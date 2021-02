Sport

Sport-News

Sport-News: UEFA untersucht Ibrahimovic-Beschimpfungen in Belgrad



Sport-News

UEFA untersucht Ibra-Beschimpfungen in Belgrad +++ Schalke muss auf Fährmann verzichten

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

UEFA untersucht Ibra-Beschimpfungen in Belgrad

Die UEFA hat eine Untersuchung der Vorfälle beim Europa-League-Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und Milan vom letzten Donnerstag eingeleitet. Dafür wurde ein Ethik- und Disziplinar-Funktionär ernannt, der die Aufklärung auf der Grundlage der Disziplinar-Regularien leiten soll.

In einem Amateurvideo, das während des 2:2-Unentschiedens im Sechzehntelfinal-Hinspiel in Belgrad aufgenommen wurde, ist zu hören, wie Milans Starstürmer Zlatan Ibrahimovic auf der Tribüne als Ersatzspieler sitzend offenbar von einem Mann beleidigt wird. Der 39-jährige Schwede – der bosnische und kroatische Wurzeln hat – reagierte nicht auf die Beschimpfungen. Roter Stern hat Ibrahimovic nach den Beleidigungen um Entschuldigung gebeten und versichert, den Täter, sobald er gefunden sei, zu belangen. (sda/dpa)

Keeper Fährmann fehlt Schalke

Der abstiegsgefährdete Bundesligist Schalke mit Trainer Christian Gross muss bis auf Weiteres auf Torhüter Ralf Fährmann verzichten. Der 32-Jährige hat sich am vergangenen Samstag im Derby gegen Borussia Dortmund eine Rippe angebrochen. Fährmann musste bei der 0:4-Niederlage nach 32 Minuten auswechselt werden. (pre/sda)

#S04-Update: Ralf #Fährmann fällt aufgrund einer angebrochenen Rippe bis auf Weiteres aus. Wir wünschen dir nochmals gute Besserung, Ralle!



Mehr zur aktuellen Personallage in der Mannschaft gibt's auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) February 23, 2021

Pogacar gewinnt Bergetappe

Tadej Pogacar, der Sieger der letzten Tour de France, entschied die 3. Etappe der UAE Tour für sich. Nur der Brite Adam Yates konnte auf dem gut 12 Kilometer langen Schlussanstieg auf den 1240 Meter hohen Berg Jebel Hafeet mit dem Slowenen mithalten.

Als Bester der kleinen Verfolgergruppe kam der Kolumbianer Sergio Higuita mit 48 Sekunden Rückstand auf das Duo ein. Mathias Frank büsste als stärkster Schweizer 2:32 Minuten ein. Im Gesamtklassement führt Pogacar nun mit 43 Sekunden Vorsprung auf Yates. (ram/sda)

Norwegen trägt «Heimspiel» in Spanien aus

Norwegens Fussball-Nationalteam weicht für sein erstes Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen die Türkei am 27. März nach Spanien aus. Wegen den strikten Einreiseregeln in der Heimat werden die Skandinavier statt in Oslo im andalusischen Malaga antreten. Die Norweger starten ihre WM-Qualifikation am 24. März in Gibraltar und sind dafür im 50 Kilometer von Malaga entfernten Marbella stationiert. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Superfinals finden in Winterthur statt

Die beiden Superfinals in der Unihockey-NLA finden in Winterthur statt. Jener der Frauen ist für den 10. April geplant, jener der Männer ist noch nicht terminiert. Ursprünglich hätte die Meisterschaftsentscheidung vor rund 8000 Zuschauern in Kloten stattfinden sollen.

Angesichts der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist der Verband nach Winterthur ausgewichen. Dort finden auch jene Playoff-Partien statt, die ab dem 6. März wöchentlich am TV übertragen werden. (abu/sda)

Bild: imago images/Sergio Brunetti

Teichmann steht im Achtelfinal

Jil Teichmann hat beim WTA-Turnier von Adelaide den Achtelfinal erreicht. Die 23-jährige Schweizerin setzte sich in der 1. Runde gegen die ehemalige französische Top-10-Spielerin Kristina Mladenovic mit 6:2, 7:6 (7:5) durch.

Teichmann (WTA 61) musste gegen die im WTA-Ranking zehn Plätze vor ihr klassierten Mladenovic zweimal gegen den Verlust des zweiten Satzes retournieren. Nach gut anderthalb Stunden verwertete sie den ersten Matchball. Im Achtelfinal trifft Teichmann erstmals auf die Chinesin Wang Qiang (WTA 35). (abu/sda)

Bild: keystone

Ajoie übernimmt Tabellenführung

Ajoie hat in der Swiss League erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernommen. Der letztjährige Cupsieger bezwang La Chaux-de-Fonds 4:3 nach Penaltyschiessen und überholte Kloten. Die Jurassier weisen bei einem Spiel weniger gleich viele Punkte aus wie die Zürcher.

Ajoie ging gegen die Neuenburger 2:1 (32.) und 3:2 (46.) in Führung, die Gäste glichen jedoch dank Toren von Timothy Coffman zweimal aus. Im Penaltyschiessen waren für das Heimteam Jonathan Hazen und Stefan Mäder erfolgreich, während bei La Chaux-de-Fonds, das zum siebenten Mal hintereinander verlor, einzig Mathias Trettenes reüssierte. Hazen hatte in der regulären Spielzeit ein Tor und zwei Assists erzielt.

