Belinda Bencic erreichte im WTA-1000-Turnier in Madrid die Achtelfinals. Die Olympiasiegerin schlug in der 2. Runde die Tschechin Karolina Muchova. Mit dem 6:3, 4:6, 7:5 wahrte Bencic ihre Ungeschlagenheit auf Sand in dieser Saison. Die Serie der Gewinnerin des Turniers vor drei Wochen in Charleston umfasst nunmehr acht Siege.



Nach dem Gewinn des ersten Satzes wurde die Aufgabe für Bencic zusehends schwieriger und entwickelte sich eine Partie, die sich über zweidreiviertel Stunden hinzog. Den Weg zum Sieg ebnete sich Bencic im zweitletzten Game, in dem sie für den einzigen Servicedurchbruch im dritten Satz sorgte. Im Achtelfinal trifft Bencic auf die Tunesierin Ons Jabeur, ihre Finalgegnerin bei Turniersieg in Charleston, oder die Russin Warwara Gratschewa. (ram/sda)

Bild: keystone