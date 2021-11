Der serbische Weltranglistenerstetrifft bei denauf den Griechenden Russenund den NorwegerBei der Auslosung des Saisonabschlusses der acht besten Tennisprofis des Jahres landete dieses Quartett in der grünen Gruppe, wie die Profiorganisation ATP mitteilte.In der roten Gruppe tritt der russische Titelverteidigergegen den deutschen Olympiasiegerden italienischen Wimbledon-Finalistenundaus Polen an. Die ATP Finals beginnen am Sonntag und werden nach den Vorjahren in Londonausgetragen. Die jeweils ersten Zwei der beiden Gruppen ziehen ins Halbfinale ein, das Endspiel wird am 21. November ausgetragen. (ram/sda/apa)