Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Liverpool feiert dritten Sieg in Serie FC Liverpool hat den dritten Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Trainer Jürgen Klopp hat nach dem 2:0 gegen Leicester City nun neun Punkte Rückstand auf Meister Manchester City, der ein Spiel mehr absolviert hat. Diogo Jota (34./87.) traf doppelt für die «Reds», bei denen Afrika Cup-Finalist Mohamed Salah nach einer Stunde eingewechselt wurde.



Im zweiten Spiel des Abends feierte Arsenal einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze. Die «Gunners», bei denen Granit Xhaka durchspielte, gewannen bei den Wolverhampton Wanderers 1:0 und verdrängten Manchester United vom 5. Platz.



Liverpool - Leicester City 2:0 (1:0)

Tore: 34. Diogo Jota 1:0. 87. Diogo Jota 2:0.

Bemerkung: Leicester City ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot).



Wolverhampton Wanderers - Arsenal 0:1 (0:1)

Tor: 25. Gabriel 0:1

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (Gelbe Karte/45.). Gelb-Rote Karte gegen Martinelli (69.). (pre/sda) Das 2:0 für Liverpool durch Jota. Derhat den dritten Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Trainer Jürgen Klopp hat nach dem 2:0 gegennun neun Punkte Rückstand auf Meister Manchester City, der ein Spiel mehr absolviert hat.(34./87.) traf doppelt für die «Reds», bei denen Afrika Cup-Finalistnach einer Stunde eingewechselt wurde.Im zweiten Spiel des Abends feierteeinen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze. Die «Gunners», bei denendurchspielte, gewannen bei den1:0 und verdrängten Manchester United vom 5. Platz.34. Diogo Jota 1:0. 87. Diogo Jota 2:0.Leicester City ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot).25. Gabriel 0:1Arsenal mit Xhaka (Gelbe Karte/45.). Gelb-Rote Karte gegen Martinelli (69.). (pre/sda)

Der amerikanische Sprintertritt zurück. Dies kündigte der 40-Jährige in den sozialen Medien an. Die Karriere deswar geprägt von Weltmeistertiteln und Olympia-Medaillen, aber auch von mehreren Doping-Sperren. «Ich habe dich geliebt, du Bahn. Du hast mir Tränen der Traurigkeit und der Freude geschenkt, Lektionen, die ich nie vergessen werde. Die Fackel ist weitergereicht worden, aber die Liebe wird nie erlöschen. Auf die Plätze, fertig... los!», schrieb Gatlin auf seinem Instagram-Account.Seinen grössten Erfolg feierte der New Yorker 2004 in Athen, als er den Olympia-Final über 100 m in 9,85 Sekunden für sich entschied. Ein Jahr später bestätigte er seine Dominanz mit denin Helsinki. Zwölf Jahre später wurde Gatlin in London noch einmal Weltmeister über 100 m, als er im Finalin die Schranken wies. Sein persönliche Bestzeit von 9,74 lief er 2015 in Doha.Überschattet wurde die Karriere Gatlins aber auch von. 2001 wurde ihm die Einnahme von Amphetaminen nachgewiesen. Im Frühjahr 2006 wurde Gatlin positiv auf Testosteron getestet. Als Wiederholungstäter drohte ihm eine lebenslange Sperre, die aber auf acht und später auf vier Jahre reduziert wurde, weil er als Kronzeuge gegen seinen ehemaligen Trainer aussagte. (pre/sda)