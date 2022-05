Belinda Bencic ist beim WTA-1000-Turnier in Rom bereits in der 2. Runde gescheitert. Die als Nummer 12 gesetzte Olympiasiegerin unterlag der Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 32) 6:7 (5:7), 1:6.



Das frühe Aus in der italienischen Hauptstadt ist ein Rückschlag, nachdem Bencic die Sandsaison sehr gut begonnen hatte. In Charleston gewann sie das Turnier, in Madrid scheiterte sie im Achtelfinal in drei Sätzen an der späteren Turniersiegerin Ons Jabeur. Gegen Anisimova fiel eine Vorentscheidung im äusserst umstrittenen ersten Satz: Bencic wehrte drei Satzbälle ab, unterlag aber dennoch im Tiebreak. Im zweiten Durchgang blieb die 25-jährige Ostschweizerin nach einem schnellen 0:3 chancenlos.



Jil Teichmann (WTA 29, Bild) überzeugt in Rom hingegen weiter. Die Linkshänderin rang in der 2. Runde die Weltnummer 6 und Vorjahres-Finalistin Karolina Pliskova mit 6:2, 4:6, 6:4 nieder. Bereits in der letzten Woche hatte Teichmann in Madrid die Halbfinals erreicht. Nun trifft die 24-jährige Seeländerin im Achtelfinal auf die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 17). Das bisher einzige Duell gewann Teichmann erst vergangene Woche in Madrid klar. (ram/sda)

Bild: keystone