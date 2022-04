Es dürfte in Deutschland wohl noch selten ein Fussballspiel gegeben haben, bei dem die Sympathien so einseitig verteilt waren. Wenn am 21. Mai in Berlin dersteigt, dürften sämtliche «neutralen» Fans demdie Daumen drücken. Einen Abend nach den Breisgauern zogauf dramatische Weise ins Endspiel ein. Für den Sieger wird es der erste Titelgewinn der Klubgeschichte sein.Die vom Energydrinkhersteller Red Bull finanzierten Ostdeutschen schlugen das von Urs Fischer trainierte Union Berlin mit 2:1. «Das ist bitter und tut unheimlich weh», sagte der Zürcher in der ARD. Die Wende glückte Leipzig nach einem Rückstand (Sheraldo Becker/25.) dank einem Penaltytreffer (André Silva/61.) und einem Tor von(ram)