Nicht Matteo Berrettini, der im Final lange führte, sondern wieder Casper Ruud gewinnt das Swiss Open in Gstaad. Der 23-jährige Norweger entschied den Final in mehr als zweieinhalb Stunden mit 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 für sich. Ruud krönte sich so zum König von Gstaad. Am Finalwochenende, an dem die letzten drei (und vier der letzten sechs) Turniersieger im Einsatz standen, besiegte er sowohl Albert Ramos, den Turniersieger von 2019, als auch Berrettini, den Sieger im Berner Oberland vor vier Jahren.



Der Norweger feierte in Gstaad seinen neunten Turniersieg, den achten auf Sand und den vierten in der Schweiz. «Natürlich bin ich sehr zufrieden, wie es mir hier läuft», so Casper Ruud. «Mir war vor dem Wochenende klar, dass ich mein A-Spiel finden muss, um das Turnier gewinnen zu können. Genau das gelang mir. Gegen Ramos gelang mir womöglich die beste Leistung bislang in der Schweiz. Gegen Berrettini spielte ich auch sehr gut. Aber diesmal verhalfen mir Kämpferqualitäten zum Sieg.» (ram/sda)

Bild: keystone