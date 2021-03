Sport

Sport-News: Schweizer Handballer zittern sich zum Sieg



Schweizer Handballer zittern sich zum Sieg +++ Goggia plant Rückkehr in Lenzerheide

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Goggia plant Rückkehr in Lenzerheide

Sofia Goggia plant die Rückkehr auf die Rennpiste nach ihrer verletzungsbedingten Pause früher als erwartet. Die Italienerin wird möglicherweise beim Weltcup-Final in Lenzerheide die Abfahrt bestreiten. Die überraschende Meldung haben die Verantwortlichen des italienischen Ski-Verbandes verkündet. Goggia wird am Montag und am Dienstag an den Trainings für die Abfahrt vom Mittwoch teilnehmen. Dann werde sie sehen, ob ein Start im Rennen Sinn mache. Von der medizinischen Abteilung habe sie grünes Licht erhalten.

Die ersten Trainingseinheiten seit dem folgeschweren Zwischenfall in Garmisch hat Goggia schon hinter sich. Während drei Tagen hat sie sich in Livigno auf die Rückkehr vorbereitet. «Schmerzen habe ich keine verspürt», wird die Bergamaskin in der Aussendung des Verbandes zitiert. Trotz einer mehrwöchigen Zwangspause führt Goggia die Abfahrts-Wertung nach wie vor an. Vor dem Rennen in Lenzerheide hat sie 70 Punkte Vorsprung auf Corinne Suter. Lara Gut-Behrami liegt als Dritte 97 Punkte zurück. (pre/sda)

Bild: keystone

Schweizer Handballer zittern sich zum Sieg

Drei Tage nach dem problemlosen 32:19 werden die Schweizer Handballer in der EM-Qualifikation im Heimspiel gegen Finnland hart gefordert. Sie ziehen aber den Kopf aus der Schlinge und gewinnen 32:30. Die Finnen traten ganz anders auf wie noch drei Tage zuvor in Vaanta, deutlich aggressiver und entschlossener. Das Problem der Schweizer war nicht die Offensive, vielmehr funktionierte die normalerweise solide Verteidigung nicht wie gewünscht.

Die Einheimischen zitterten sich über die Ziellinie. In der 51. Minute lagen sie noch 27:28 hinten, ehe sie dank vier Toren in Serie 31:28 (56.) in Führung gingen. Die Gäste steckten aber nicht auf, in der 58. Minute hatte Filip Söderlund gar die Chance zum 31:31, doch parierte der Schweizer Keeper Leonardo Grazioli bravourös. Es war seine vierte Parade in den letzten zwölf Minuten, womit er grossen Anteil am Sieg hatte. Im Angriff war einmal mehr auf Andy Schmid Verlass; der fünffache MVP der Bundesliga erzielte 14 Treffer. (pre/sda)

Bild: keystone

Cologna läuft über 50km in die Top 10

Simen Hegstad Krüger macht sich im Engadin ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Einen Tag nach seinem 28. Geburtstag gewinnt der Norweger in S-chanf den Weltcup-Abschluss über 50 km Skating. Hegstad Krüger, der dreifache Medaillengewinner der WM in Oberstdorf, setzte sich in einem Dreier-Sprint gegen seinen Landsmann Hans Christer Holund und den Schweden Jens Burman durch.

Dario Cologna läuft auf der leicht modifizierten Strecke des Engadin Skimarathon lange Zeit in einer grossen Spitzengruppe mit, muss aber am letzten, giftigen Anstieg zwei Kilometer vor dem Ziel abreissen lassen. Der je vierfache Olympia- und «Engadiner»-Sieger lief mit 24,9 Sekunden Rückstand ins Ziel. Cologna war der einzige Schweizer in den Punkterängen. Zu den Geschlagenen gehörte der Weltcup-Gesamtsieger Alexander Bolschunow, der Sechster wurde. (pre/sda)

Bild: keystone

Selina Gasparin mit 7 Schiessfehlern

Die Schweizer Mixed-Staffel lief beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto nur auf den enttäuschenden 15. Platz. Erneut vergaben sie sämtliche Chancen auf eine bessere Rangierung im Schiessstand. Nach einem guten Start von Irene Cadurisch leistete sich Selina Gasparin sieben Schiessfehler und musste trotz Nachladepatronen zweimal in die Strafrunde. Martin Jäger leistete sich fünf Fehler, ehe Jeremy Finello am Ende auch nochmal in die Zusatzrunde musste. Den Sieg holten sich die favorisierten Norweger über eine Minute vor Italien.

