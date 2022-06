Noè Ponti präsentiert sich bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest in sehr starker Form. Über 200 m Delfin qualifiziert sich der Tessiner mit Schweizer Rekordzeiten souverän für den Final.



Als Zweitschnellster der Vorläufe in Schweizer Rekordzeit (1:54,75) am Morgen legte er im ersten Halbfinal vom Montagabend nochmals nach. Der Südschweizer drehte erst zum Schluss richtig auf und setzte sich auf den letzten 50 m scheinbar mühelos von der Konkurrenz ab. In 1:54,20 Minuten senkte Ponti den nationalen Rekord um 55 Hundertstel um zeigte den insgesamt drittbesten Wert.



Der 21-Jährige, der letzten Sommer in Tokio sensationell Olympia-Bronze über 100 m Delfin gewann, zählt am Dienstag über 200 m definitiv zu den Medaillenkandidaten - in Tokio hatte er diesen Final noch knapp verpasst. Der ungarische Topfavorit Kristof Milak, der in den Halbfinals mit einer 1:52er-Zeit die Konkurrenz deklassierte, dürfte ausser Reichweite liegen. Dahinter liegt das Feld eng beieinander.

