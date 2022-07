Dominique Aegerter hat in der Supersport-WM ein Wochenende zum Vergessen hinter sich. Der Oberaargauer wird in Most in Tschechien nach dem Sturz im ersten Rennen am Samstag für die zweite Prüfung gesperrt.



Bisher war für Aegerter in der Supersport-WM alles wie am Schnürchen gelaufen. Neun Siege in Folge hatte der Yamaha-Fahrer zuletzt aneinandergereiht und sich als Führender in der Gesamtwertung ein veritables Polster verschafft.



Doch der Abstecher in den Nordwesten Tschechiens stand für den Titelhalter von Anfang an unter einem schlechten Stern. Das erste Rennen am Samstag war für ihn schon nach der ersten Kurve zu Ende. Er hatte bei einer von einem Konkurrenten ausgelösten Kollision zu den Betroffenen gehört und war gestürzt.



Aegerter blieb beim unverschuldeten Unfall unverletzt, soll sich danach aber gleichwohl im Kies gewälzt haben. Diese Reaktion wurde ihm als unsportliches Verhalten ausgelegt - und die Verantwortlichen reagierten darauf mit der Disqualifikation für das zweite Rennen am Sonntag.



Aegerters erster Verfolger im WM-Klassement, Markenkollege Lorenzo Baldassarri, vermochte seinen Rückstand deutlich zu verkürzen. Der Italiener, der in Most beide Rennen gewann, weist nach der Hälfte des saisonalen Pensums und vor der sechs Wochen dauernden Sommerpause noch 14 Punkte Rückstand auf. (sda)

Bild: keystone