Elisa Gasparin und Niklas Hartweg sorgten mit dem 7. Platz in der (nicht-olympischen) Einzel-Mixed-Staffel für einen kleinen Lichtblick. Vor allem der eben erst 21-jährig gewordene Hartweg, Junioren-Weltmeister von 2019, hatte mit nur drei Nachladern einen starken Auftritt und brachte die Schweiz auf der letzten Ablösung vom 11. Platz noch vier Positionen nach vorne. (pre/sda)

Bild: keystone

Fähndrich läuft auf den 10. Rang

Nadine Fähndrich beendet die Weltcup-Saison der Langläufer mit einem Hoch. Über 30 km in der Skating-Technik von St. Moritz nach S-chanf läuft die WM-Silbermedaillengewinnerin im Teamsprint auf den starken 10. Platz. Die 25-jährige Luzernerin hielt sich in der ersten Verfolgergruppe eines Spitzen-Quartetts und lieferte ihr bestes Resultat auf einer so langen Strecke ab.

Den Sieg holte sich die Norwegerin Heidi Weng, die beim letzten, steilen Anstieg zwei Kilometer vor dem Ziel ihre letzten Begleiterinnen abgeschüttelte. Dahinter folgen die Schwedin Ebba Andersson, die Russin Julia Stupak, die Siegerin am Samstag in Silvaplana, und die Amerikanerin Jessie Diggins, die bereits als Gewinnerin des Gesamtweltcups festgestanden hatte. Die vier hatten bei starkem Gegenwind und leichtem Schneefall das gesamte Rennen an der Spitze absolviert. (pre/sda)

Bild: keystone

Capela mit 25. «Double-Double»

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela haben in der NBA einen Lauf. Die Hawks feiern gegen die Sacramento Kings beim 121:106 ihren vierten Sieg in Folge und den 18. im 38. Spiel der Saison. Capela gehörte mit 24 Punkten und 14 Rebounds zu den grossen Figuren der Partie nebst Trae Young (28 Punkte).

Der Genfer war dank seinem 25. «Double-Double» in dieser Saison einer der Hauptgründe, weshalb Atlanta unter Interimstrainer Nate McMillan auch im vierten Spiel ungeschlagen blieb. Capela trieb die Mannschaft an, als diese schlecht in die Partie startete und 12:26 in Rückstand geriet. Mit 18 Punkten vor der Pause ermöglichte er seiner Equipe fast im Alleingang das Comeback zur zwischenzeitlichen 46:35-Führung. (pre/sda)

Another night, another double-double for Clint. 😤

24 pts | 14 reb



Tonight's Shot of the Game.#TrueToAtlanta | @MichelobULTRA pic.twitter.com/dZuZIZ1H9f — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 14, 2021

Seferovic trifft doppelt für Benfica

Haris Seferovic zeigt sich rund zwei Wochen vor dem Auftakt in die WM-Qualifikation in guter Form. Beim 2:0-Heimsieg mit Benfica Lissabon gegen Boavista Porto erzielte der Schweizer Stürmer beide Tore. Es waren die Saisontore 12 und 13 für Seferovic. Alleine in den letzten fünf Meisterschaftsspielen schoss der 29-Jährige sechs Treffer.

Trotz den Toren von Seferovic und dem dritten Sieg in Folge hat das viertklassierte Benfica mit dem Meisterrennen längst nichts mehr zu tun. Der Rückstand auf Leader und Stadtrivale Sporting Lissabon beträgt elf Punkte. (pre/sda)

Snowboarder Scherrer holt WM-Bronze

Scotty James ist entmachtet: Der Japaner Yuto Totsuka schlägt den australischen Überflieger der letzten Jahren auch an der Freestyle-WM und gewinnt in der Halfpipe Gold. Dahinter sorgen die beiden Schweizer für die Musik. Jan Scherrer gewinnt WM-Bronze, David Hablützel klassiert sich unmittelbar dahinter als Vierter.

