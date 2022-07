Die Schweizer Profi-Tennisspielerin Ylena In-Albon (WTA 123) verlor beim WTA-Hartplatz-Turnier in Prag in der 1. Runde. Sie unterlag der fast 300 Positionen schlechter klassierten Qualifikantin Dominika Salkova deutlich 1:6, 4:6.



Zwar wehrte die 23-jährige Walliserin noch sechs Matchbälle ab und verkürzte von 1:5 auf 4:5, doch nach nur 66 Minuten sicherte sich die 18-jährige Tschechin ihren ersten Sieg auf der WTA Tour. In-Albon befindet sich hingegen in einer veritablen Krise. Seit dem Viertelfinal bei einem Challenger-Turnier Anfang Juni in Italien hat sie nun fünfmal in Folge in der 1. Runde verloren. (ram/sda)

Bild: keystone