Der Jahresabschluss im Weltcup der Männer findet nicht statt. Der zweite Super-G in Bormio muss wegen ungenügenden Pistenbedingungen abgesagt werden. Die hohen Temperaturen und zeitweiser Regen setzten auch der Piste «Stelvio» zu. Unter den gegebenen Umständen war es nicht möglich, eine renntaugliche Strecke herzurichten.



Der zweite Super-G auf der «Stelvio» war als Ersatz für das Ende November in Lake Louise in Kanada ausgefallene Rennen vorgesehen gewesen. Die letzte Möglichkeit zum Nachholen bietet sich in Kvitfjell an. In der norwegischen Station steht Anfang März neben einer Abfahrt auch ein Super-G im Programm. Danach bestreiten die Männer lediglich noch den Super-G beim Saisonfinale in Courchevel/Méribel in Frankreich. (abu/sda)

Bild: keystone