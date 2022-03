In der Swiss League hat sich der HC Sierre in den Pre-Playoffs gegen Winterthur durchgesetzt. Die Walliser gewannen auch das zweite Spiel, dieses Mal auswärts mit 3:2 n.V.



Zum Matchwinner avancierte Arnaud Montandon. Der Sohn des legendären Gil Montandon erzielte beide Sierre-Treffer in der regulären Spielzeit und gab in der Overtime den Assist zu Rémy Rimanns Siegtor in der 63. Minute. In den Playoff-Viertelfinals trifft Sierre auf den EHC Olten.



Auch die zweite Serie der Pre-Playoffs ging in die Verlängerung. Nach 88:09 Minuten traf Ryan Hayes zum 2:1 für die GCK Lions gegen die EVZ Academy. Die Zürcher treffen in den «richtigen» Playoffs auf den Qualifikationssieger EHC Kloten. Die weiteren Viertelfinals lauten La Chaux-de-Fonds – Visp und Thurgau – Langenthal. (ram)