Bei den Frauen sicherte sich die US-Amerikanerin Chloe Kim bei ihrem zweiten WM-Start zum zweiten Mal den Titel. Die 20-jährige Olympiasiegerin distanzierte die Konkurrenz im Final spielend, obschon sie sichtlich angeschlagen war und nach ihren Runs jeweils aus dem Zielraum hinkte. Hinter Kim sicherte sich Landsfrau Maddie Mastro Silber, Bronze ging mit der Spanierin Queralt Castellet nach Europa. Das junge und talentierte japanische Team ging überraschend leer aus. (pre/sda)

BRONZE für Jan #Scherrer!🥉 Der 26-jährige Toggenburger springt an den Weltmeisterschaften in Aspen zu Bronze. ⚡️David #Hablützel rundet das starke Schweizer WM-Ergebnis in der Halfpipe als Vierter ab. Chapeau! #swisssnowboard Image by ussnowboardteam pic.twitter.com/JNNkKg5ywT — SwissSkiTeam (@swissskiteam) March 13, 2021

Mbenza erledigt für Ouchy alles

Der 20-jährige Kongolese Guy Mbenza, Stürmer von Stade Lausanne-Ouchy, war der Mann des Samstags in der Challenge League. Er erzielte alle Tore zum 3:0-Heimsieg gegen Chiasso. Unmittelbar vor der Pause traf Mbenza überdies den Pfosten. Die Waadtländer verbesserten sich mit dem Sieg über das Schlusslicht an die 3. Stelle, einen Punkt hinter Thun und sechs Punkte hinter Leader GC.

Der FC Aarau errang mit einem 3:0 daheim gegen Wil den zweiten Sieg in den letzten drei Spielen. Auch auf dem Brügglifeld machte sich einer zum Mehrfach-Torschützen: Der Niederländer Leon Bergsma erzielte das 1:0 und das 2:0. Für die vier Punkte hinter Thun liegenden Aarauer ist die Teilnahme an der Barrage noch ein realistisches Vorhaben, der Abstand zu den Grasshoppers dürfte indessen zu gross sein. (pre/sda)

Ragettli gewinnt WM-Gold im Slopestyle

Nach Mathilde Gremaud gewinnt auch Andri Ragettli an der Freestyle-WM in im Slopestyle eine Medaille. Der 22-jährige Bündner kürt sich in den USA gar zum Weltmeister. Für Ragettli, der bei 39. Weltcup-Starts 20 Podestplätze auszuweisen hat, ist es die erste Medaille an einer WM überhaupt. Kim Gubser, der zweite Schweizer im Slopestyle-Final, überzeugte mit einem 5. Rang.

Gremaud, die Olympia-Zweite von Pyeongchan, musste sich bei den Frauen einzig der Chinesin Eileen Gu geschlagen geben, die am Freitag bereits in der Halfpipe triumphiert hat. Bronze ging an Megan Oldham aus Kanada. Die Schweizer Slopestyle-Olympiasiegerin Sarah Höfflin hatte nach einem Trainingssturz nicht zur Qualifikation antreten können und folglich auch den Final verpasst. (pre/sda)

GOLD 🥇 @Andriragettli holt sich an den Weltmeisterschaften in Aspen Gold im Slopestyle! 🔝 Für den Überflieger aus der Schweiz ist das die erste WM-Medaille. #gold #swissfreeski #slopestyle Photo: ussfreeskiteam pic.twitter.com/xZShpo9J6W — SwissSkiTeam (@swissskiteam) March 13, 2021

Benzema schiesst Real zu Last-Minute-Sieg

Real Madrid hat im Kampf um die spanische Meisterschaft einen weiteren Fehltritt in extremis vermieden. Nach zuletzt zwei Unentschieden lag der Titelverteidiger im Heimspiel gegen Aufsteiger Elche 0:1 zurück, ehe der französische Stürmer Karim Benzema mit zwei Toren in der Schlussphase die Wende herbeiführte. Das 2:1-Siegestor gelang dem Real-Topskorer dabei in der Nachspielzeit. Weil Leader Atlético Madrid trotz Überzahl gegen Getafe nicht über ein 0:0 hinauskam, beträgt Reals Rückstand auf Platz 1 nur noch sechs Punkte.

Drei Tage vor dem Rückspiel in den Champions-League-Achtelfinals gegen Atalanta Bergamo gab es für Real neben dem Sieg weitere positive News: Abwehrchef Sergio Ramos und Stürmer Eden Hazard gaben mit Teileinsätzen das Comeback. Ramos hatte wegen einer Knieverletzung seit zwei Monaten gefehlt, Hazard hatte wegen einer Muskelverletzung sein letztes Spiel Ende Januar bestritten.

Real Madrid - Elche 2:1 (0:0)

Tore: 61. Calvo 0:1. 73. Benzema 1:1. 91. Benzema 2:1.

