Dank einer prächtigen Steigerung in der zweiten Runde bringt es Tiger Woods an der US PGA Championship in Tulsa, Oklahoma, in das Feld der Finalisten.



Der 46-jährige Superstar, der erst sein zweites Turnier seit Dezember 2020 bestreitet, kann nicht mehr in den Kampf um den Sieg eingreifen. Dafür ist sein Rückstand zu gross. Er liegt vor den beiden Finalrunden zwölf Schläge hinter dem allein führenden amerikanischen Aussenseiter Will Zalatoris zurück. Aber nach den schweren Beinverletzungen, die er sich beim schweren Autounfall im Februar 2021 zuzog, spielt Woods schon wieder auf gutem Niveau mit. Dies allein stellt ihm ein ausgezeichnetes Zeugnis aus.



Enttäuschend verlief das zweite Majorturnier des Jahres dagegen für den Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler. Der vierfache Saisonsieger und Gewinner der US Masters im April schied nach zwei Runden aus. (zap/sda)

Bild: keystone