Zum Auftakt der Playoff-Viertelfinals in der NHL taten sich die Favoriten schwer:setzte sich erst in der Verlängerung durch, die Florida Panthers verloren. Der Verteidigersicherte Colorado in der 8. Minute der Verlängerung doch noch den 3:2-Sieg. Seine Mannschaft hatte ein paar Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich hinnehmen müssen. Im Duell Colorado Avalanche gegentreffen jene Mannschaften aufeinander, welche die Saison von(Minnesota verlor gegen St. Louis) und(Nashville unterlag Colorado) zum Auftakt der K.o.-Phase beendet hatten.Im zweiten Match in der Nacht auf Mittwoch setzte sich im Spiel zweier Mannschaften aus dem Bundesstaat Florida der Aussenseiter durch.gewann im Stadion derin Sunrise 4:1. Bis zur 37. Minute hatten die Panthers noch 1:0 geführt, ehe die Lightnings im Powerplay überzeugten. Drei ihrer vier Treffer erzielten sie in Überzahl. (pre/sda)