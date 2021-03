Sport

Rafael Nadal verzichtet auch auf Dubai



Nadal verzichtet auch auf Dubai +++ Disney sichert sich NHL-Rechte langfristig

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Nadal verzichtet auch auf Dubai

Rafael Nadal wird auch knapp einen Monat nach seinem Viertelfinal-Ausscheiden am Australian Open weiter auf eine Turnierteilnahme verzichten. Der Spanier reist nächste Woche nicht nach Dubai. Er habe eine angebotene Wildcard für das Turnier abgelehnt, teilte der mit Rückenproblemen kämpfende Spanier mit.

«Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht zu kommen und zu spielen. Aber ich denke nicht, dass ich schon bereit bin zu spielen», schrieb der 34-Jährige auf Twitter. Schon für das Turnier in Rotterdam Anfang März hatte Nadal abgesagt. Am Montag wird Nadal in der Weltrangliste vom Russen Daniil Medwedew als Nummer 2 abgelöst werden. (pre/sda)

And... special thanks to Tournament Director Salah Talak since I am aware of his efforts to ensure a smooth arrival to play Dubai during this unprecedented Coronavirus pandemic and difficult times for all 🙏🙏🙏 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 11, 2021

Küng in der 2. Runde ausgeschieden

Leonie Küng (WTA 157) ist bei ihrer ersten Qualifikation für ein Hauptturnier auf höchster Stufe in dieser Saison in den Achtelfinals ausgeschieden. Beim WTA-Turnier in Guadalajara in Mexiko scheiterte die 20-jährige Schaffhauserin an Sara Sorribes Tormo (WTA 71). Die als Nummer 4 gesetzte Spanierin setzte sich 6:3, 6:3 durch. In der Startrunde hatte sich Küng gegen die Serbin Nina Stojanovic eher überraschend in zwei Sätzen durchgesetzt. Gegen Sorribes Tormo blieb die junge Schweizerin aber ihrerseits chancenlos. (pre/sda)

Disney sichert sich NHL-Rechte

Der US-Medienkonzern Disney hat bei seinem Sportsender ESPN einen dicken Auftrag an Land gezogen. Der TV-Kanal sicherte sich langfristig die Übertragungsrechte für Spiele der Eishockey-Profiliga NHL. Der Deal sei ein Gewinn für drei Seiten – Disney, NHL und vor allem für die Fans, sagte NHL-Chef Gary Bettman am Mittwoch (Ortszeit).

Die Partnerschaft, die mit der Saison 2021/22 beginne, sei zunächst auf sieben Jahre ausgerichtet, teilten die NHL und Disney in einer gemeinsamen Erklärung weiter mit. Die finanziellen Bedingungen des Vertrages wurden aber nicht bekanntgegeben. Verschiedene Medien berichteten, dass der Wert zwischen zwei und 2,5 Milliarden Dollar liege. (sda/reu)

Here are some of the highlights of the @NHL’s seven-year television, streaming and media rights deal with @ESPN. Details: https://t.co/0W7ybok2ai pic.twitter.com/Aj5qs0HM72 — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 10, 2021

Favoritensiege in den Pre-Playoffs

La Chaux-de-Fonds und Visp legen in der Swiss League in den Playoff-Achtelfinals mit 4:1-Heimsiegen vor. Die Neuenburger gewinnen das erste Spiel der Best-of-3-Serie gegen die GCK Lions, Visp bezwingt die Biasca Ticino Rockets. Die 2. Runde ist am Freitag. (ram/sda)

FCZ-Frauen gewinnen Verfolgerduell

In einem Nachtragsspiel der Women's Super League gewinnt Zürich bei YB mit 3:1. Matchwinnerin war Fabienne Humm als Doppeltorschützin. (ram)

Teichmann im Viertelfinal

Jil Teichmann zieht in Dubai in die Viertelfinals ein. Die 23-jährige Bielerin bezwingt in ihrem dritten Einsatz am WTA-1000-Turnier die Weltnummer 31 Ons Jabeur aus Tunesien 6:3, 6:3.

Teichmanns nächste Gegnerin ist der amerikanische Teenager Cori Gauff. Die 16-jährige Weltnummer 40 gab gegen die Tschechin Tereza Martincova nur sechs Games ab. Nach dem Aus von Belinda Bencic befindet sich in Teichmanns Tableau-Hälfte keine gesetzte Spielerin mehr. (ram/sda)

Klaebo lässt Protest zurückziehen

Der norwegische Skiverband hat seine Berufung gegen die Disqualifizierung von Johannes Kläbo im 50-km-Rennen an der WM in Oberstdorf zurückgezogen. Nach Angaben des Verbandes erfolgte dies auf Wunsch Kläbos. «Ich möchte nicht als zimperlicher Langläufer wahrgenommen werden», sagte der 24-Jährige dem norwegischen Rundfunk NRK. Er halte es für falsch, diesen Prozess fortzusetzen, wolle positiv denken und die Angelegenheit hinter sich lassen.

