Get ready for TIMO TIME at #NHLAllStar Weekend in Vegas ⭐️🎲



Congrats on your first All-Star nod, @meiertimo!



More: https://t.co/3dQGTlpM5q pic.twitter.com/EiBA0QBzbu — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) January 13, 2022

von denist erstmals für dasder NHL nominiert worden. Der Appenzeller wird in diesem Jahr der einzige Schweizer sein.Das All-Star-Game findet am 5. Februar instatt. Timo Meier verdankt seine Selektion primär seinen Skorerqualitäten. Dem 25-jährigen Appenzeller gelangen in der ersten Saisonhälfte(1,22 Punkte pro Spiel), womit er auf einen neuen Karrieren-Bestwert zusteuert und sich in der Skorerliste unter den Top 10 hält.Roman Josi, bislang dreimaliger All-Star, wurde nicht nominiert, wobei die Fans in allen vier Divisionen noch je einen Spieler dazuwählen können. (dab/sda)