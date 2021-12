Belinda Bencic (WTA 23) startet erst übernächste Woche beim WTA-Turnier in Sydney in die neue Saison. Das am Montag beginnende Turnier in Adelaide kommt für die Olympiasiegerin zu früh, da sie sich nach einem positiven Corona-Test noch bis am Silvestertag in Abu Dhabi in Quarantäne befindet. «Deshalb schaffen wir es zeitlich nicht», so die 24-jährige Ostschweizerin. (pre/sda)

Bild: www.imago-images.de