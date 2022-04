Der frühere Schweizer Internationale Thibaut Monnet hängt seine Schlittschuhe an den Nagel. Laut der Zeitung «Le Nouvelliste» wird der 40-jährige Walliser seinen auslaufenden Vertrag mit dem Swiss-League-Klub HC Sierre nicht verlängern.



Monnet hat in den letzten zwei Jahrzehnten fast 1200 Spiele in der National League und der Swiss League bestritten. In dieser Saison kam der Flügelstürmer jedoch nicht mehr zum Einsatz, nachdem er im letzten August eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. «Es ist an der Zeit, aufzuhören. Die Risiken sind zu gross. In meinem Alter kann ich mir nicht mehr vorstellen, sie auf mich zu nehmen. Das ist es nicht mehr wert», liess sich Monnet zitieren.



Der Routinier absolvierte 932 Spiele in der höchsten Schweizer Liga und wurde mit den ZSC Lions zwei Mal Schweizer Meister (2008 und 2012). Mit dem Schweizer Nationalteam nahm Monnet sieben Mal an Weltmeisterschaften teil. Er war auch beim Gewinn der WM-Silbermedaille 2013 in Stockholm dabei. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE