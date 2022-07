World Athletics vergibt die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 an Tokio. Die Austragung fällt mit dem 100-Jahr-Jubiläum von Japans Leichtathletikverband zusammen.



Der Grund für den Zuschlag ist aber ein anderer. Für die Olympischen Spiele im vergangenen Sommer in Japans Hauptstadt wurden wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Nun erhalten die Japaner, die bereits 1991 die WM organisierten, eine Möglichkeit, das Leichtathletik-Fest nachzuholen. Die weiteren Kandidaten für 2025 waren Nairobi, Silesia in Polen und Singapur.



Durch die Corona-Pandemie bildete sich ein Stau an Titelkämpfen, der nun in den nächsten Jahren abgebaut wird: Ab Freitag WM 2022 Eugene, dann EM 2022 München, Hallen-EM 2023 Istanbul, Hallen-WM 2023 in China, WM 2023 Budapest, Hallen-WM 2024 Glasgow, Olympische Spiele Paris 2024, EM Rom 2024. (abu/sda)

Bild: keystone