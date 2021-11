Kloten gewinnt in der Swiss League zum zehnten Mal in Folge und bleibt damit an Tabellenführer Olten dran. Die Mannschaft von Jeff Tomlinson bekundete gegen das drittplatzierte Visp keine Mühe und setzte sich zuhause 5:1 durch. Marc Marchon war für die Klotener an drei Treffern beteiligt; das 2:0 und 5:1 (ins leere Tor) schoss der Klotener Topskorer selber.



Da Olten aber auch dank zwei Toren von Stanislav Horansky 4:1 gegen Thurgau gewann und damit den achten Sieg in Serie bejubelte, bleibt die Situation an der Tabellenspitze unverändert. Langenthal kam zudem gegen die Ticino Rockets nach zuletzt fünf Niederlagen de suite wieder einmal zu einem Sieg, wenn auch in der Verlängerung. In den weiteren Partien vom Sonntag siegten die GCK Lions 5:2 gegen Winterthur, und die EVZ Academy gewann in La Chaux-de Fonds 6:4 und feierte damit in der 16. Saisonpartie den ersten Sieg.