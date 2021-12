Superstar Tiger Woods wird fast zehn Monate nach seinem schweren Autounfall auf den Golfplatz zurückkehren. Der Amerikaner verkündete, dass er gemeinsam mit seinem Sohn Charlie die PNC Championship in Orlando bestreiten möchte. Die erste Runde des Familienturniers, bei dem der Spass im Vordergrund steht, beginnt am 18. Dezember.



Der 15-fache Major-Sieger war am 23. Februar in Los Angeles mit dem Auto von der Strasse abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am rechten Bein erlitten. Nach eigenen Angaben lag der 45-Jährige drei Wochen lang im Spital und danach weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida. Ob er auch auf die Profi-Tour zurückkehren wird, liess Woods zuletzt offen. (ram/sda/dpa)

Bild: keystone