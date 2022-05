Dieerhielt am Montag im Training auf dem Sportplatz Ri-Au in Bad Ragaz prominenten Besuch. Der rekonvaleszente, der in seiner Jugend selber Fussball gespielt hat und ein grosser FCB-Fan ist, machte seine Aufwartung.Federer begrüsste die Spieler per Handschlag und erhielt von diesen das am selben Tag von Sponsor Puma präsentierte neue Trikot mit allen Unterschriften. Auch für Gruppenfotos und Selfies nahm sich der 40-jährige Baselbieter, der im Herbst sein Comeback plant, Zeit. «Es war eine grosse Freude, eine solche Legende des internationalen Sports bei uns zu haben», sagte Verteidiger. «Er ist für uns alle eine Inspirationsquelle.» (pre/sda)