Die dreifache Curling-Weltmeisterin Silvana Tirinzoni geht mit einem veränderten Team in die Zukunft, möglicherweise bis zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand . Skip Tirinzoni kann weiterhin auf ihre Schlüsselspielerin Alina Pätz auf der vierten Position zählen. Die Nummer 1 Melanie Barbezat und die Nummer 2 Esther Neuenschwander beenden dagegen ihre Karrieren. Die 38-jährige Dübendorferin Neuenschwander spielte fast 20 Jahre lang Curling mit hohen Ambitionen. Wer die Positionen im sogenannten Front-End (1 und 2) einnehmen wird, ist noch nicht bestätigt. Dem Vernehmen nach sind es Briar Hürlimann und Carole Howald . Hürlimann, die Tochter des Zuger Olympiasiegers Patrick Hürlimann, spielte unter anderem als Nummer 4 im Team von Elena Stern. Diese Formation löste sich am Ende der Saison 2020/21 auf. (abu/sda)

Der Strassen-Weltmeister Julian Alaphilippe bleibt nach seinem Sturz am Sonntag beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich vorübergehend im Spital. Der Rennstall Quick-Step liess per Communiqué verlauten, dass die komplexen Verletzungen des Elsässers weiter beobachtet werden müssten. Alaphilippe erlitt unter anderem zwei Rippenbrüche und einen Bruch des Schulterblatts. (ram/sda/apa)

In der 6. Runde der Curling-WM im olympischen Mixed-Doppel in Thônex bei Genf mussten Alina Pätz und Sven Michel die zweite Niederlage hinnehmen. Das Schweizer Duo unterlag Norwegen 3:9. In den ersten beiden Ends liessen sich die Zürcherin und der Berner Oberländer insgesamt drei Steine stehlen. Von dort weg kamen sie höchstens bis auf einen Punkt heran. Im Restprogramm der Round Robin ihrer Gruppe treffen die Schweizer auf Leader Italien, Schlusslicht Neuseeland und Südkorea. Um in die K.o.-Spiele zu gelangen, müssen sie voraussichtlich mindestens zwei der drei Partien gewinnen. (ram/sda)

Der Eishockey-Weltverband entzieht Russland die in St.Petersburg geplante Weltmeisterschaft 2023. Dieser vom IIHF-Council beschlossene Schritt erfolge «wegen der Sorge um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller teilnehmenden Spieler, Offiziellen, der Medien und Fans», teilte der Weltverband mit. Einen Ersatz will die IIHF anlässlich seiner Jahresversammlung im Rahmen der kommenden Weltmeisterschaft im finnischen Tampere Ende Mai bekannt geben. Für das laufende Jahr wurden bereits alle in Russland geplanten Veranstaltungen gestrichen und auch die Nationalteams Russlands und des russischen Verbündeten Belarus vom bevorstehenden WM-Turnier ausgeschlossen. (ram/sda/dpa)

Der 23-jährige Brite Ethan Hayter hat den Prolog der Tour de Romandie gewonnen. Er war über 5,12 Kilometer in Lausanne vier Sekunden schneller als der zweifache Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis aus Australien. Dritter und Vierter wurden der Österreicher Felix Grossschartner und Hayters Teamkollege Geraint Thomas, der die Rundfahrt im Vorjahr für sich entscheiden konnte. Als bester Schweizer klassierte sich Mauro Schmid auf Rang 9. Für einen Podestplatz fehlten dem jungen Zürcher vier Sekunden. Man darf gespannt sein, ob Tagessieger Hayter im Ineos-Team nun die Chance erhält, den Rundfahrten-Sieg ins Auge zu nehmen. Im Vorjahr gewann er bereits die Norwegen-Rundfahrt und wurde Zweiter bei der Tour of Britain. (ram)

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela sind in den Playoff-Achtelfinals gegen den Qualifikationssieger Miami Heat ausgeschieden. Das Team aus dem Bundesstaat Georgia verlor das Auswärtsspiel 94:97 und die Best-of-7-Serie 1:4. Miami hatte die Partie jederzeit im Griff, auch wenn Atlanta in der Schlussphase den Rückstand noch auf 3 Punkte verringerte. Capelas Einfluss auf das Spielgeschehen war bei seinem zweiten Playoff-Einsatz gering. Der Genfer kam bei knapp 20 Minuten Spielzeit bloss auf 2 Punkte und 8 Rebounds. Er verliess das Parkett mit einer Minus-16-Bilanz. Der 2,08 m grosse Romand kann nun die wettkampffreie Zeit nutzen, um sich von der Überdehnung des rechten Knies, die er sich im Entscheidungsspiel um den Einzug in die Playoffs zugezogen hatte, vollständig zu erholen. (ram/sda)

Welcome back, Roger Federer! Der 40-jährige Maestro soll am Heimturnier, das er schon zehnmal gewonnen hat, nochmals die Hauptrolle spielen. Der Fahrplan für Federers Rückkehr nimmt langsam Formen an. Am Laver Cup in London (23. bis 25. September 2022) will Federer wieder spielen – zumindest Doppel.