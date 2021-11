Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni streben an den Europameisterschaften in Lillehammer den Halbfinals entgegen. Mit einem 10:4 gegen Estland und einem 8:3 gegen Dänemark fahren sie die Siege Nummern 6 und 7 ein.



Die Schweizerinnen setzten Aussenseiter Estland den Vorteil des letzten Steins im 1. End in ein Viererhaus um. Von dort weg kamen die Estinnen nie näher als auf drei Steine heran. Es war für die zweifachen Weltmeisterinnen Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau der Match, in dem sie am wenigsten Substanz brauchten. Auch im Spiel gegen die abstiegsgefährdeten Däninnen liessen die Schweizerinnen nie Zweifel am Ausgang aufkommen. (pre/sda)

Bild: keystone