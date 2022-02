Belinda Bencic (WTA 24) und Stefanie Vögele (WTA 153) sind am WTA-1000-Turnier in Doha beide in der ersten Runde ausgeschieden. Während Bencic der 19-jährigen Dänin Clara Tauson in drei Sätzen unterlag, musste sich Stefanie Vögele der Slowenin Kaja Juvan deutlich geschlagen geben.



Olympiasiegerin Bencic startete gut in den ersten Satz (4:2), gab danach aber fünf Games in Serie ab. Und obwohl sie im zweiten Durchgang ihren Service auch gleich wieder verlor, fand die 24-Jährige danach besser ins Spiel und holte sich dank zweier Breaks den Satzausgleich. Im Entscheidungssatz agierte die Ostschweizerin dann wieder fehlerhafter, und auf den Verlust ihres zweiten Aufschlagspiels hatte sie, die nach einer Corona-Infektion nach wie vor über Atemprobleme klagt, keine Antwort mehr.



Stefanie Vögele, die zum dritten Mal in diesem Jahr im Hauptfeld eines WTA-Turniers stand, blieb gegen die um 61 Weltranglistenplätze besser klassierte Kaja Jovan derweil ohne Chance. In beiden Sätzen musste die 31-jährige Aargauerin dreimal ihren Service abgeben und verlor nach 80 Minuten 4:6, 2:6. Jil Teichmann und Viktorija Golubic stehen im Emirat ebenfalls im Einsatz. Teichmann trifft auf Angelique Kerber, Golubic auf Andrea Petkovic. (pre/sda)

Bild: keystone