Capela verletzt sich bei Playoff-Quali der Hawks Atlanta Hawks sichern sich im entscheidenden Barragespiel in Cleveland das Ticket für die NBA-Playoffs. Allerdings zieht sich Clint Capela beim 107:101-Sieg gegen die Cavaliers eine Knieverletzung zu. Der Genfer Center überdehnte kurz vor Ende des zweiten Viertels das rechte Knie, als er seinen Gegenspieler Evan Mobley foulte und dieser auf sein Bein fiel. Am Samstag muss sich Capela einer MRI-Untersuchung unterziehen, um die Schwere der Verletzung festzustellen.



Die Hawks kamen danach zwar ohne den 27-Jährigen aus Meyrin aus, der in 13 Minuten auf dem Parkett von Cleveland sieben Punkte und acht Rebounds verzeichnete. Aber die Franchise aus Georgia wird es in den Playoff-Achtelfinals gegen die Miami Heat ohne den 2,08 m grossen Capela noch schwerer als sonst schon haben. Das erste Spiel der Best-of-7-Serie gegen die Nummer 1 der Regular Season in der Eastern Conference findet bereits am Sonntagabend Schweizer Zeit statt. (pre/sda)

Der Portugiese Leao brachte im Giuseppe-Meazza-Stadion Gastgeber Milan in der 11. Minute in Führung und profitierte dabei von einer Unaufmerksamkeit von Silvan Hefti, der auf der rechten Abwehrseite von Genoa agierte. Der Brasilianer Messias sicherte kurz vor Schluss Milan nach zuvor zwei torlosen Unentschieden wieder einmal einen Sieg.



Inter hatte am frühen Abend mit einem 3:1-Sieg beim Tabellen-15. Spezia vorgelegt. Marcelo Brozovic brachte die Gäste nach einer halben Stunde auf Kurs, als der Kroate mit einer herrlichen Direktabnahme aus 14 Metern unter die Latte seinen ersten Saisontreffer erzielte. Bereits zum 15. Mal traf Lautaro Martinez, dem kurz nach seiner Einwechslung mit dem 2:0 die Siegsicherung gelang (73.). Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Alexis Sanchez, nachdem der Gastgeber kurz zuvor den Anschlusstreffer erzielt hatte. (pre/sda Bild: keystone

Mitist am Donnerstagabend in seinereiner der besten Skorer der NHL-Geschichte gestorben. Der Kanadier, der Anfang der Achtzigerjahre mit den New York Islanders viermal hintereinander den Stanley Cup gewann, wurde 65 Jahre alt. Bossy hatte letzten Oktober öffentlich gemacht, dass bei ihmdiagnostiziert worden war. In 752 NHL-Matches in der Regular Season erzielte Bossy 573 Tore und verzeichnete er 553 Assists. Der Schnitt von 0,76 Toren pro Partie ist nach wie vor der Höchste eines Spielers, der in der National Hockey League zumindest 150 Mal gespielt hat. Neunmal in Serie verzeichnete der Flügelstürmer mindestens 50 Tore in einer Saison, was kein anderer Spieler – auch nicht– erreicht hat.In den Playoffs zeigte sich Bossy mit 85 Toren in 129 Partien ebenfalls sehr treffsicher. Er war einer dermit den Meistertiteln 1980 bis 1983. Nach nur zehn NHL-Saisons – und nach einjähriger Pause, die aber nicht die gewünschte Genesung brachte – erklärte der Kanadier im Oktober 1988 wegen chronischen Rückenproblemen seinen Rücktritt. Bossy wurde 1991 in dieaufgenommen und 2017 zu einem der 100 besten Spieler der NHL ernannt. Um die Brillianz seines langjährigen Konkurrenten und Landsmanns wusste auch Gretzky, der es am Freitag in einem kurzen Statement in den sozialen Medien auf den Punkt brachte: «Es war eine Ehre, mit dir zu spielen. Wir werden dich vermissen.» (pre/sda)