Die Sprinterin Ajla Del Ponte (US Ascona) und der Hürdensprinter Jason Joseph (LC Therwil) sind die Schweizer Leichtathleten des Jahres 2021. Am Jubiläumsanlass von Swiss Athletics in Interlaken wurden die beiden vor rund 1000 Gästen geehrt.



Ajla Del Ponte hat ein herausragendes Jahr hinter sich. Im März holte sie an den Hallen-Europameisterschaften in Torun Gold über 60 m, fünf Monate später erreichte sie an den Olympischen Spielen in Tokio den 100-m-Final und lief in diesem auf Platz 5. Die Tessinerin blieb insgesamt fünf Mal unter elf Sekunden und drückte den Schweizer Rekord auf 10,90 Sekunden.



Jason Joseph überzeugte mit einer starken zweiten Saisonhälfte. An den Sommerspielen in Tokio lief er bei seiner Olympia-Premiere in die Halbfinals über 110 m Hürden, nur eine Woche später verbesserte er in La Chaux-de-Fonds mit 13,12 Sekunden seinen Schweizer Rekord gleich um 17 Hundertstel.



Ditaji Kambundji (STB) wurde als Youngster, die 4x100-m-Frauenstaffel als Team und Adrian Rothenbühler als Trainer des Jahres ausgezeichnet. (dab/sda)

Bild: keystone