Ronaldo-Doublette leitet Juve-Sieg ein

Juventus Turin hat nach den Niederlagen gegen Napoli und Porto zum Siegen zurückgefunden. Der Titelverteidiger gewann zum Abschluss der 23. Runde der Serie A zuhause gegen den Tabellenletzten Crotone 3:0.

Die Tore gegen den Aufsteiger erzielten zweimal Cristiano Ronaldo (38./45.) sowie Weston McKennie (66.). Mit seinen Saisongoals 17 und 18 in der laufenden Meisterschaft löste Ronaldo Romelu Lukaku von Inter Mailand an der Spitze der Torschützenliste ab.

Dank dem fünften Heimsieg in Folge in der Serie A verkürzte Juventus, das für einmal wieder mit dem 43-jährigen Gianluigi Buffon im Tor angetreten war, den Rückstand auf Leader Inter Mailand auf fünf Verlustpunkte. (sda)

Bild: keystone

Ambri gegen die Lions weiter unbesiegt

Ambri-Piotta bleibt die einzige Mannschaft der National League, gegen welche die ZSC Lions in dieser Saison noch nie gewonnen haben. Die Leventiner wenden im letzten Drittel ein 0:1 in ein 3:2 und beenden eine Serie von sieben Niederlagen.

Matchwinner der Gäste war der neue Kanadier Brendan Perlini, der in seiner siebenten Partie für Ambri mit dem 1:1 (51.) und dem 3:1 (59.) die ersten beiden Tore erzielte. Das 2:1 der Tessiner nach genau 56 Minuten war ein Eigentor von Verteidiger Tim Berni, der, wieso auch immer, unter Bedrängnis vor dem eigenen Gehäuse durchfahren wollte. (sda)

Bild: keystone

Djokovic muss eine Pause einlegen

Novak Djokovic muss nach seinem neunten Titelgewinn am Australian Open eine Pause einlegen. Eine MRI-Untersuchung habe ergeben, dass sich seine Verletzung an der Bauchmuskulatur durch die Belastung verschlimmert hätte, sagte der Weltranglistenerste aus Serbien. Wie lange er pausieren muss, gab Djokovic nicht bekannt. (pre/sda)

Bild: keystone

Bissegger überzeugt mit Rang 2

Die 2. Etappe der UAE-Tour endete mit dem erwarteten Sieg von Filippo Ganna. Der italienische Zeitfahr-Weltmeister entschied das Rennen gegen die Uhr auf einem flachen Parcours über 13 Kilometer klar für sich. Ganna bewältigte die Strecke mit beinahe 56 km/h. Hinter ihm klassierte sich Stefan Bissegger auf Rang 2. Der Thurgauer verlor 14 Sekunden auf den Sieger und hatte seinerseits sieben Sekunden Vorsprung auf den drittklassierten Dänen Mikkel Bjerg.

Neuer Gesamtführender ist Tadej Pogacar. Der letztjährige Sieger der Tour de France wurde im Zeitfahren Vierter. Nicht mehr antreten konnte nach einem Corona-Fall im Team der gestrige Sieger der Auftaktetappe, Mathieu van der Poel. In die Schlagzeilen schaffte es auch Antonio Tiberi – mit diesem Sturz über die Ziellinie. (ram)

#Replay 🎥 / #UAETour 🇦🇪

La terrible chute a l’arrivée de 🇮🇹 Antonio Tiberi (TFR), juste à l’arrivée 😱pic.twitter.com/iaqO1uDp5g — Renaud Breban (@RenaudB31) February 22, 2021

So sieht der neue Alfa-Sauber aus

Am 28. März beginnt die neue Formel-1-Saison und die ersten Teams haben bereits ihren neuen Boliden für die neue Saison präsentiert – darunter auch Alfa Romeo Racing. Weil der neue Titelsponsor Orlen in Polen beheimatet ist, stellte der Rennstall aus Hinwil das neue Auto im «Teatr Wielki» in Warschau vor. Testfahrer Robert Kubica und die das Piloten-Duo Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi hoffen mit dem C41 einen weiteren Schritt nach vorne machen zu können.

Auffällig beim neusten Wurf sind die weissen Luftleitbleche neben der Nase, ansonsten gleicht der neue Rennwagen auf den ersten Blick sehr demjenigen vom letzten Jahr. Eine Freude gibt's für Schweizer Fans: Weiterhin zieht auch ein Schweizer Kreuz den neuen Alfa. (pre)

Starker Capela siegt mit Atlanta

Clint Capela feierte in der NBA mit Atlanta den zweiten Sieg in den letzten drei Spielen. Die Hawks bezwangen zu Hause die Denver Nuggets 123:115. Capela trug 22 Punkte und zehn Rebounds zum Erfolg bei. Bester Werfer der Hawks war mit 35 Punkten Trae Young. Es war für Atlanta im 30. Saisonspiel der 13. Sieg. (ram/sda)

Folge watson Sport auf Facebook



Schenk uns deinen Like! Die neusten Resultate, die witzigsten Memes, die spannendsten Hintergrundstorys! Ob Fussball, Eishockey, Tennis, Ski oder andere Sportarten – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter