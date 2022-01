Top 100 trifecta ✅



🇨🇭 Dominic Stricker prevails in his Columbus opener, outlasting No. 94 Sandgren 64 67(3) 76(0).



The 19-year-old is the first teenager to earn Top 100 wins on clay, grass and hard since Félix Auger-Aliassime. pic.twitter.com/WqVDaxcj6L — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) January 25, 2022

Achtungserfolg füram ATP-Challenger in Columbus: Der 19-jährige Berner (ATP 241) bezwang in der 1. Runde den Amerikaner, die Nummer 94 der Welt,Sandgren hatte am Australian Open in Melbourne zweimal die Viertelfinals erreicht, zuletzt 2020, als er gegen Roger Federer sieben Matchbälle nicht zu nutzen vermochte. In diesem Jahr verzichtete Sandgren auf eine Reise nach Melbourne, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.Strickers nächster Gegner am Turnier im US-Bundesstaat Ohio ist der Amerikaner(ATP 169), der letzte Woche in Melbourne in der 2. Runde in vier Sätzen an Matteo Berrettini scheiterte. (dab/sda)