Kläbo war der Sieg des Rennens über 50 Kilometer in der klassischen Technik am Sonntag aberkannt worden, weil er im Zieleinlauf den Russen Alexander Bolschunow behindert hatte. (ram/sda/dpa)

Video: SRF

Mit dem SF21 zu neuen Erfolgen

Ferrari hat sein neues Formel-1-Auto vorgestellt. Teamchef Mattia Binotto versprach, dass man mit dem SF21 die schlechteste Saison seit 40 Jahren vergessen machen wolle. Im Vorjahr war der Konstrukteurs-Rekordweltmeister nur Sechster unter den zehn Teams geworden.

Der SF21 ist eine Weiterentwicklung des SF1000, jedoch mit einem völlig neuen Motor sowie geänderter Frontpartie (Flügel und Nase). Auch die Lackierung wurde überarbeitet. «Das Heck erinnert an das Burgunderrot des allerersten Ferrari», betonte Binotto bei der virtuellen Präsentation zwei Tage vor Beginn der Testfahrten in Bahrain. In Richtung Cockpit verwandelt sich die Lackierung in das moderne Rot der letzten Jahre. (ram/sda)

Roglic zieht Bissegger das Leadertrikot aus

Topfavorit Primoz Roglic ist der neue Gesamtführende der Fernfahrt Paris – Nizza. Der Slowene entschied die 3. Etappe über 188 km nach Chiroubles solo für sich. Der Attacke Roglics drei Kilometer vor der Ziellinie konnte kein Gegner folgen.

Im Gesamtklassement führt Roglic 35 Sekunden vor dem Etappenzweiten Maximilian Schachmann aus Deutschland. Der bisherige Leader, der 22-jährige Thurgauer Stefan Bissegger, büsste rund acht Minuten ein.

🇨🇵 #ParisNice Así ha sido el ataque de Primoz Roglic 🔥 ¡Una aceleración incontestable que le permite llevarse la victoria en la cuarta etapa de la París-Niza!



pic.twitter.com/jFnSs3iCSv — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) March 10, 2021

Erster Leader bei Tirreno – Adriatico ist Wout van Aert. Der Belgier, ein Teamkollege Roglics, entschied in Lido di Camaiore einen Massensprint vor Caleb Ewan und Fernando Gaviria für sich. (ram)

Bach bleibt IOC-Präsident

Thomas Bach bleibt weitere vier Jahre IOC-Präsident. Der 67-jährige Deutsche wird an der IOC-Generalversammlung in seinem Amt bestätigt. Die Wiederwahl galt als reine Formsache, Gegenkandidaten gab es keine. Bach erhielt 93 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme.

Der Deutsche war 2013 in Buenos Aires als Nachfolger des Belgiers Jacques Rogge zum neunten IOC-Präsidenten seit 1984 gewählt worden. Nach Ablauf seines Mandats 2025 wird der frühere Weltklasse-Fechter nicht mehr kandidieren können. Laut IOC-Statuten kann eine Präsidentschaft über zwei Amtsperioden maximal zwölf Jahre dauern. (ram/sda)

Bencic im Achtelfinal out

Für Belinda Bencic bedeuten die Achtelfinals am WTA-1000-Turnier in Dubai Endstation. Die Weltnummer 12 unterliegt der Russin Anastasia Potapowa (WTA 88) nach fast zweieinhalb Stunden 1:6, 6:2, 5:7.

Bencic konnte im Entscheidungssatz bei 5:5 zwei Breakbälle abwehren, ehe ihrer Gegnerin im dritten Anlauf doch noch der entscheidende Servicedurchbruch gelang. Darauf fand die Ostschweizerin, die das Turnier in den Emiraten 2019 gewonnen hatte, keine Antwort mehr. (zap/sda)

Kosovo droht Spanien in WM-Quali mit Rückzug

Kosovos Fussballverband hat gedroht, sich vom WM-Qualifikationsspiel in Spanien zurückzuziehen. Spanien erkennt die Eigenstaatlichkeit des Kosovo als eines von fünf EU-Ländern neben Griechenland, Rumänien, Zypern und der Slowakei nicht an. Für das am 31. März angesetzte Duell in Sevilla werde deshalb auf das Zeigen der Flagge des Kosovo und das Abspielen der Hymne des Balkanlandes verzichtet, berichtete die spanische Sportzeitung «Marca».

Der Fussballverband des Kosovo bestand auf seiner Homepage aber auf beidem, ansonsten werde man auf ein Antreten verzichten. Auch ein Tweet des spanischen Verbands, in dem der Kosovo als «Gebiet» («territorio di Kosovo») bezeichnet worden war, wurde kritisiert. Man werde in der Angelegenheit zudem die Unterstützung der UEFA suchen. Der Kosovo ist seit 2016 Mitglied der UEFA. (zap/sda/apa/reu)

Maracanã wird nach Pelé umbenannt

Das berühmte Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro wird zu Ehren von Brasiliens Legende Pelé umbenannt. Die Lokalregierung segnete den Namenswechsel ab - die 78'800 Zuschauer fassende Arena heisst nun «Edson Arantes do Nascimento – Rei Pele Stadion».

Der dreifache Weltmeister, dessen voller Name Edson Arantes do Nascimento ist, bestritt im Maracanã viele Spiele mit Brasiliens Nationalmannschaft. Er erzielte dort 1969 auch sein 1000. Tor für seinen Stammklub Santos. (pre/sda)

