (ram/sda/dpa)

Alle Stadien der WM 2022 in Katar

