Freud und Leid bei den Schweizer Tennisprofis in Chicago: Belinda Bencic steht beim WTA-500-Turnier im Viertelfinal, Jil Teichmann scheidet aus.



Belinda Bencic bekundete gegen die Tschechin Tereza Martincova (WTA 53) im Gegensatz den ersten zwei Duellen etwas grössere Probleme. In 102 Minuten setzte sich die 24-jährige Ostschweizerin 6:2, 7:6 (7:5) durch. Im zweiten Satz wehrte sie zwei Satzbälle ab. Im Viertelfinal wird die Aufgabe deutlich schwieriger. Die Weltnummer 12 trifft am Freitag auf die fünf Positionen hinter ihr klassierte Jelena Rybakina. Auf dem Weg zu ihrem Olympiasieg in Tokio gewann Bencic im Halbfinal in drei hart umkämpften Sätzen.



Keine Chance hatte hingegen Jil Teichmann (WTA 38) gegen die drei Plätze schlechter klassierte Marketa Vondrousova. Die 24-jährige Bielerin unterlag der Olympia-Finalistin in 80 Minuten 4:6, 3:6.



Nach einer ausgeglichenen Startphase war es die zwei Jahre jüngere Tschechin, die zum 3:2 im ersten Satz das erste Break schaffte. Teichmann kam im Linkshänder-Duell mit dem Aufschlag Vondrousovas überhaupt nicht zurecht. Nachdem die Schweizerin im ersten Returngame drei Breakmöglichkeiten nicht nützen konnte, kam sie im weiteren Verlauf zu keiner Chance mehr. (dab/sda)

Bild: keystone