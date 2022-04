Naomi is 🔙‼️



🇯🇵 @naomiosaka comes from a set down to defeat Bencic and reach her first final since the 2021 Australian Open!#MiamiOpen pic.twitter.com/vaV9gWltTS — wta (@WTA) March 31, 2022

(WTA 28) scheidet beim WTA-1000-Turnier in Miami im Halbfinal aus. Die Olympiasiegerin unterliegt der Japanerin6:4, 3:6, 4:6. Vier Breakbälle wehrte Bencic im dritten Satz ab, der fünfte war dann einer zu viel. Die 25-jährige Ostschweizerin geriet 2:3 in Rückstand und verlor auch die nächsten beiden Games. Ein Break machte sie noch wett, ehe sie sich nach 2:06 Stunden geschlagen geben musste.Osaka schlug sehr stark auf, verzeichnete nicht weniger als. Dagegen unterliefen der Schweizerin, die zuvor in Miami keinen Satz abgegeben hatte, acht Doppelfehler. Zuvor hatte Bencic dreimal hintereinander gegen Osaka gewonnen; die vierfache Gewinnerin eines Grand-Slam-Turniers verkürzte imTrotz der Niederlage kann Bencic mit dem Turnier in Florida. Erstmals seit dem Olympiasieg kam sie über die Viertelfinals hinaus. An den vorangegangenen beiden Turnieren war sie jeweils bei erster Gelegenheit ausgeschieden, auch weil sie an Nachwirkungen ihrer im Dezemberlitt und nicht wie gewünscht trainieren konnte. Von daher nimmt sie viel Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf mit. (pre/sda)