Getafe - Atlético Madrid 0:0

Bemerkung: 71. Rote Karte gegen Nyom (Getafe). (pre/sda)

Mercedes rückt dank Bottas vor

Am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten meldet sich das Weltmeister-Team Mercedes zurück. Nach dem missglückten Starttag weiss zumindest Valtteri Bottas mit der Bestzeit zu überzeugen. Weltmeister Lewis Hamilton sprach trotz eines Rückstandes von über drei Sekunden auf seinen Teamkollegen von einer genügenden Leistung. «Es war definitiv besser als gestern, weil es nicht so viel Sand gab», sagte der Brite. Dass die Strecke auch am zweiten Testtag keinen idealen Grip bot, bewies der 36-Jährige mit einem Abflug ins Kiesbett am Vormittag.

Kaum ins Fahren kam Sebastian Vettel im Aston Martin. Der 33-jährige Deutsche wurde wie schon am ersten Testtag von technischen Problemen ausgebremst. Das Getriebe führte gemäss Meldung des Teams dazu, dass der vierfache Weltmeister lediglich zehn Runden absolvierte. Zu den Fahrern mit dem grössten Pensum gehörte Antonio Giovinazzi der Equipe Alfa Romeo. Der 27-jährige Italiener drehte 125 Runden und kam mit der fünftbesten Zeit bis auf eine halbe Sekunde an Bottas heran. Auch einen Schreckmoment hatte Giovinazzi zu überstehen, als der russische Formel-1-Neuling Nikita Masepin bei einem Überholmanöver auf Höhe des Italieners kurz die Kontrolle über den Haas verlor. (pre/sda)

Gut-Behramis Trainer Hervas positiv getestet

Alejo Hervas, Trainer von Lara Gut-Behrami und der Weltcup-Speedgruppe der Frauen, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Spanier befindet sich seit Montag in seiner Heimat und hatte laut Mitteilung von Swiss-Ski in den vergangenen Tagen keinen Kontakt zu anderen Teammitgliedern.

Wie der Verband schrieb, verspürt Hervas leichte Erkältungssymptome. Vor der Abreise von den Weltcup-Rennen in Jasna vergangenes Wochenende waren alle Athletinnen sowie der gesamte Betreuerstab negativ getestet worden. (pre/sda)

Bild: keystone

Auch Wawrinka nicht in Dubai

Am ATP-500-Turnier in Dubai startet kein Schweizer. Zwei Tage nach Roger Federer sagt auch Stan Wawrinka seine Teilnahme ab. Wawrinkas Absage überraschte: Vor der Absage wohnte er in Dubai noch der Auslosung bei. Der Waadtländer wurde als Nummer 7 gesetzt und erhielt für die Startrunde ein Freilos.

Wenige Stunden nach der Auslosung zog er sich wegen Übermüdung aus dem Turnier zurück. Auch in Miami, am ersten 1000er-Turnier der Saison, wird Wawrinka nicht antreten. Den nächsten Turnierstart plant er Anfang April in Marbella auf Sand. Zuletzt schied Stan Wawrinka in Rotterdam und Doha jeweils in der Startrunde aus. (pre/sda)

Bild: keystone

Roglic schnappt Mäder den Sieg weg

Gino Mäder verpasst in der 7. und vorletzten Etappe von Paris - Nizza seinen ersten Etappensieg auf der World Tour nur knapp. Lediglich um zwei Sekunden musste sich der 24-jährige Berner, der letzte Fahrer einer ursprünglich dreizehn köpfigen Fluchtgruppe, im Schlussanstieg nach La Colmiane Gesamtleader und dem nun dreifachen Etappensieger Primoz Roglic geschlagen geben. Fünf Kilometer vor dem Ziel hatte Mäder im Amerikaner Neilson Powless zuvor seinen letzten Begleiter abgeschüttelt.

Der Slowene Roglic baute durch den Etappensieg auf dem 119,2 km langen Teilstück seinen Vorsprung auf den Deutschen Maximilian Schachmann auf 52 Sekunden aus. Der Sieg beim Etappenrennen Paris - Nizza, das in diesem Jahr wegen Corona in Plain-du-Var gestartet und nach 92,5 km in Levens enden wird, ist dem 31-Jährigen kaum mehr zu nehmen. (pre/sda)

🏁 🇨🇭@maedergino était tout près mais c’est 🇸🇮@rogla qui remporte sa 3ème étape dans ce #ParisNice.

⏪ Revivez le dernier kilomètre.



🏁 🇨🇭@maedergino was so close but 🇸🇮@rogla claims a 3rd stage win in this #ParisNice.

⏪Relive the last kilometre. pic.twitter.com/jF4vGNJetn — Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2021

