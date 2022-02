Die Nashville Predators verloren in der NHL zum dritten Mal in Serie. Gegen Washington setzte es für das Team von Roman Josi, der zum zwischenzeitlichen 1:1 nach 43 Minuten den Assist gab, eine 1:4-Niederlage ab.



Matchwinner für die Capitals war Alexander Owetschkin mit seinen Saisontreffern 30 und 31. Damit erreichte der russische Stürmer zum 16. Mal in der NHL-Qualifikation mindestens 30 Tore. Einzig der bis 1998 aktive kanadische Stürmer Mike Gartner liegt in dieser Statistik mit 17 Saisons noch vor Owetschkin.



Auch Sidney Crosby erreichte einen Meilenstein. Der 34-jährige kanadische Center erzielte beim 5:4-Sieg der Pittsburgh Penguins nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers seinen 500. Treffer in der NHL-Qualifikation. Crosby ist der 46. Spieler, der diese Marke erreichte. (ram/sda)